Schülerzahlen an berufsbildenden Schulen gestiegen

In Sachsen ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler an berufsbildenden Schulen gestiegen. An den Schulen habe es in diesem Schuljahr 229 mehr Schüler gegeben als im Vorjahr, teilte das Statistische Landesamt Sachsen am Dienstag mit.