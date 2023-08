﻿Reparaturbonus startet im Oktober – so kommen Sachsen an die 200 Euro

Leipzig. Nach Thüringen und einem Testlauf in Leipzig im vergangenen Jahr führt nun auch Sachsen einen landesweiten Reparaturbonus ein. Ab 1. Oktober sollen die Verbraucherinnen und Verbraucher im Freistaat einen Zuschuss zur Instandsetzung von defekten Haushaltsgeräten bekommen. Das Umweltprogramm, von dem sich die Regierungskoalition eine Reduzierung von Elektroschrott erhofft, ist zunächst bis Ende kommenden Jahres mit 2,5 Millionen Euro ausgestattet. Noch befindet sich das Antragsverfahren im Aufbau, aber die wesentlichen Details zum sächsischen Reparaturbonus stehen jetzt fest.

Wofür wird der Reparaturbonus gewährt?

Mit dem Bonus will Sachsen Anreize schaffen, die Lebensdauer von Geräten im Haushalt zu verlängern. Die Menschen sollen dazu angehalten werden, weniger wegzuwerfen und durch Neukäufe zu ersetzen. Auf diese Weise könnten die Bürgerinnen und Bürger einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung leisten, heißt es aus dem Ministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft. Der Zuschuss wird für die Instandsetzung defekter Elektro- und Elektronikgeräte gewährt – das kann der Brotbackautomat genauso sein wie das Bügeleisen, der Fernseher, die Kaffeemaschine, der Kühlschrank das Kühlgerät, der Laptop, das Mobiltelefon, der Standmixer, der Toaster oder die Waschmaschine. Eine vollständige Liste der förderfähigen Geräte finden Sie hier.

Wie viel Geld bekomme ich?

Das Land beteiligt sich ab 1. Oktober mit einem Zuschuss an der Reparatur von Elektro- und Elektronikgeräten. Die Rechnungssumme (Ersatzteile, Arbeitszeit, Mehrwertsteuer) muss mindestens 75 Euro betragen. Erst dann übernimmt das Land die Hälfte der Kosten. Der maximale Bonus beläuft sich auf 200 Euro pro Reparatur. Sachsen stellt dafür in diesem und im kommenden Jahr jeweils 1,25 Millionen Euro bereit. Den Bonus erhalten nur volljährige Bürgerinnen und Bürger, die ihren Hauptwohnsitz in Sachsen haben.

Welche Firmen bieten den Reparaturbonus an?

Firmen, die am Reparaturbonus-Programm teilnehmen wollen, müssen sich beim Ministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft registrieren. Denn nur auf die Rechnungen von Firmen, die dort gelistet sind, wird am Ende auch der Bonus gewährt. Bis zum Freitagnachmittag hatten sich 185 Reparaturbetriebe in Sachsen über das Bürgerbeteiligungsportal des Freistaates bereits angemeldet. Eine Frist zur Eintragung gibt es nach Angaben eines Ministeriumssprechers nicht. Unternehmen können sich fortlaufend in die Liste der teilnehmenden Betriebe eintragen. Um einem Missbrauch des Förderprogramms vorzubeugen, sind jedoch nur Firmen zugelassen, die Mitglied in einer Industrie- und Handelskammer oder einer Handwerkskammer sind.

Erst jüngst hatte Österreich, das Vorreiter beim Reparaturbonus in Europa ist, sein Programm aufgrund von zahlreichen Betrugsverdachtsfällen bis zum 25. September ausgesetzt. Derzeit werden Änderungen am Sicherheitsnetz vorgenommen. So soll der Bonus in unserem Nachbarland künftig direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher, nicht aber mehr an die Reparaturfirmen ausgereicht werden. Österreich schätzt den Schaden, den betrügerische Firmen durch die Einreichung fingierter Rechnungen angerichtet hatten, auf bis zu vier Millionen Euro.

Anders als in Österreich werden die Reparaturfirmen den Bonus in Sachsen aber sowieso nicht selbst mit ihren Kundinnen und Kunden verrechnen können.

Wer zahlt den Reparaturbonus aus?

Die Abwicklung des sächsischen Reparaturbonus’ läuft über die Sächsische Aufbaubank (SAB). Die Beantragung des Zuschusses über die SAB wird voll digital erfolgen. Gegenwärtig befindet sich die Antragsplattform im Aufbau. Die technischen Voraussetzungen sollen bis Ende September geschaffen sein. In dem Förderportal werden dann auch alle teilnehmenden Reparaturbetriebe gelistet. Dort erfahren die Bürgerinnen und Bürger, zu welchen Firmen in ihrer Nähe sie Geräte zur Reparatur bringen können. Diese Liste wird nach Angaben des Umweltministeriums monatlich aktualisiert. „Um den Reparaturbonus erhalten zu können, müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher zunächst eine Reparatur an einem defekten Elektro- oder Elektronikgerät von einem am Programm teilnehmenden Reparaturunternehmen vornehmen lassen“, erklärt ein Ministeriumssprecher das Prozedere. „Sie können anschließend einen Antrag auf Erstattung der Reparaturkosten unter Vorlage einer elektronischen oder gescannten Kopie der Reparaturrechnung bei der SAB stellen.“ Rechnungen, die vor dem 1. Oktober ausgestellt wurden, werden nicht akzeptiert.

Wie lief der Reparaturbonus-Test in Leipzig?

Der sächsische Reparaturbonus basiert auf Erfahrungen aus einem Modellprojekt in Leipzig. Vom 20. Mai bis 31. August 2022 fand ein Testlauf mit sieben Reparaturbetrieben im Leipziger Osten statt, für den der Freistaat 42 500 Euro bereitgestellt hatte. Neben Firmen für Elektro- und Elektronikgeräte waren auch ein Reparaturbetrieb für Fahrräder sowie zwei Schumacher beteiligt. 82 Prozent der von den Bürgerinnen und Bürgern beanspruchten Leistungen entfielen auf den Elektrobereich. Insgesamt wurden während des Pilotprojektes 540 Elektro- und Elektronikgeräte instandgesetzt. In der Mehrzahl brachten die Leipzigerinnen und Leipziger Mobiltelefone (352 Stück), Kaffeemaschinen (30), Waschmaschinen (17), Fernsehgeräte (15), Geschirrspüler und Herde (jeweils 13) zur Reparatur. 63 Aufträge gingen an den Fahrradbetrieb und 62 Aufträge an die Schumacher.

Das Durchschnittsalter der Nutzerinnen und Nutzer des Pilotprojekts lag bei 46 Jahren, 62 Prozent von ihnen hatten einen Studienabschluss. 55 Prozent verfügten über ein Monatseinkommen von unter 1800 Euro. Auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Franz Sodann (Linke) hatte das Umweltministerium geantwortet, dass es bei den beteiligten Firmen zu einer Umsatzsteigerung durch den Reparaturbonus gekommen sei.

LVZ