Sachsens Städte haben noch keinen Plan gegen Hitzewellen

Dresden. In Sachsen sollen die Menschen besser vor zunehmenden Hitzewellen geschützt werden. Deshalb sind Städte und Landkreise angehalten, entsprechende Aktionspläne aufzulegen. Bislang hat sich im Freistaat allerdings nur wenig getan: Lediglich in Leipzig, Dresden und Chemnitz wird an Maßnahmen gearbeitet, die die anhaltend hohen Temperaturen etwas erträglicher machen sollen. Neben Trinkwasserbrunnen, Kälteräumen, Sprühdusch- und Sprühnebelanlagen zählen dazu bauliche Veränderungen sowie mehr Bepflanzungen.

Robert-Koch-Institut: Hitzewellen führen zu Übersterblichkeit

„In keiner der Kommunen gibt es gültige Hitzeaktionspläne“, erklärt Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) in ihrer Antwort auf eine entsprechende Anfrage der Landtagsabgeordneten Susanne Schaper (Linke). Die bundesweite Gesundheitsministerkonferenz hatte bereits im September 2020 beschlossen, bis spätestens 2025 eine flächendeckende Erstellung von Hitzeaktionsplänen in den Kommunen voranzutreiben.

Laut einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) führten die wiederholten Hitzewellen allein zwischen Mai und Oktober 2022 zu einer Übersterblichkeit von bundesweit etwa 4500 Menschen. Während der bislang letzten tropischen Tage vor zwei Wochen wurden vom RKI bereits 110 weitere Hitzetote registriert. Dabei hatte der Sommer gerade erst begonnen.

Linke: Sachsen ist schlecht auf steigende Temperatur vorbereitet

Der größte Anteil dieser Sterbefälle entfällt auf die Altersgruppen ab 75 Jahre. Aber auch für Säuglinge und Kleinkinder sowie für Menschen mit Vorerkrankungen – etwa des Herz-Kreislauf-Systems – und chronisch Kranke wird ein erhöhtes Gesundheitsrisiko attestiert. Eine Studie des Umweltbundesamtes hat zudem gezeigt, dass die Häufigkeit von Krankenhausaufnahmen während einer Hitzewelle „deutlich erhöht“ ist.

„Hitze ist gefährlich. Doch der Freistaat und seine Kommunen sind schlecht vorbereitet“, kritisiert die Gesundheitspolitikerin Schaper, die auch Landesvorsitzende der Linken ist. Deshalb fordert ihre Fraktion unter anderem einen landesweiten Hitzeschutz-Maßnahmenplan. Parallel haben die Grünen für diesen Mittwoch eine aktuelle Stunde auf die Tagesordnung der Landtagssitzung gebracht.

Leipzig will demnächst ersten Hitzeplan im Freistaat vorlegen

Als ein Vorreiter in Sachsen gilt Leipzig: Hier beschloss der Stadtrat vor gut einem Jahr die Erarbeitung eines Hitzeaktionsplanes, der eigentlich im aktuellen Sommer in Kraft treten sollte. „Die ersten Ergebnisse liegen bereits vor. Die Verabschiedung ist für das dritte Quartal 2023 geplant“, erklärt die Stadtverwaltung auf Nachfrage.

Doch Handzettel mit Verhaltenstipps insbesondere für Ältere und Kleinkinder sind bereits fertig. In den nächsten Tagen wird auch eine „Erfrischungskarte“ für Leipzig online gehen: „Sie soll es Bürgerinnen und Bürgern zum Beispiel ermöglichen, kühlende Orte im Stadtgebiet einfacher zu finden.“

Dresden gibt Tipps in neuem Hitze-Handbuch

Die Landeshauptstadt Dresden beteiligt sich derzeit an dem Forschungsprojekt „Heat Resilient City“ (deutsch: hitzerobuste Stadt). Dabei wird untersucht, wo es im Sommer besonders heiß wird und wie Stadtviertel gestaltet werden müssen, damit das Leben dort auch bei Höchsttemperaturen angenehm bleibt.

Daneben soll noch in diesem Jahr mit der Erarbeitung eines Hitzeaktionsplans begonnen werden. „Die Dringlichkeit ist bekannt, daher laufen bereits Maßnahmen“, wird von der Stadtverwaltung Dresden erklärt. So soll am 20. Juli das erste Hitze-Handbuch erscheinen. Darin werden Tipps für den Gesundheits-, Pflege-, Sozial- und Bildungsbereich gegeben.

Klimaschutzminister: Kommunen müssen entschlossen handeln

Daneben hat der Freistaat am Dienstag ein insgesamt 242 Millionen Euro umfassendes Förderpaket beschlossen. Mit dem Geld können auch sogenannte Klimaanpassungen – etwa Schutzmaßnahmen gegen die Hitze – finanziert werden. „Für die Menschen geht es um handfeste Gesundheitsfragen. Für die Stadtnatur, für Bäume und Sträucher geht es ums Überleben, wenn infolge der Hitze zu wenig Wasser da ist“, macht Sachsens Klimaschutzminister Wolfram Günther (Bündnis 90/Die Grünen) gegenüber der LVZ klar. Deshalb müssten sich „Kommunen hier entschlossen auf den Weg machen“.

