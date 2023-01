Vier Menschen bei Brand nach Verpuffung verletzt

Bei einem Brand infolge einer Verpuffung sind in einer Wohnung in Leipzig vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein 43-Jähriger am Montagabend einen Bio-Ethanol-Offen anfachen wollen. Dabei sei es zu der Verpuffung gekommen.