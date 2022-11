﻿LVZ-Leser diskutieren über die Energiekrise, den Klimagipfel und die Kernkraft

Leipzig. Die Energiekrise, die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke und die Weltklimakonferenz bewegen die LVZ-Leserschaft.

Zu Beiträgen über Maßnahmen gegen die Energiekrise:

Ökologische Heizung muss sich lohnen

Mit Verwunderung höre und lese ich immer von Heizkostenzuschüssen für fossile Rohstoffe. Was ist mit den Hausbesitzern, die teure ökologische Heizungen haben. Die dürfen die Kosten für die hohen Strompreise zum funktionieren der Heizung alleine tragen oder ist auch hier ein gerechter Ausgleich angedacht? Ansonsten lohnt sich der Einsatz einer ökologischen Heizung künftig nicht mehr, da diese sich nie amortisieren wird. (Elke Wonitzki, per E-Mail)

Entlastungspaket reicht nicht

Man weiß schon gar nicht mehr, wie man seinen Frust über die sogenannten Entlastungspakete überwiegend für Gas, Strom und Fernwärme äußern soll. Wie hunderttausende Haushalte, kleine Betriebe und Firmen in Deutschland heizen wir mit Heizöl. Nur mal zur Erinnerung: 2020 hat das Heizöl bei einer Abnahme von 1500 Litern für uns 820 Euro gekostet. Die gleiche Menge würde jetzt 2500 Euro kosten. Was meinen denn da die Politiker mit einem Entlastungspaket für Härtefälle? (Angela Friedrich, per E-Mail)

Stromerzeuger sollen mehr zahlen

Der Bundestagsabgeordnete Pellmann (Linke) hat bezogen auf Deutschland recht. Frankreich dagegen garantiert den (Öko-)Stromerzeugern nicht einfach nur eine Mindestvergütung für jede produzierte Kilowattstunde, sondern verpflichtet sie umgekehrt auch zur Abführung jener Erlöse an die Staatskasse, die erzeugt werden, wenn der Großhandelspreis die Mindestvergütung übersteigt. Während hierzulande von der Ampel-Regierung Anreize zur Preiserhöhung und damit "natürlich" auch Gewinnmaximierung gesetzt werden, sorgt die sozialistischer Bestrebungen ganz und gar unverdächtige liberal-konservativ orientierte französische Regierung dafür, dass zumindest insoweit anders als in Deutschland keine staatliche Reichtumspflege betrieben wird. (Martin Lesch, 04229 Leipzig)

Zum Interview „Mehr Windräder? Auch hundert mal Null ist Null“ mit dem Dresdener Energieprofessor Michael Beckmann:

Regierung muss hart durchgreifen

Es ist eine Schande für Deutschland sich querzustellen bei Atomstrom. Alle Länder bauen neue Atomkraftwerke wegen der Krise, und Deutschland muss natürlich einmal wieder aus der Rolle fallen. Frankreich will 14 neue AKWs erstellen und Deutschland muss natürlich dann von den Franzosen Atomstrom kaufen. Ein Witz, wenn das jemand anders sieht. Heutzutage, wo der Stand der Technik für so etwas überhaupt kein Problem ist, steht dann Deutschland wieder einmal ganz hinten im Weltmaßstab.

Und dass es bei der Suche nach einem Endlager nicht klappt ist den x-verschiedenen Organisationen zu verdanken, die sich einmischen mit allen möglichen Bedenken. Es ist auch kein Wunder, wenn zum Beispiel seit ewiger Zeit in der Regierung darüber geredet wird. Vom Reden wird so etwas bestimmt nicht realisiert. Eine Regierung, die sich nur mit sich selbst beschäftigt, ist fehl am Platze. Es ist doch so bei allen anderen Gelegenheiten, und wenn ein Beschluss gefasst wird, dann wird monatelang daran herumgebastelt, bis dann unter Umständen ein Kompromiss zustande kommt. Es fehlt bei der ganzen Geschichte ein hartes Zugreifen und nicht ein Zuhören auf alle die Vereine, die irgendetwas dagegen haben. (Dieter Lindig, 04425 Taucha)

Kernkraftwerke sind nicht flexibel genug

Mit großem Interesse habe ich das Interview mit Herrn Beckmann in der LVZ vom 8.11.22 gelesen. Insgesamt eine akzentreiche, klare Stellungnahme zur Energiewende in Deutschland. Zwei Punkte möchte ich hinterfragen:

Gleich die zweite Antwort von Herrn Beckmann lässt Zweifel an den Rechenkünsten seines Teams aufkommen: „Wir haben bei uns an der TU Dresden ausgerechnet, dass jeden Tag vier Windräder in Deutschland aufgestellt werden müssten, um das Ziel der Regierung zu erreichen. Das wären rund 5000 Anlagen pro Jahr.“ Wie viele Tage hat ein Beckmann-Jahr? Übrigens könnten hier auch aufmerksame Journalisten Interviewpartner vor solchen Schnitzern bewahren.

