﻿Kein Geld, keine Freiheit: Mann sitzt Geldstrafe im Leipziger Gefängnis ab

Leipzig. Als Dirk Mauz auf das Auto vor ihm auffährt, hat er hohe Schulden und mehr als ein Promille Alkohol im Blut. Er verletzt niemanden, zum Glück, doch für seine Trunkenheit am Steuer wird er bestraft. Er erfährt davon per Brief: 5200 Euro Geldstrafe wegen Straßenverkehrsgefährdung, ein schriftliches Urteil per Strafbefehl, wie es bei leichterer Kriminalität oft gemacht wird. Es ist Frühsommer 2021, Mauz ist allein und pleite. Er ignoriert den Brief und viele weitere, zahlt erst gar nicht und bleibt dann die vereinbarten Raten schuldig.

Fast zwei Jahre nach seinem Strafbefehl, an einem Tag im Mai, klingelt die Polizei bei Mauz. Die Beamten wollen ihn auf der Stelle mitnehmen, ins Gefängnis. Mauz überredet sie zu einem Aufschub, fährt mit den Polizisten zum Geldautomaten. Dort gibt er ihnen ein paar Hundert Euro, die er noch auf dem Konto hat. So bleibt er frei, aber um die Restschuld kümmert er sich nicht. Am 29. Juni 2023 wird Mauz festgenommen, dieses Mal kommt er ins Gefängnis. Zehn Wochen lang sitzt er dort seine Geldstrafe ab, zwischen Automatenknackern, Betrügern, Schlägern und Drogenhändlern.

Staatsanwalt fordert „spürbaren Strafcharakter“

Es gibt mindestens zwei Arten, die Geschichte von Dirk Mauz zu erzählen. Die eine ist: Mauz hat eine Straftat begangen. Er wurde dafür verurteilt und hat seine Strafe ignoriert, so lange es ging. Als er in Haft um Ratenzahlung bittet, lehnt die Staatsanwaltschaft ab und schreibt: Es brauche nun einen „spürbaren Strafcharakter“.

Die andere Art ist die: In der Justiz und Politik finden es viele grundsätzlich falsch, wie Mauz bestraft worden ist. Sie wollen diese Praxis abschaffen oder wenigstens abmildern. Weil sie zu viele Ressourcen verschwende, unverhältnismäßig hart sei und nachweislich vor allem arme Menschen trifft. „Wenn es nach mir geht“, sagt Rolf Jacob, der Direktor der Justizvollzugsanstalt (JVA) Leipzig, „sollte niemand wegen der Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis sitzen.“

Dirk Mauz aus dem Landkreis Leipzig spricht anonym über seine Zeit im Gefängnis. Dort landete er, weil er eine Geldstrafe nicht zahlte. © Quelle: Wolfgang Sens

Ersatzfreiheitsstrafe – so heißt das, was Mauz abgesessen hat. Es funktioniert so: Wer eine Geldstrafe weder zahlt noch abarbeitet, der kann ins Gefängnis kommen. Von den 340 Menschen, die aktuell bei Rolf Jacob im Leipziger Gefängnis einsitzen, wurden 71 zu einer Geldstrafe verurteilt und sind „nur“ ersatzweise in Haft.

I-Knast

Dirk Mauz kommt Ende Juni in eine Zelle mit zwei anderen Männern. Er schläft schlecht, wälzt gedanklich immer wieder, was ihn in diese Lage gebracht hat. 21 Jahre lang hat Mauz bei einem großen Elektronikhändler gearbeitet, zuletzt als Geschäftsführer und Teilhaber. 2014 muss er eine Immobilie abwickeln, die er sich Anfang der 2000er-Jahre privat gekauft hatte. „33 Wohneinheiten, Altbau und mit versteckten Mängeln“, sagt Mauz und nennt das Gebäude eine „Schrottimmobilie“. Mauz meldet Privatinsolvenz an, verliert sein eigenes Haus, seine Gesellschafteranteile, seinen Job. Mauz’ Ehe scheitert – und er verursacht den Unfall. Im Gefängnis sieht er nun, so erzählt er es, wie andere sich wegen Kleinigkeiten prügeln. Er selbst versucht seinen Worten nach, jedem Ärger aus dem Weg zu gehen. Er redet viel, setzt sich für andere bei den Vollzugsbeamtinnen und -beamten ein. „Irgendwann war ich dann derjenige, bei dem die anderen gesagt haben: ‚Das ist so unser Opi da, auf den man aufpassen muss.‘“

