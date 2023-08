﻿Beim „Herzstillstand“ wird er skeptisch: Leipziger Rechtsmediziner beklagt Mängel bei der Leichenschau

Leipzig. Wenn ein Mensch gestorben ist, fühlen sich viele Ärzte mit der anschließenden Leichenschau überfordert. Sie kennen sich damit oft nicht so gut aus, und manchmal fehlt auch die Zeit. Die Folge sind viele Fehler – und weniger Obduktionen. In Leipzig zeigt sich die Staatsanwaltschaft zwar „sektionsfreudig“, wie der Rechtsmediziner Dr. Carsten Babian erklärt. Doch das gesamte System müsse dringend verbessert werden, wie der leitende Oberarzt vom Institut für Rechtsmedizin der Universität Leipzig erklärt. Schon vor fünf Jahren hatte die Universität Rostock in einer Studie rund 10 .000 Todesbescheinigungen untersucht – nur 1037 waren fehlerfrei.

Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein – ist man mit Blick auf die Probleme bei den Leichenschauen weiter gekommen?

Die Situation hat sich nicht wesentlich geändert, die Kritik besteht nach wie vor.

Woran machen Sie das fest?

Bevor eine Leiche eingeäschert werden darf, muss ein Rechtsmediziner im Krematorium eine zweite Leichenschau durchführen – die amtliche Leichennachschau. Das machen wir in Leipzig, Zwickau und Chemnitz, sehen also jeden Tag einen Großteil der Verstorbenen in unserem Versorgungsgebiet sowie die Totenscheine, die dazu ausgestellt wurden. Und da stehen einem manchmal die Haare zu Berge.

Zur Person Dr. Carsten Babian (49) hat in Jena Medizin studiert. Er ist seit 2007 am Institut für Rechtsmedizin der Universität Leipzig tätig, ab 2010 als Oberarzt und seit 2016 als Leitender Oberarzt.

Wieso?

Etwa zehn Prozent der Scheine sind nicht so ausgefüllt, wie das sein sollte – da wird teilweise wirklich Unsinn hingeschrieben. Wir melden suspekte Fälle nachträglich der Staatsanwaltschaft, die in manchen Fällen eine Obduktion anordnet. In mehr als der Hälfte dieser Obduktionen stimmt das Sektionsergebnis nicht mit dem überein, was der Leichenschauer auf den Totenschein geschrieben hatte. Die Qualität der Leichenschau hat sich also nicht grundlegend gebessert.

Um was für Fehler geht es?

Häufig grobe Fehler in der Festlegung der Todesursache und der Todesart. Es gibt die natürliche, die nicht natürliche und die ungeklärte Todesart – diese Zuordnung bereitet vielen Ärzten Probleme. Sie ist aber wichtig, weil damit der Leichenschauarzt entscheidet, ob ein Sterbefall durch die Polizei weiterbearbeitet wird oder nicht. Wenn als Todesursache ein Schädelbruch vermerkt und zugleich ein natürlicher Tod angegeben ist – dann ist das falsch und die Verletzungsursache – Sturz oder Schlag? – würde ungeklärt bleiben. Wenn sich ein Patient im Krankenhaus nach einer Operation einen typischen Krankenhauskeim einfängt, eine Wund- oder eine Lungenentzündung bekommt und stirbt, dann ist das ebenfalls ein meldepflichtiger, nicht natürlicher Tod, den der Klinikarzt aber in manchen Fällen anders klassifiziert. Teilweise werden auch Verlegenheitsdiagnosen vermerkt, die auf einem Totenschein nichts zu suchen haben. „Herzstillstand“ ist so ein Beispiel. Bei jeder Leiche steht das Herz still – ich will ja wissen, warum.

„Das legendäre Messer im Rücken hatten wir noch nicht“

Es gibt die Legende vom Messer im Rücken, das erst im Krematorium bemerkt wird. Gibt es so etwas?

Man geht deutschlandweit von jährlich 1000 und mehr nicht erkannten Tötungsdelikten aus. Natürlich gibt es solche unerkannten Delikte auch in Sachsen. Das legendäre Messer im Rücken haben wir hier noch nicht gesehen – das würde wohl selbst der unerfahrenste Leichenschauer bemerken. Aber nicht erkannte Tötungsdelikte durch Ersticken oder Erdrosseln beschäftigen uns immer mal wieder. Das hinterlässt nur wenige Spuren; man muss wissen, wo man hinzuschauen hat. Und das wird oft nicht gemacht.

Wenn jemand nicht verbrannt wird, werden solche Fälle nicht erkannt?

