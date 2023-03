﻿LVZ-Leserschaft zu Kaufhäusern in Innenstädten: Sind aus der Zeit gefallen

Die Zuschriften der LVZ-Leserinnen und -leser haben diese Woche unter anderem die Einkaufskonzepte in Innenstädten zum Thema. Außerdem äußern sie sich zu Tempo 30 in Ortschaften und zu kinderfreundlicher Politik.

Das Warenhaus „Galeria Kaufhof“ mitten in der Leipziger Innenstadt soll geschlossen werden.

Zu den Beiträgen zum Thema „Galeria Kaufhof in Leipzig schließt“ seit dem 13. März:

Autounfreundliche Innenstadt

Wenn die Stadt- und Verkehrsplaner die Erreichbarkeit der City mit dem Auto weiter erschweren und verteuern, wird es ihnen sicherlich gelingen, auch die noch verbliebenen „spätkapitalistischen Konsumtempel “zu verdrängen. Es lebe der Onlinehandel und die „grüne“ Wiese!

Michael Schimanski, per E-Mail

Beiträge über Facebook:

Solche Warenhäuser sind, wie der Otto- oder Quelle-Katalog mit 2000 Seiten, aus der Zeit gefallen. Natürlich müssen sich die Stadtverwaltungen nicht nur in Leipzig fragen, wie künftig diese Einkaufsruinen zu bestellen sind … Vielleicht mit kleinen Verkaufseinheiten für Einzelunternehmen?(Stephan Schröder)

Traurig, ich bin ganz gerne mal in ein Kaufhaus gegangen, gehörte für mich Landei aus dem Wendland irgendwie zur Stadt, es war irgendwie aufregend und man hat immer irgendwas Nettes gefunden. (Silvia Hauser)

Gut, dass die Innenstadt dort jetzt was Sinnvolles hinbekommt. Ich könnte mir vorstellen, dass Herr Benko auch weiß, dass das Pferd tot ist, er aber gern die staatlichen Hilfszahlungen als Miete für seine Immobilien in die eigene Tasche leitet, beziehungsweise von dem, was bleibt, nachdem im Insolvenzverfahren den Gläubigern Geld gestrichen wurde. Funktioniert ja auch seit Jahren und mehreren Runden. Aber bei Immobilien im Fremdbesitz funktioniert das natürlich nicht. (Flo Ho)

Inzwischen sollte es doch ein/e Jede/r begriffen haben, dass es dem Eigentümer von Galeria einzig um den Verkauf der Immobilien geht. Das Haus in Leipzig ist schon verkauft - um weitere Häuser verkaufen zu können, wären Angestellte und/oder irgendwelche Betriebsräte eher hinderlich. (Eduard Schmidt)

Mir tut es leid … für die Angestellten und auch für die Innenstadt. Wieder ein großes Gebäude, das dann leer stehen wird. (Svea Muschalle)

Zum Beitrag „Grünes Licht für Tempo 30 auf vielen Leipziger Hauptverkehrsstraßen“ vom 9. März 2023:

Zuspruch und Unverständnis unter Facebook-Usern

Sehr gut! Es sollte in allen geschlossenen Ortschaften generell 30 km/h gelten! Schneller fahre ich innerorts sowieso nicht. Außerorts höchstens 80, auf der Autobahn höchstens 120. (Niclas Matthei)

Hoffentlich gibt es dadurch mehr Kontrollen. Nicht nur in Leipzig, sondern auch hier in Nordsachsen wird innerorts gedrängelt, wenn man regulär 50 Kilometer pro Stunde fährt. Die Leute meinen irgendwie immer, dass 60 bis 65 km/h die Geschwindigkeit sein sollte … und 100 Meter vor Ortsausgang wird dann mit 80 km/h überholt. Ich hab genug bezahlt in meinem Leben und halte mich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, Richtgeschwindigkeiten und Sichtfahrgebote. (Jeffrey Görke)

Bloß gut, das ich nicht Auto fahre. Mir reicht’s schon, wenn ich mit der Bimmel hinter dem Stau herfahren muss. Straßenberuhigung auf eine Spur und die Bimmel mittendrin in der Eisenbahnstraße. (Christel Kirsten)

Mit solchen Aktionen schießt sich die Stadt immer mehr ins „Aus“. Einst mal war Leipzig eine beliebte Stadt? Was ist nur in der Stadtverwaltung los??? (Annemarie Litke)