Blick in die JVA Leipzig © Quelle: André Kempner

Dirk Mauz hat darum gebeten, anonym sprechen zu dürfen, sein richtiger Name ist der LVZ bekannt. Er lebt auf einem Dorf im Landkreis Leipzig und kommt mit dem Bus zum Interview auf den Marktplatz einer nahe gelegenen Kleinstadt. Mauz ist ein 59 Jahre alter Mann mit Halbglatze und freundlichem Lächeln, der nichts als Portmonee und Handy bei sich trägt. Wegen einer Baustelle auf der Strecke ist er zehn Minuten zu spät, es ist ihm unverhältnismäßig stark unangenehm. Er spricht schnell und ausführlich über das, was passiert ist. Seit Anfang August ist Mauz wieder frei. „Ich bin einfach raus zur Bushaltestelle, nach Hause und hatte meinen Fahrplan im Kopf, was ich als Nächstes mache“, sagt er, muss seine Rede aber stoppen, denn ihm bricht die Stimme. Mauz drückt die Tränen weg.

Dass Menschen ins Gefängnis kommen, verhindert die Justiz normalerweise so lange, wie es irgendwie geht. Haftstrafen sind ihr allerletztes Mittel – und wenn sie nicht höher als zwei Jahre ausfallen, werden sogar sie noch regelmäßig zur Bewährung ausgesetzt. Geldstrafen, wie Mauz eine bekommen hat, sind ein deutlich milderes Mittel. Kann es dann richtig sein, wenn Menschen, die man absichtlich mit weniger bestrafen will als mit Freiheitsentzug, letztlich doch im Gefängnis landen? Andererseits: Welchen Sinn haben Geldstrafen, die man folgenlos schuldig bleiben kann?

Um solche Fragen wird in Politik und Justiz schon lange gerungen. Nach einer Gesetzesänderung in diesem Sommer müssen Ersatzhäftlinge nur noch die Hälfte der Tagessätze absitzen, zu denen sie verurteilt worden sind. Die Experten, die im Bundestag dazu angehört worden sind, fanden das gut. Auch Angelika Allgayer, Richterin am Bundesgerichtshof in Karlsruhe und CDU-Mitglied. Für Allgayer sprechen vor allem praktische Gründe für eine kürzere Ersatzhaft, etwa die steigende Zahl der Fälle. Grundsätzlich, sagte sie im Bundestag, sei es aber gut, dass es dieses Mittel gebe. Die Ersatzhaft sei das „Rückgrat der Geldstrafe“, nötig, um den Tilgungsdruck aufrechtzuerhalten. Dass ansonsten mehr Menschen ihre Strafe nicht zahlen würden, lasse das Beispiel Schweden befürchten. Dort gibt es so etwas wie eine Ersatzhaft zwar theoretisch, sie wird aber so gut wie gar nicht vollstreckt. 40 Prozent aller im Jahr 2015 in dem Land verhängten Geldstrafen, so Richterin Allgayer, wurden nicht gezahlt und verjährten schließlich.

II - Druckmittel

Als Dirk Mauz Ende Juni ins Gefängnis kommt, sind noch 2500 Euro seiner Geldstrafe offen, dazu gut 500 Euro Verfahrenskosten. Am zweiten Hafttag beantragt Mauz, das Geld in Raten zahlen zu dürfen. Wegen der Vorgeschichte lehnt die Staatsanwaltschaft ab. „Aus Ihrem Verhalten ist nicht ersichtlich, dass Sie die Vollstreckung der Geldstrafe mit der notwendigen Ernsthaftigkeit behandeln“, schreibt ihm die zuständige Rechtspflegerin. Mauz könne das Geld aber jederzeit ganz oder in Teilen zahlen und damit seine Haft beenden oder verkürzen.