Das ist so – bei einer Erdbestattung gibt es keine zweite Leichenschau.

Das Institut für Rechtsmedizin in Leipzig Das Institut gehört zur Medizinischen Fakultät und besteht aus drei Abteilungen. Die Abteilung für Forensische Medizin untersucht lebende und verstorbene Personen auf Folgen von Gewalteinwirkung, bestimmt Todesursachen, rekonstruiert Unfälle und Tathergänge, prüft mögliche Behandlungsfehler und stellt für Polizei und Staatsanwaltschaften einen Rufbereitschaftsdienst rund um die Uhr zur Verfügung. Am Institut in Leipzig und in der Außenstelle Chemnitz werden von acht Ärztinnen und Ärzten jährlich etwa 800 Sektionen sowie etwa 450 Untersuchungen von lebenden Geschädigten durchgeführt. Daneben werden spezielle ballistische Gutachten zu Schussverletzungen und entomologische Gutachten zur Bestimmung der Todeszeit anhand von Fliegenmaden erstellt. Die Abteilung für Forensische Molekulargenetik befasst sich vor allem mit Spurenuntersuchungen und Vaterschaftsgutachten. Dazu werden einzelne menschliche DNA-Merkmale bestimmt und verglichen. In der Abteilung für Forensische Toxikologie können Tausende körperfremde Substanzen wie Alkohol, Medikamente und Betäubungsmittel festgestellt und Vergiftungen nachgewiesen werden. Das Institut hält damit ein breites Dienstleistungsangebot für Polizei, Zoll, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte vor. „Wir beantworten mit naturwissenschaftlichen Methoden all die Fragen, die zum Beispiel Polizisten, Juristen und ärztliche Kollegen an uns stellen, um schwierige Sachverhalte zu klären und zu bewerten“, sagt der Leitende Oberarzt Dr. Carsten Babian. Wie und wann ist jemand ums Leben gekommen? Entsprach die Behandlung im Krankenhaus den aktuellen Standards? War Person XY am Tatort? Welches K.o.-Mittel wurde in der Disko wie verabreicht? Spricht die Hautunterblutung für eine Kindesmisshandlung oder einen Unfall? Medizinstudenten im fünften Studienjahr werden mit Vorlesungen, Seminaren und Praktika ausgebildet. Und auch Hebammen im Rahmen des neuen Studiengangs: „Sie müssen zum Beispiel wissen, woran sie eine Kindesmisshandlung erkennen und was in einem solchen Fall zu tun ist“, erklärt Babian. Darüber hinaus gibt es Weiterbildungen für Juristen, angehende Staatsanwälte, Polizeibeamte, Rettungsdienst und Feuerwehr. Weiterhin gehören Forschung und wissenschaftliche Publikationen zum Tätigkeitsfeld des Instituts.

Worin liegen die Fehler begründet?

Es fehlen Grundwissen und Routine, und es gibt ein strukturelles Problem. In Deutschland muss jeder approbierte Arzt Leichenschauen auf Verlangen durchführen. Tatsächlich fehlt es aber vielen an entsprechenden Qualifikationen. In der Regel übernehmen ja nicht Rechtsmediziner diese Aufgabe – sondern Haus-, Bereitschafts- oder Notärzte. Von denen machen das manche nicht so gerne und auch nicht besonders oft – und dann passieren Fehler. Leichenschau bedeutet ja nicht nur „eine Leiche anschauen“. Ich muss wissen, wie ich mit Angehörigen umgehe, welche Fragen ich stelle, wie ich einen Fundort untersuche und bewerte, wie sich ein Leichnam nach dem Tod verändert, wie ich die Sterbezeit feststellen kann, wie ich einen Leichnam genau untersuche. Welche Blickdiagnosen darf man wie stellen, welche besonderen Rechte und Pflichten habe ich als Leichenschauarzt? Das lernt man nicht im Studium oder in einer Nachmittags-Fortbildung – dafür braucht man neben sehr breiten medizinischen Kenntnissen detektivischen Spürsinn und die Erfahrung von hundert und mehr eigenen Leichenschauen. Ich habe im Studium auch mal gelernt, wie man als Arzt eine Geburt begleitet – trotzdem käme niemand auf die Idee, mich als Rechtsmediziner in den Kreißsaal zu schicken. Da bevorzugt jeder die Hebamme, die schon jahrelang Kinder zur Welt gebracht hat, oder? Beim Thema Leichenschau heißt es aber: Jede Ärztin und jeder Arzt hat das im Studium mal gelernt – die müssen das können.

