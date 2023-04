Die groß angelegte Razzia im sächsischen Colditz wirft ein Schlaglicht auf die Drogenszene in Sachsen. Eine renommierte Studie sieht Chemnitz sogar als Crystal-Hauptstadt Deutschlands. Woran das liegt – und was ein Blick auf die Zahlen verrät.

Leipzig. Es sind Bilder, die so auch aus einem Kriminalfilm stammen könnten. Aufnahmen des Zollfahndungsamtes Dresden zeigen eine professionelle Plantage für Cannabis-Pflanzen, aus denen die psychoaktive Droge THC gewonnen wird. Auf anderen Bildern sind Taschen voller Geld zu sehen, Waffen und auch zwei Luxus-Autos. All das aufgenommen nicht an einem Filmset, sondern im sächsischen Colditz, einer Kleinstadt im Landkreis Leipzig. Drei Beschuldigte sitzen in Untersuchungshaft: Ein Vater (66) und seine beiden Söhne (35/38) stehen im Verdacht, eine beträchtliche Menge Betäubungsmittel verkauft zu haben: insbesondere das als „Crystal“ bekannte Methamphetamin sowie den Ertrag der Cannabis-Pflanzen.