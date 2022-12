﻿Nach Corona-Delle: Leipziger Messe legt wieder zu, Verband in Sorge vor 2023

Leipzig. Die Leipziger Messe sieht sich am Ende der Corona-Talsohle. Nachdem noch in den ersten drei Monaten – traditionell die umsatzstärksten des Jahres – alle Veranstaltungen wegen der Corona-Lage abgesagt werden mussten, hat das Geschäft danach besser als erwartet angezogen. Trotz aller Ausfälle im ersten Quartal (wie die populäre Buchmesse) schätzen die beiden Geschäftsführer Martin Buhl-Wagner und Markus Geisenberger das Messe-Jahr 2022 als „erfolgreich“ ein. „Wir liegen aktuell bei einem Jahresumsatz von 70 Millionen Euro, das schien uns vor einigen Monaten noch ganz weit weg“, sagte Buhl-Wagner.

2021 war der Umsatz eingebrochen

Noch im August hatte die Messe die Umsatz-Erwartung von 60 Millionen Euro für 2022 ausgegeben. Zum Vergleich: 2019, im letzten Jahr ohne Corona-Zwänge, lag der bisherige Rekordumsatz bei 99 Millionen Euro. 2021 war der Umsatz dann auf 28,4 Millionen Euro eingebrochen, ein Verlust von 35,8 Millionen Euro stand zu Buche. Die Gesellschafter (Stadt Leipzig und Land Sachsen zu je 50 Prozent) sprangen mit Ausgleichszahlungen ein, dazu kamen rund 8,3 Millionen Euro außerordentliche Wirtschaftshilfen des Bundes.

Leipzig hatte per Stadtratsbeschluss festgelegt, dass Ausgleichszahlungen bei Corona-Schäden von 2020 bis 2022 in Höhe von 30 Millionen Euro an die Messe geleistet werden. Am Mittwochabend hat der Stadtrat einer OBM-Vorlage einstimmig zugestimmt, wonach nicht verbrauchte Pandemie-Mittel in die Jahre 2023 und 2024 als Gesellschafterzuschuss an die Messe übertragen werden können.

Sachsen bekräftigt Unterstützung für Messe

Mit Verweis auf die schwierigen Corona-Jahre lässt Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig keinen Zweifel daran, dass der Freistaat die Leipziger Messe weiter unterstützen werde. Er habe großen Respekt vor ihren Leistungen, so der SPD-Politiker. „Die Messe musste viele Absagen verkraften, hat aber trotz der widrigen Umstände neue Geschäftsfelder erschlossen “, sagte Dulig der LVZ. Deshalb sei er zuversichtlich, dass Leipzig weiter in der obersten Messe-Liga mitspielen werde.

Leipzigs Wirtschaftsbürgermeister: Messe ist ein Gewinn

Für die Messe-Chefs gilt die Corona-Delle als überwunden. „In der Summe haben wir ein eindrucksvolles Comeback hingelegt“, sagte Markus Geisenberger. Die letzten Monate, so Geisenberger, hätten eindrucksvoll gezeigt, dass sich Kunden Messen in Präsenz wünschen. Für die Stadt Leipzig sind das gute Signale. „Dass die Messe nach den pandemiebedingten Einschnitten wieder eine positive Entwicklung vermeldet, ist eine sehr positive Nachricht“, sagte Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke (CDU) der LVZ. Die Stadt freue sich, dass die Rückkehr ins Veranstaltungsgeschäft gelungen sei, so Schülke. Dies sei ein Gewinn für den gesamten Wirtschaftsstandort Leipzig. „Hotellerie und Gastronomie profitieren davon, wie alle anderen Gewerke und Branchen.“

Kritische Töne vom Messe-Dachverband

Skeptischer bewertet dagegen der Dachverband der deutschen Messewirtschaft (Auma) die Gesamtlage. „Zwei Jahre Messeverbot lasten noch schwer auf der Branche, an der 230.000 Jobs hängen“, sagte Auma-Chef Philip Harting in seiner Bilanz. Wenn Stabilität einzöge, sei der Messewirtschaft viel geholfen, so der oberste Messe-Vertreter an die Adresse von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Dann könne 2023 das erste bessere Jahr seit Beginn der Corona-Pandemie werden und Deutschland werde seinem Ruf als Top-Standort für Messen wieder gerecht. „Die Sorge um bezahlbare Energie trübt jedoch den ersten Ausblick ins neue Jahr.“

Partner Pferd gehörte zu den Messe-Treibern

Zu den Treibern 2022 gehörten laut Geisenberger und Buhl-Wagner die Denkmalmesse und die Mutec mit dem Re-Start im Oktober, die 24. Partner Pferd im April (erste Hallensport-Großveranstaltung in Deutschland mit Vollauslastung der Zuschauerränge) und die Modell-Hobby-Spiel im September, die zunächst nur dünne Voranmeldungen hatte, dann aber mit 67.000 Besuchern proppevoll war. Das Kongress-Geschäft habe zudem schon wieder komplett das Niveau von 2019 erreicht und für die Messe-Tochter Fairgourmet sei der Oktober der stärkste Monat aller Zeiten gewesen. Als Gesamtbilanz gehen 191 Veranstaltungen mit über 7800 Ausstellern und 443 000 Besuchern in die Statistik für 2022 ein. "Wir sind damit wieder ein Wirtschaftsmotor für die Region", sagte Geisenberger.

2023 größte Lan-Party in Deutschland

Entsprechend groß sind die Erwartungen der rund 400 Mitarbeiter (- 5 Prozent zu 2019) auf ein volles Geschäftsjahr 2023. Und da sind neben den Fachmessen vor allem Hoffnungen mit den Publikumsmessen und dem wachsenden Kongressgeschäft verbunden. Nach drei Ausfällen soll die Buchmesse Ende April wieder ein Highlight werden. „Alle großen Verlage haben unterschrieben“, freut sich Buhl-Wagner. Er verspreche sich ein großes Event. Zuvor kommt im April bei der neuen Gaming-Messe „Caggtus“ noch die Zocker-Community auf ihre Kosten. Angekündigt ist Deutschlands größte Lan-Party. Und bei den Kongressen und Veranstaltungen ragen neben vielen Jahrestagungen der Medizin-Branche, die Tanz-WM (Juni), der Weltfahrrad-Gipfel Velo-City (Mai) und das Welttransport-Forum (Mai) noch heraus.