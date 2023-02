﻿Nach gescheiterter Abschiebung: Hoffnung für Mohammad Al Khatib aus Leipzig

Leipzig. Eigentlich sollte die Öffentlichkeit noch gar nichts davon wissen. Doch dann stand es plötzlich, eher beiläufig, in einem Schreiben des Verwaltungsgerichts zu einem ganz anderen Thema: Die sächsische Härtefallkommission habe „positiv über den Antrag“ von Mohammad Al Khatib entschieden. Sie werde daher „ein Härtefallersuchen an das SMI (Sächsisches Innenministerium, Anm. d. Red.) zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis“ stellen.

Es sei, so das Gericht weiter, „davon auszugehen, dass dem Antragsteller in absehbarer Zeit eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird“. Für Al Khatib und all jene, die ihn seit vergangenem Herbst unterstützten und auf diese Entscheidung hofften eine ungeheure Erlösung. Auch für Sandra Jaworeck. Sie ist Forscherin an der TU Chemnitz und Mitglied des Mohammad-Unterstützerkreises und bekam das Schreiben von ihrem Freund Al Khatib zugespielt. Einen Ausschnitt davon stellte sie am Montagmorgen auf Twitter. „Vier Monate nach #LE1309 gibt es Hoffnung“, schrieb Jaworeck dazu. „Danke an alle, die an unserer Seite standen!“

„Mohammad hatte einen Job, spricht unsere Sprache und ist kein Straftäter“

#LE1309 steht für Leipzig und den 13. September. Den Tag, an dem der 26-jährige Jordanier Mohammad Al Khatib aus seiner Wohnung in der Leipziger Südvorstadt abgeschoben werden sollte. Mehr als sieben Jahre lebte er da schon in Deutschland. Er sprach gutes Deutsch. Er hatte einen Job bei Lukas-Bäcker am Augustusplatz. Doch an dem 13. September, einem Dienstag, war es soweit. Eine Spezialeinheit der Polizei hatte die Wohnung von Al Khatib in der gesperrten Alfred-Kästner-Straße umstellt. Einige Hundert Meter entfernt demonstrierten Dutzende dagegen. Und Al Khatib selbst stand oben an seinem Küchenfenster: In seiner Hand ein Messer, mit dem er sich selbst verletzte.

Letztlich wurde Al Khatib wegen seiner Schnittwunde zunächst nicht abgeschoben, sondern kam in die Leipziger Uniklinik. Von dort wurde er später in die Abschiebehaftanstalt nach Dresden verlegt. Die Abschiebung schien wieder näher zu rücken – bis sich die Härtefallkommission des Sächsischen Landtages meldete. Man wolle den Fall prüfen.

Die Abschiebung wurde daraufhin ganz ausgesetzt. Al Khatib kam frei. Auf die Sächsische Landesdirektion wirft die Entscheidung kein gutes Licht. Sie war es, die die Abschiebung unter hohem Einsatz durchführen ließ. Dave Schmidtke, Sprecher des Sächsischen Flüchtlingsrates, hatte das von Beginn an kritisiert. Er sieht sich nun bestätigt. „Vor einem Jahr hat die Landesregierung einen Rückführungsleitfaden verabschiedet, der solche Abschiebungen verhindern soll“, so Schmidtke. „Mohammad hatte einen Job, spricht unsere Sprache und ist kein Straftäter.“ Bei Twitter gibt es ein Video, das den jungen Mann Ende September 2022 nach seiner Rückkehr nach Leipzig zeigt.

Innenminister Schuster ist gefragt

Nun ist der Fall Al Khatib nicht mehr Sache der Landesdirektion. Doch das könnte er wieder werden. Denn die Entscheidung der Härtefallkommission ist nur eine Empfehlung. Sie richtet sich an Armin Schuster, Sachsens CDU-Innenminister. Die Akte Al Khatib liegt nun auf seinem Schreibtisch. Er ist es, der die Aufenthaltserlaubnis erteilen kann – oder eben nicht. Dave Schmidtke vom Flüchtlingsrat erinnert: „Es gab Fälle, in denen der Innenminister entgegen der Empfehlung entschieden hat“.

Das Innenministerium bestätigte am Dienstagabend kurz und knapp, dass der Fall in Bearbeitung sei. Im Jahr 2022 seien 25 solcher Gesuche dort eingegangen. In diesem Jahr stellt Mohammad Al Khatib bereits den fünften Fall dar. Eine Entscheidung über den 26-Jährigen aus der Leipziger Südvorstadt wird in der kommenden Woche erwartet.