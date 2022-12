﻿Olympia-Sieger tanzen bei „Holiday on Ice“ in Leipzig

Farbenprächtige Szenen und sportliche Leistungen auf hohem Niveau bot die Show „Holiday on Ice" am Donnerstag in der Leipziger Quaterback Immobilien Arena.

„Holiday on Ice“ holt die Olympia-Sieger im Eistanz in die Quaterback Immobilien Arena. Weitere 40 Athletinnen und Athleten zeigen ihre Performances mitunter in schwindelerregender Höhe. Die Macher der Show sind sich sicher, die Grenzen des Machbaren neu ausgelotet zu haben.