Mauz hat das Geld nicht. Er überlegt, es sich zu leihen. Er will aber, sagt er, niemanden belasten und sorgt sich, er könne wegen seiner vielen anderen Schulden zu einem späteren Zeitpunkt noch dringender Geld brauchen. „Nach drei, vier Wochen im Gefängnis habe ich dann gewusst, wo die Schmerzgrenze dessen ist, was ich aushalten muss“, sagt Mauz. „Da habe ich gedacht: Jetzt bin ich einmal hier, jetzt zieh ich das durch. Dann steht auf dem Konto null, wenn ich raus bin, und Feierabend.“

Wegen solcher und ähnlicher Geschichten hält es die Kriminologin Nicole Bögelein für ein Gerücht, dass die Ersatzhaft als Druckmittel funktioniere, damit Menschen ihre Geldstrafen bezahlen. Bögelein forscht an der Universität Köln, auch sie hat wie die Richterin Angelika Allgayer im Bundestag als Sachverständige zur Ersatzhaft gesprochen. Ihrer Forschung zufolge werden mehr als 90 Prozent aller verhängten Geldstrafen gezahlt oder abgearbeitet. Die Menschen, die stattdessen in Ersatzhaft landeten, so ihre Argumentation, könnten wirklich nicht zahlen. Ein Großteil der Betroffenen ist der Forschung von Bögelein und anderen zufolge arbeitslos (74 Prozent), viele sind alkoholabhängig (68 Prozent) und manche haben keine eigene Wohnung (bis zu 20 Prozent).

So gesehen geht es Mauz vergleichsweise gut. Gerade versucht er, beruflich wieder Fuß zu fassen. Sozialarbeitern an sächsischen Gefängnissen zufolge ist so etwas für die meisten Menschen, die aus einer Ersatzhaft entlassen werden, außer Reichweite. Rund ein Viertel aller Betroffenen landet Forschungen zufolge im Gefängnis, weil sie eine Geldstrafe nicht gezahlt haben, die ihnen wegen Schwarzfahrens auferlegt worden ist. Solche Menschen, erzählt ein Leipziger Sozialarbeiter, hätten oft psychische Probleme, kämen in ihrem Leben überhaupt nicht zurecht.

III - Freikauf

Mit Menschen, die im Gefängnis landen, weil sie ohne Ticket Straßenbahn oder Zug gefahren sind, hat auch Arne Semsrott zu tun. Er ist im Vorstand beim Freiheitsfonds. Die Initiative bezahlt mit Spendengeldern die Geldstrafen von Schwarzfahrerinnen und -fahrern, kauft sie sozusagen aus dem Gefängnis frei. Oft kämen die Hinweise auf Fälle aus den Gefängnissen selbst, sagt Semsrott, auch aus Anstalten in Sachsen. Er wundert sich selbst darüber. „Das ist eine Absurdität, von der wir überrascht waren.“ Schließlich arbeiteten hier staatliche Stellen mit einer privaten Initiative zusammen, die vor allem auch eine politische Kampagne sei und sich gerade gegen staatliches Handeln wende.

In Sachsen, sagt Semsrott, habe man bislang rund 40 Gefangene freigekauft. Die Zusammenarbeit mit Menschen aus den Anstalten sei hier – anders als etwa in Berlin – eher sporadisch. Ein Sprecher des Sächsischen Justizministeriums sagt auf Anfrage, dass sich sächsische Justizvollzugsanstalten überhaupt nicht an den Freiheitsfonds gewandt hätten – nicht vertreten durch die Anstaltsleitung und „nicht aktiv“. Derweil setzte sich auch Sachsens Justizministerin Katja Meier von den Grünen für eine Verkürzung der Ersatzfreiheitsstrafen ein – und ist dafür, sie möglichst vollständig zu verhindern.

Mauz weiß, dass er Fehler gemacht hat, gleich mehrere. „Es ist auch klar, dass man irgendwann Buße tun muss“, sagt er. „Aber ich finde, meine Haft passt nicht ins Verhältnis zu den Strafen, die teilweise für schwere Kriminalität vergeben werden.“ Mauz hat nicht das Gefühl, im Gefängnis gewesen zu sein, weil er betrunken einen Autounfall verursacht hat. Seine Tat hat für ihn nichts mit der Strafe zu tun, die er dafür verbüßt hat.

Wenn man ihn fragt, wie es kam, dass er in Haft saß, dann spricht er nicht von dem Unfall und dem Alkohol, sondern er sagt: „Im Prinzip war ich im Gefängnis durch eine Zahlungsschwierigkeit, die ich dann nicht mehr bedienen konnte.“ Er beabsichtige, das nicht mehr vorkommen zu lassen.

