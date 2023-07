Lieber mit der Bahn zum Flughafen: LVZ-Leser ärgern sich über Parkgebühren

Leipzig. Klar Stellung beziehen die LVZ-Leserinnen und Leser zu den Waffenlieferungen an die Ukraine, den erhöhten Parkgebühren am Flughafen Leipzig/Halle und der Neuvergabe des S-Bahnnetzes.

Flughafen Leizpzig/halle zockt Passagiere ab

Zum Artikel „Leipziger Flughafen erhöht die Parkgebühren deutlich“ vom 6. Juli: Der Flughafen Leipzig/Halle erhöht die Parkgebühren nicht nur deutlich, sondern zockt seine Passagiere ab. Nicht nur die überproportionalen Anhebungen bei den Parkplätzen (plus 125 Prozent für eine Woche auf Parkdeck 20) sind unverschämt. Um 125 Prozent gestiegene Kosten für den Betrieb und die Infrastruktur – nie und nimmer!

Skandalös aber sind die nun neuen Gebühren beim kurzzeitigen Halten vor dem Terminal, um Passagiere abzuholen. Da die Passagiermaschinen immer auf der weit entfernten Nordbahn starten und landen (warum auch immer?), ist nicht abzusehen, wie viel Zeit bis zum Verlassen des Terminals nach Landung und Kofferausgabe noch vergeht. Zehn Minuten sind definitiv zu kurz und es ist nur Augenwischerei, diese kostenlos anzubieten, um dann aber unverschämt abzuzocken. Dass es auch kunden-/passagierfreundlicher geht, zeigt ein Vergleich mit dem Flughafen Dresden, vom gleichen Betreiber übrigens wie in Leipzig, der Mitteldeutschen Flughafen AG. Die Kosten für vergleichbare Parkmöglichkeit vor dem Terminal in Dresden betragen dort (Leipzig in Klammern): bis 30 Minuten 2 Euro (14 Euro); bis 1 Stunde 4 Euro (28 Euro). Selbst bei 2 Stunden Parken fallen in Dresden nur 8 Euro Gebühren an. Wieso parkt man in Dresden deutlich billiger als in Leipzig?

Der Grund liegt offensichtlich darin, dass man vonseiten der Geschäftsführung des Flughafens kein Interesse am Passagier-, sondern nur am Frachtverkehr hat. Wucherkosten für das Parken, versiffte Toiletten, wenig Verbindungen und, ganz schlimm, fehlende Barrierefreiheit für mobilitätseingeschränkte Menschen und viele Mängel mehr! Aber niedrige Start- und Landegebühren für Frachtflieger, selbst für alte und laute Maschinen. (Luis Fischer, per E-Mail)

Das Auto zu Hause stehen lassen

Zum Artikel „Leipziger Flughafen erhöht die Parkgebühren deutlich“ vom 6. Juli: Von mir aus können die Parkplätze auch 300 Euro kosten. Wer unbedingt wegfliegen will, sollte am besten sein Auto stehen lassen und auf S-Bahn oder Taxi umsteigen. (Juliane Kunze, per Facebook)

Ein Stück vom Kuchen abhaben

Zum Artikel „Leipziger Flughafen erhöht die Parkgebühren deutlich“ vom 6. Juli: Na, von dem „Sommerferienkuchen“ will doch auch jeder ein Stück abbekommen. Die Spritpreise steigen ja auch wieder so langsam an, obwohl die Ölpreise in den letzten Monaten gesunken und der Dollarkurs mit 1,08 recht stabil war. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. (Ronny Kautz, per Facebook)

Streubomben führen zu weiterer Eskalation

Zur Lieferung von Streubomben an die Ukraine: Zur Äußerung unseres Bundespräsidenten muss ich mein Entsetzen bekunden. Wie kann man Verbrechen mit neuen Verbrechen bekämpfen. Es ist doch nur die Offenbarung dessen, was vernünftige Menschen seit Beginn des Konfliktes darlegen: Mit allem Druck die Kampfhandlungen einstellen!

Mit diesem neuen Kampfmittel hat die Ukraine das ideale Mittel, das Kernkraftwerk Saporischschja anzugreifen. Und wie werden die Russen antworten? Mit der nächsten Eskalation – Einsatz atomarer Artilleriemunition. Joe Biden hat ja den Einsatz bereits im Mai 2022 sanktioniert, indem er meinte, deren Einsatz würde keinen Eingriff der Nato nach sich ziehen. Noch fünf Jahre Krieg – wer regiert dann die BRD? Das beängstigt mehr und mehr Menschen. (Hugo Hempel, 04328 Leipzig)

Sinn für die Realität verloren

Zur Lieferung von Streubomben an die Ukraine: Ich weiß nicht, aber unser Staat hat mittlerweile den Sinn für jegliche Realität verloren. Wie anders ist es zu erklären, dass erneut über eine halbe Milliarde für Waffen bereitgestellt wird. Von dieser Summe sehen wir nicht einen Cent wieder. Im gleichen Zuge führen Kürzungen unter anderem bei der Krankenhausreform zu weiteren Einschränkungen im medizinischen Dienst. Ebenso können keine weiteren Maßnahmen finanziert werden, wie zum Beispiel Haushaltskürzungen im Sportbereich, Kindergärten und Schulen krächzen unter Platzmangel und so weiter.