„Nicht erkannte Tötungsdelikte durch Ersticken oder Erdrosseln beschäftigen uns immer mal wieder“: Dr. Carsten Babian, leitender Oberarzt am Leipziger Institut für Rechtsmedizin. © Quelle: André Kempner

Worin besteht das strukturelle Problem?

Tagsüber sollen die Hausärzte Leichenschauen übernehmen, aber deren Sprechzimmer sind voll, die Zeit fehlt. Notärzte könnten tagsüber Leichenschauen durchführen, nur machen sie es oft nicht, weil sie vor allem Leben retten sollen. Wenn der nächste Einsatz ansteht, geht der vor.

Und wer macht es dann?

Im schlimmsten Fall erst mal niemand. Die Leiche bleibt dann liegen, bis um 19 Uhr der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst anfängt. Aber auch der hat primär die Aufgabe, sich um die Lebenden zu kümmern. Also wird die Leichenschau rasch zwischen zwei Hausbesuchen abgehandelt, um das Patientenaufkommen zu bewältigen. Eine richtig gute Lösung ist das alles nicht.

„In anderen Ländern gibt es hauptamtliche Leichenschauer“

Was wäre denn eine gute Lösung?

Es gab mal einen Ansatz der Sächsischen Landesärztekammer: Jeder Arzt, der eine Facharztausbildung in Sachsen absolviert, soll einen mehrstündigen Intensivkurs zur Leichenschau absolvieren. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung, ist aber vom Tisch. In anderen europäischen Ländern gibt es hauptamtliche qualifizierte Leichenschauer – in Großbritannien zum Beispiel oder in Österreich. Natürlich muss solche Leute jemand ausbilden und bezahlen. Die Ausbildung könnten wir Rechtsmediziner gerne übernehmen – wir benötigen dafür aber mehr Personal.

Blick in den Übergaberaum für Leichen am Leipziger Institut für Rechtsmedizin. © Quelle: André Kempner

Wie läuft es in Leipzig?

Wir haben eine Kooperation mit der Polizei: Wenn die tagsüber keinen anderen Arzt für die Leichenschau findet, werden wir angerufen. Unsere Dienstärzte übernehmen dann sozusagen die hausärztliche Leichenschau. Das funktioniert im Ballungsraum Leipzig sehr gut und auch in anderen Regionen bestehen solche Kooperationen mit niedergelassenen Ärzten.

Dr. Carsten Babian zeigt Instrumente im Sektionssaal der Leipziger Rechtsmedizin. © Quelle: André Kempner

Nehmen wir an, es entstünde ein gutes System für Leichenschauen – könnte das Institut die zusätzliche Arbeit überhaupt bewältigen? Denn es würden ja mehr Leichen bei Ihnen landen …

Das glaube ich gar nicht. Viele Fälle kommen bei uns zur Untersuchung, weil die niedergelassenen Ärzte vor Ort unsicher waren und die Todesursache und Todesart nicht feststellen konnten. Solche unklaren Fälle würden wir nach einer besseren Leichenschau seltener sehen. Denn dann wäre zum Beispiel auch bei einer nicht mehr ganz frischen Leiche schon vor Ort klar gewesen, dass der Verstorbene keine Verletzungen hatte, aber schon zehn Jahre herzkrank war und in den letzten Tagen über Brustschmerzen und Luftnot geklagt hatte. Das weist auf einen Herzinfarkt hin und damit auf einen natürlichen Tod – eine Sektion ist nicht erforderlich. Gleichzeitig würde sich bei besseren Leichenschauen wahrscheinlich die Anzahl der erkannten Tötungsdelikte in unserer Region auf 40 oder 50 Fälle pro Jahr erhöhen. Das könnten wir noch bewältigen.

„Sehr sektionsfreudige Staatsanwaltschaft in Leipzig“

Wann wird eine Leiche obduziert? Welche Kriterien gibt es?

Bei unklaren oder nicht natürlichen Sterbefällen treffen diese Entscheidung die Staatsanwälte, wenn ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden soll. Hier in Leipzig haben wir zum Glück eine sehr sektionsfreudige Staatsanwaltschaft: Mehr als die Hälfte der unklaren oder nicht natürlichen Sterbefälle wird durch unser Institut genauer untersucht, also obduziert, auf Vergiftungen untersucht, mikroskopisch begutachtet. In anderen Regionen in Sachsen sieht das leider anders aus. Da beträgt die Sektionsquote nur etwa 10 bis 30 Prozent der unklaren oder nicht natürlichen Sterbefälle, die an die Polizei gemeldet wurden.