Später im Interview äußert sich Herr Beckmann zur Rolle der Kernenergie in der Energiewende: „Das heißt, wir brauchen für die Energieversorgungssicherheit eine Backup-Reserve“, um die fluktuierende Leistung von Wind- und Solaranlagen auszugleichen. „Das kann ... die Kernenergie sein“. Eben nicht! Kernkraftwerke können gerade nicht flexibel hoch- und runtergefahren werden. Das weiß natürlich auch Herr Beckmann. Leider ist die von ihm gewählte Darstellungsweise zumindest missverständlich. Nach jetzigem Stand führt wohl kein Weg an Gaskraftwerken vorbei, die zwar flexibel, aber nicht rentabel betrieben werden können. Wie sollten sie auch, bei nur sporadischem Betrieb. Für dieses Problem sucht man allerdings vergeblich einen Lösungsvorschlag im Konzept von Herrn Beckmann. (Prof. Frank-Dieter Kopinke, 04318 Leipzig)

Zur 27. Weltklimakonferenz in Scharm El-Scheich:

Bei Klimakonferenz wird nur herumgeredet

Natürlich wird in Scharm El-Scheich nur um den heißen Brei herum geredet. Ja, die Welt wäre noch zu retten, wenn man alle finanziellen Ressourcen, die in der Welt vorhanden sind, dafür einsetzen würden, den Klimawandel zu bekämpfen. Aber das wollen die führenden Industrieländer, mit der USA an der Spitze, nicht. Ihnen geht es um Machterhalt und Einflusssphären sichern. Deshalb werden Kriege gemacht und eine irrsinnige Hochrüstung betrieben.

Es bedarf einer weltweiten Initiative wie Helsinki 1975. Das heißt eine neue Weltordnung des friedlichen Zusammenlebens von Staaten unterschiedlicher gesellschaftlicher Ordnungen! (Klaus Siebeneichner, 04347 Leipzig)

26 Klimagipfel haben nichts geändert

Nimmt man die Fakten und Widersprüche zum Voranschreiten der Umweltkrise, wie sie im Artikel "Ist die Welt noch zu retten" dargestellt sind, muss man zu dem Schluss kommen, dass die Welt nicht mehr zu retten ist. Die Masse der Menschen will das sicher nicht, aber in dem Artikel schleicht sich Resignation ein. Wie kommt es dazu? An drastischen Warnungen führender Vertreter politischer Institutionen wie der UNO und von Regierungen fehlt es sicher nicht. Aber 26 Klimagipfel haben an dem ungebremsten und beschleunigten Übergang in eine globale Umweltkatastrophe bisher nichts geändert.

Die Stellungnahme der Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) liefert, sicherlich unbeabsichtigt, die Erklärung für diesen Widerspruch zwischen Absichtserklärungen der UN-Klimagipfel und der tatsächlichen Entwicklung. Sie sagt: „Die Menschheit steuert auf einen Abgrund zu, auf eine Erwärmung von über 2,5 Grad, mit verheerenden Auswirkungen auf unser Leben auf dem einzigen Planeten, den wir haben.“ Gleichzeitig beschließt ihre Partei, die Grünen, das umweltpolitische Rollback. Das ist Opportunismus pur und die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur. (Maximilian Arnhold, 04347 Leipzig)

Zum Bürgergeld:

Bürgergeld ist für Werktätige ungerecht

Jeder, der sich in unserem Land seinen Unterhalt durch ehrliche Arbeit verdient, ist immer der Dumme. Ganz viele Werktätige können sich kein Schonvermögen zurücklegen.

Wer Vermögen hat, muss das einsetzen und nicht zusätzlich zur Miete noch Heizkosten bezahlt bekommen. (Werner Weigelt, 04315 Leipzig)

Von LVZ