Na, das ist doch ganz toll und wir müssen uns alle darüber freuen. Man fragt sich, welchen Bildungsstand derjenige hat, der das festgelegt hat. Aber gut, ich halte mich dran und freue mich, wenn der Bus, der dann hinter mir fährt, seine Fahrzeiten nicht halten kann. Oder hat die LVB die Fahrpläne an entsprechend niedrigere Geschwindigkeiten angepasst? (Holger Stambke)

Ich radel jetzt schon immer auf dem Radweg an allen Autos vorbei… und ich fahre keine 30 km/h. Ich frag mich, was die ganzen Wutbürger hier Gift und Galle spucken, wenn sie sowieso in dem Stau, den sie selbst mit verursachen, nicht schneller voran kommen. (Christian Franke)

Zum Beitrag „Leipzigs Chef-Kinderarzt: Mütter gefährden mit veganer Ernährung ohne Zusatzvitamine ihr Kind“ vom 9. März und dem Kommentar „Die Ohnmacht der Jugend: Wie die Rentnerrepublik ihre Jüngeren ignoriert“ vom 12. März 2023:

Mehr Politik für Kinder und Jugendliche

Ich gehöre der Generation Ü80 an und habe mich über diese beiden Artikel sehr gefreut. Ich möchte die geäußerten Gedanken noch ergänzen. Der Klimawandel macht deutlich, dass die Menschheit ständig irgendwelche Naturgesetze ignoriert. Das betrifft auch die Säugetierspezies Homo sapiens sapiens. Gemeint ist beim Umgang mit der eigenen Spezies, die Verletzung des Grundgesetzes der Evolution, das der „natürlichen Selektion“. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja!!! Bedeutet das aber, dass er nicht auch in Würde sterben darf? Mir scheint, dass die Erfolge der medizinischen Wissenschaften missbraucht werden, das Leben zu verlängern, nicht aber die Lebensqualität, also die Würde des Menschen, zu erhalten.

Ich behaupte, dass alle Politik zugunsten der Alten zugleich auch eine Politik gegen die Kinder ist. Die Entscheidungen der Politik in der jüngsten Vergangenheit scheinen das zu beweisen.

Während der Corona-Epidemie wurde überdurchschnittlich viel für die Alten getan, die Kinder und Jugendlichen aber wurden weggesperrt, Kitas und Schulen geschlossen, sie wurden von der Gemeinschaft ausgeschlossen und zum isolierenden Homeschooling gezwungen. Auch wurde vergessen: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.

Die Folgen dieser Entscheidungen sind sehr komplex. Nicht nur dass die psychischen Erkrankungen der Kinder massiv zugenommen haben, es wurde den Arbeitgebern klar gemacht, keine Mütter, schon gar keine Alleinerziehenden, einzustellen, wenn eine Maximierung der Gewinne oder eine Minimierung der Ausfalltage angestrebt wird. Kein Wunder, wenn sich die Armut in Deutschland auf diesen Teil der Bevölkerung konzentriert.

Es wird höchste Zeit, dass die UN-Kinderrechtskonvention auch in Deutschland in die Verfassung aufgenommen wird, dann könnte die Politik mit Kindern und Jugendlichen nicht so umgehen, wie es gegenwärtig üblich ist.

Dr. Jost Schönfelder, per E-Mail

Zum Beitrag „Der weibliche Blick: Wie Annalena Baerbock das Außenministerium verändert“ vom 1. März 2023:

Die eigene Wortwahl im Griff haben

Die bekannten, unüberlegten und von ihrer Tragweite auch gefährlichen Äußerungen von Annalena Baerbock werden in dem Artikel erst ganz am Ende als zu forsch, zu direkt, und als Lapsus abgetan. Immerhin erfolgte alles in einer großen Öffentlichkeit und vor dem Europaparlament muss man seine Wortwahl im Griff haben. Da darf es keine Entschuldigung geben.

Ich habe den Eindruck, dass hier jemand auf außenpolitischem Gebiet agiert, dem die Tragweite seines Handelns oder seiner vielen schnell hingeworfenen Worte nicht immer klar ist. Die Machtverteilungen in der Ampel haben uns diese Außenministerin, die ja wohl noch Höheres anstrebte, beschert. Man hat den Eindruck, dass in diesem Fall und auch bei anderen vergebenen Posten, große Unerfahrenheit mit unrealistischer Einschätzung der eigenen Fähigkeiten einhergeht. Und ich finde das verantwortungslos, wie hier vorgegangen wird. In der Vergangenheit haben für mich Politiker oder ihre Berater wesentlich mehr Sachkompetenz, Sensibilität und Realismus bewiesen. Und das brauchen wir heute um so mehr.

Dr. Petra Lau aus 04451 Borsdorf