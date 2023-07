Zugfahren wird beliebter

Das Deutschlandticket ist seit Mai im Angebot und kommt in Sachsen gut an. Der Fahrgastzuwachs in den S-Bahnen beträgt 20 Prozent, sagt die neue DB-Regio-Chefin. Auch das Unternehmen Abelio berichtet von mehr Fahrgästen.

