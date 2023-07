﻿Mitteldeutschland fährt auf das 49-Euro-Ticket ab – deutlicher Fahrgastzuwachs

Leipzig. Das Deutschland-Ticket kommt in Sachsen gut an. In den S-Bahnen in Mitteldeutschland fahren aktuell pro Werktag rund 90 000 Fahrgäste. Das sind 20 Prozent mehr als vor Einführung des Tickets, sagt Christa Singer, die neue Chefin von DB Regio Südost (Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen). Deutschlandweit hätten schon mehr als elf Millionen Menschen den Nachfolger des Neun-Euro-Tickets bestellt.

Das Ticket, das im Nahverkehr, aber auch auf ausgewählten Intercity-Verbindungen gültig ist, sei „ein voller Erfolg“, sagt Christa Singer. „Da ist Bewegung im Markt. Und da geht noch einiges. Ich wünschte mir, dass noch mehr Unternehmen Gebrauch vom Deutschlandticket als Jobticket machen.“ Schon knapp jedes fünfte Deutschland-Ticket sei heute ein Job-Ticket.

Rund 1000 Firmen bieten Job-Ticket an

Bei rund 40 Millionen Beschäftigten in Deutschland gebe es hier noch viel Potenzial. Aktuell sind laut der DB-Regio-Chefin rund 1000 Firmen bundesweit an Bord. Dank Zuschüssen vom Arbeitgeber und vom Bund erhalten Arbeitnehmer das Deutschland-Ticket für 34,30 Euro. „Das ist doch ein unschlagbares Angebot. Das muss sich nur noch mehr herumsprechen. Für eine erfolgreiche Mobilitätswende brauchen wir vor allem mehr Angebot auf dem Land.“ Wie in den Ballungszentren müsse es auch in ländlichen Regionen gelingen, Bus und Bahn besser aufeinander abzustimmen und durch mehr und flexiblere Angebote Kunden für den öffentlichen Nahverkehr zu gewinnen.

Auch das Eisenbahnunternehmen Abelio berichtete von Zuwächsen. Das Unternehmen konnte auf seinen insgesamt 26 Linien im ersten Halbjahr 20 Prozent mehr Fahrgäste an Bord seiner Züge begrüßen als im Vorjahreszeitraum. Die Züge des Unternehmens fahren überwiegend durch Sachsen-Anhalt und Thüringen und verbinden die Region mit angrenzenden Großstädten.

Mit dem Fahrgastzuwachs dank des 49-Euro-Tickets werde es weitere Verbesserungen im Netz geben. „Christa Singer: „Wir sind dazu mit den Aufgabenträgern im Gespräch. Innerhalb eines Vertrages kann immer umgesteuert werden.“ Das habe sich zuletzt mit der Erweiterung der S-Bahn-Linie 10 gezeigt. Die Linie verkehrt von Grünau zum Hauptbahnhof. Die Taktverdichtung auf vier Fahrten pro Stunde nach Leipzig-Grünau – Miltitzer Allee bringe eine deutliche Verbesserung, so die DB-Regio-Chefin.

Verband prüft Verlängerung der S10 bis Schkeuditz

Aktuell prüfe der Aufgabenträger, also der Leipziger Verkehrsverband ZVNL, eine Verlängerung bis Schkeuditz. Neben zusätzlichen Zügen benötigt die Deutsche Bahn dafür auch zusätzliches Personal. Deshalb sei ein gewisser Vorlauf nötig. Die DB bilde schon in gehörigem Umfang aus, so Christa Singer, die zuvor Leiterin Personal bei DB Regio Bus war. „Wir setzen alles daran, Fachkräfte ins Unternehmen zu holen.“

Aber auch unabhängig von kürzeren Takten, Linienveränderungen und mehr Zügen seien Verbesserungen möglich. „Wir schauen uns täglich die Fahrgastzahlen an – wo fahren mehr, wo fahren weniger in den Zügen. Das ist wichtig, um unser Personal in den Zügen zu entlasten. Wo nötig, stellen wir den Zugbegleitern weiteres Servicepersonal an die Seite.“

„Die Stimmung ist ehrlicherweise gedrückt“

Im LVZ-Interview äußert sich die Managerin auch zum teilweise verlorenen Vergabeverfahren für das S-Bahn-Netz in Mitteldeutschland 2026. Wie berichtet, hat die Länderbahn einen großen Teil des Verkehrsvertrages gewonnen. „Die Stimmung ist ehrlicherweise bei uns allen gedrückt“, so die 52-Jährige. „Denn es handelt sich um ein prestigeträchtiges Netz, um das Herzstück in Mitteldeutschland. Aber das ist Wettbewerb. Gratulation an Netinera mit ihrer Tochtergesellschaft Länderbahn.“

DB Regio werde aber weiter stark in der Region vertreten sein. Denn auf anderen ausgeschriebenen Strecken in Mitteldeutschland sei die DB als Wettbewerbssieger hervorgegangen. So wird DB Regio das Diesel-Streckennetz in Sachsen-Anhalt übernehmen. „Und auch die beliebte und gut genutzte Saxonia-Linie RE50 Leipzig–Dresden wird von uns weiter betrieben, zukünftig sogar durchgängig mit Doppelstockzügen.“ Zum E-Netz Oberelbe gehören auch die Linien von der Landeshauptstadt nach Cottbus und Hoyerswerda. DB Regio wird nach LVZ-Informationen auch auf der S1, der künftigen S-Bahn-Linie in Richtung Döbeln fahren, auf der batterieelektrische Züge zum Einsatz kommen sollen. Da das Vergabeverfahren aber noch nicht abgeschlossen ist, wollte sich die DB Regio-Chefin dazu nicht äußern.