Wann begreifen unsere obersten, angeblichen Volksvertreter endlich, dass Summen wie diese dringend für die eigenen Bürger und Bürgerinnen gebraucht werden. Nein, man fragt sich nur, warum der Aufschwung der AfD so rapide vorwärtsgeht. Merkt ihr was, wo ist der Fehler? (Uwe Schmertosch, 04316 Leipzig)

Streubomben sind ein Fehler

Zur Lieferung von Streubomben an die Ukraine: Der Kriegsverlauf in der Ukraine zeigt immer wieder: Solange diesem Konflikt nicht entschieden Einhalt geboten wird, dreht sich die Eskalationsspirale immer weiter. Der jüngste Beleg ist die geplante Lieferung von Streubomben an die Ukraine, worauf Russland bereits eine „militärisch äquivalente Antwort“ angekündigt hat (was auch immer das sein soll). Und so lange Nato-Experten alle Bemühungen um einen Waffenstillstand als einen „militärstrategischen Fehler“ ansehen, ist eine Kehrtwende dieser verhängnisvollen Politik auch nicht in Sicht. Von der vernunftbegabten Zivilisation müsste längst ein unüberhörbarer Aufschrei ausgehen. (Bernd Gläser, Leipzig)

DDR-Krippen werden schlechtgemacht

Zum Artikel „Wenn das Urvertrauen fehlt“ über DDR-Wochenkrippen vom 1./2. Juli: Ich habe selbst viele Jahre in einer Wochenkrippe gearbeitet. Die Kinder haben sich sehr wohlgefühlt! Wir haben uns mit den Kindern beschäftigt, sind spazieren gegangen usw. Nicht wie es jetzt üblich ist, während des Essens einfach aufstehen und spielen gehen und dass Erzieherinnen während des Spaziergangs einkaufen gehen. So etwas gab es bei uns nicht. Warum wird die Arbeit in der DDR-Krippe jetzt so schlechtgemacht? Der Artikel hat mich sehr geärgert. (H. Hoffmann, 04249 Leipzig)

Keine Anreize fürs Bahnfahren

Zum Artikel „Zwei Bahnen auf dem S-Bahnnetz“ vom 13. Juli: Ich habe arge Zweifel, ob so etwas sinnvoll ist. Zuerst steht doch die Frage im Raum, was bringt das für die Fahrgäste (neue Fahrstrecken, bessere Taktung, mehr Waggons pro Wagenzug, besserer Service bei den WCs, mehr Fahrradstellplätze im Zug …)? Wenn ein neuer Bahnbetreiber die Ausschreibung gewinnt, geschieht das doch nur, weil er in der Regel ein niedriges Angebot abgegeben hat. Das eingesparte Geld muss aber irgendwoher kommen. Vom eingesparten Personal, bei Löhnen und Gehältern, anderen Taktzeiten. Darüber hinaus ist zusätzlicher Aufwand zur Abstimmung zwischen den Betreibern notwendig. Also führt doch der Wettbewerb nicht zu einem besseren Ergebnis für die Bürger! Letzten Endes keine Anreize für Autofahrer, ihre „Karre“ stehen zu lassen. Denn das soll doch das Ziel sein!

Mich würde auch interessieren, ob in den Ausschreibungsunterlagen auch Qualitätsanforderungen, wie oben genannt, eingeflossen sind? Und wie hat die Politik auf die positive Gestaltung dieses Prozesses Einfluss genommen? (Klaus Siebeneichner, 04347 Leipzig)

Wenn der Wolf zum West-Problem wird

Zum Artikel „Wölfe im Visier“ vom 3. Juli: Jetzt, wo der Wolf nun auch die westdeutschen Bundesländer besiedelt, wird der Wolf von der Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) plötzlich zum Problem. Aber solange, wie das nur ein Problem der Sachsen war, durfte in Presse, Funk und Fernsehen unwidersprochen über die Sachsen auf das Übelste gehetzt werden, bis hin zu gedanklichen Querverbindungen zum Wahlverhalten. Bürgernähe der Regierenden? Fehlanzeige! (Jens-Peter Hrapia, 04129 Leipzig)

LVZ