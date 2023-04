﻿LVZ-Leser kommentieren: Der Wolf hat zu wenig Nahrung und Platz

Leipzig. Die LVZ-Leserinnen und -Leser kommentieren diese Woche die Wolfspopulation in der Region. Außerdem geht es in den Zusendungen und die Einigung im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes, um Sachsens Suche nach Arbeitskräften – und die Debatte um straffreien Anbau und Konsum von Cannabis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Artikel „Wölfe sind bei Delitzsch auf der Jagd: ,Wir haben nur noch ein abgetrenntes Bein gefunden‘“ über ein Wolfsrudel auf Nahrungssuche vom 22. April:

Ein Problem unserer Auffassung

Wenn der Wolf ein Reh reißt, ist das böse. Wenn ein Jäger ein Reh schießt, ist das okay? Ist es oft nicht einfach ein Problem unserer Auffassung?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor ein paar Tagen war ich im Wald und sah eine Frau wild mit den Armen fuchteln. Ein Erpel drückte einen Reiher in einem Graben unter Wasser. Die Frau war regelrecht wütend und hielt den Erpel für „eine Psycho-Ente“. Dann erklärte ich, dass Reiher mit Vorliebe Nester von Enten plündern und die kleinen Küken bei lebendigem Leib durch den Hals schlingen. Als ihr klar wurde, dass der Erpel nur seinen Nachwuchs verteidigen wollte, hielt sie den Reiher für den „fiesen Vogel“. Doch auch der Nachwuchs des Reihers braucht Nahrung.

Vielleicht sollten wir uns etwas mehr mit der Natur befassen – und sie zulassen. Nur so können wir mit ihr arbeiten, statt gegen sie.

Schützt eure Nutztiere, damit der Wolf bei seiner natürlichen Beute bleibt und nicht unnötig zum Problemwolf gemacht wird. Gut aufgestellte Rudel spezialisieren sich durchaus auch auf die Jagd von Wildschweinen. So kann sich der Bestand natürlich regulieren. Wenn der Mensch ständig eingreift und ein Glied des natürlichen Kreislaufes massiv beeinflusst, bricht dieser irgendwann zusammen.

Sina Kamin (Facebook)

Lesen Sie auch

Der Wolf hat nichts von seiner Ansiedlung

Wölfe sind wundervolle Tiere. Und gerade deshalb finde ich es nicht artgerecht, sie in Deutschland anzusiedeln. Der Lebensraum, den sie in hier haben, ist schon lange nicht mehr für die Spezies geeignet: Zu wenig Nahrung, zu kleine Waldgebiete. Ich weiß nicht, was sich die Menschen dabei gedacht haben, als sie den Wolf zurückgeholt haben! Wenn so ein Tier angesiedelt wird, muss auch der passende Lebensraum geboten werden. Niemandem nützt die Ansiedlung, nicht einmal dem Wolf!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diana Brehmer (Facebook)

Wer keine Angst hat, wird immer dreister

In Deutschland laufen mittlerweile mehr Wölfe herum als in ganz Skandinavien. Und sie haben etwas gelernt: Wer nichts zu befürchten hat, wird immer dreister! Meine persönliche Meinung: Da Wölfe alles andere als vom Aussterben bedroht sind, müssen der unsinnige Wolfsschutz umgehend europaweit beendet – und Wölfe ganzjährig bejagt werden.

Susanne Prior (Facebook)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die große Gefahr lauert anderswo

Ich sehe auch öfter tote Tiere – zerfetzt von Fahrzeugen. So etwas wollte die Natur bestimmt nicht. Und es ist nicht selektiv, was da rumliegt. Manchmal sind es auch Menschen. Ja diese Autos, was soll man nur gegen diese große Gefahr machen? Ach sorry, hier geht es ja gar nicht um Fahrzeuge, sondern um gefährliche Wölfe.

Hörby Dö (Facebook)

Zur Debatte um straffreien Anbau und Konsum von Cannabis:

Ein Übel rechtfertigt das Zweite nicht

Ich halte die Überlegungen zur Freigabe von Cannabis für unverantwortlich und falsch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zunächst suggeriert die Freigabe die Unbedenklichkeit des Konsums. Dies ist aber keinesfalls so, da nicht nur der Einstieg in den Drogenkonsum erleichtert, sondern auch der Abbruch der Persönlichkeitsentwicklung bei jungen Menschen in Kauf genommen wird. Die Befürworter sollten sich damit beschäftigen, wie viele junge Patienten sich mit Angststörungen und Panikattacken in Behandlung befinden. Und ja, auch Alkohol verursacht Abhängigkeit und Kosten in Millionenhöhe bei Entgiftung und Rehabilitation. Aber nur, weil es dieses eine Übel gibt, müssen wir doch keinem Zweiten zusätzlichen Raum bieten.

Volker Lux, per Mail

Zum Beitrag „Zehntausende Arbeitskräfte aus dem Ausland gesucht: Wo will Sachsen werben?“ vom 19. April:

Wir müssen bessere Strukturen schaffen

Es kommen keine Fachkräfte, es kommen Menschen. Und die müssen erst mal zu Fachkräften ausgebildet werden und die deutsche Sprache lernen. Das braucht Zeit! Haben wir dabei auch an die Länder gedacht, wo diese Menschen herkommen? Dort fehlen sie möglicherweise genauso. Wir bauen also weiterhin unseren Wohlstand aus, auf dem Rücken anderer. Und noch was: Im Osten Deutschlands muss niemand mehr Angst haben als in den westlichen Bundesländern. Die Menschen hier sind vielleicht kritischer im Hinblick auf die Regierenden. Und das hat was mit ihrer Vergangenheit zu tun, denn sie haben schon so einiges erlebt.

Wir brauchen vor allem Menschen, die arbeiten wollen – und da müssen wir auch viel an unserem eigenen Potenzial arbeiten. Wer mit Handarbeit sein Geld verdient, muss genauso angesehen und bezahlt werden wie Menschen mit Studienabschlüssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Johannes Heine, 04668 Grimma, per Mail

Zur Berichterstattung über die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst vom 23. April:

Ein Bonus hält nicht ewig

Wenn man überlegt, wie viel mehr Lohn damit einige Lohngruppen bis Ende 2024 bekommen, dann ist das schon krass. Aber der Mensch wird dann noch mehr verlangen, denn man passt sich ja dem Geld an, das man bekommt. Heißt, man lebt dann mit höheren Ansprüchen. Und wenn dann der Inflationsbonus wieder entfällt, dann fehlt plötzlich Geld.

oepnv_mitteldeutschland (Instagram)

Einigung auf Kosten der Steuerzahler

Eine absolute Frechheit auf Kosten der Steuerzahler. Da der Staat kein Geld hat, lastet das doch auf den Schultern der Produzierenden. Und die schauen wieder ins Leere. Geht man ins Handwerk und guckt sich da die ausgehandelten, am Ende wirklich bezahlten, Reallöhne an, ist dies ein Trauerspiel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

percytaubert (Instagram)