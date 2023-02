Mit dem Halbjahreszeugnis erhalten Viertklässler jetzt ihre Bildungsempfehlung – Oberschule oder Gymnasium. Was müssen Eltern dabei beachten? Und was passiert, wenn man gegen die Empfehlung ist? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Leipzig. Rund 32.400 Viertklässler erhalten am Freitag in Sachsen mit der Halbjahresinformation eine Bildungsempfehlung über die weitere Schullaufbahn. Unter ihnen sind 4535 Schülerinnen und Schüler aus Leipzig, im Landkreis Leipzig sind es 2248 und in Nordsachsen 1612.