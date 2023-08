Nach den Hitzerekorden der vergangenen Jahre kommt das aktuell kühle und nasse Wetter unerwartet. Was das für den Tourismus rund um Leipzig mitten in den Ferien bedeutet und wie es nun weitergeht.

Leipzig/Halle. Kühle statt Hitze, Regen- statt Sonnenschirm. Das unerwartet nasse Wetter zum Start des Monats August stellt Sachsens Tourismusbranche vor ganz neue Probleme. Und das mitten in den Sommerferien. „Was die Unterkünfte anbelangt, so sind wir zwar bis zum Ferienende am 20. August komplett ausgebucht“, sagt Hendrik Kabisch von Pier 1 am Ostufer des Cospudener Sees. „Aber man merkt, dass viel weniger Tagesgäste da sind als sonst.“ Diese Tagesgäste, die zum Beispiel rasch mal aus der Großstadt Leipzig herüberkommen, werden derzeit auch in Lagovida, dem Ferienresort am Störmthaler See vermisst.