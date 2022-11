Im Prozess gegen die Gruppe um Lina E. am Oberlandesgericht in Dresden sind nicht alle angeklagt, die an den Angriffen auf Rechtsextreme beteiligt gewesen sein sollen. Die Staatsanwaltschaft in Gera hat nun vier weitere Männer angeklagt – darunter auch den Kronzeugen, der Lina E. im Prozess schwer belastet.