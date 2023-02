﻿Sachsen: Lieferengpässe für Arzneimittel halten mindestens noch drei Monate an

Auch in den nächsten drei Monaten müssen Verbraucher weiter mit Lieferschwierigkeiten bei Arzneimitteln rechnen. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping warb beim Besuch eines Leipziger Großhändlers darum, dass sich Hersteller in Sachsen ansiedeln – und kündigte die Bildung einer Taskforce an.

Ein Medikamentenautomat in der Arzneimittel-Versandhalle beim Pharma-Großhändler Phoenix in Leipzig.

Leipzig. „Das mit der Taskforce machen wir“, sagte Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SDP), als sie sich am Montag nach anderthalbstündigem Besuch beim Arzneimittelgroßhändler Phoenix Pharmahandel verabschiedete. Die Staatsministerin hat in den vergangenen Wochen viele Gespräche mit Apothekern und Apothekerverbänden im Freistaat geführt. Grund: Die Lage auf dem Arzneimittelmarkt ist weiter angespannt und wird sich auch im nächsten Vierteljahr nicht bessern. Danach könnte die Produktion in Asien allmählich wieder anlaufen. Und die Hersteller von Ersatzprodukten dürften die stark gestiegene Nachfrage allmählich besser in den Griff bekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bundesweit gibt es derzeit Lieferengpässe für 424 Arzneimittel (von insgesamt rund 100 000). Die Hersteller benötigen Rohstoffe, die zu 80 Prozent aus China und Indien kommen. Doch dort wurde oder wird wegen des Corona-Lockdowns nicht produziert. Oder die Versandketten sind unterbrochen. Teilweise fehlt nicht der Rohstoff, sondern die Verpackung. Bisher mussten die Apotheken trotzdem kaum jemanden ohne Medikament nach Hause schicken. Nach Rücksprache mit dem Arzt konnten meist Therapie-Alternativen gefunden werden – ein anderes Medikament oder das Produkt eines anderen Herstellers.

Beim Phoenix Pharmahandel in Leipzig werden die Lieferungen teils manuell mit Handscannern, teils automatisch zusammengestellt. © Quelle: André Kempner

Leipziger Großhändler versorgt Apotheken in Mitteldeutschland

„Besonders problematisch ist, dass wir bestimmte onkologische Arzneimittel für Krebskranke nicht haben“, erläuterte Karl-Heinz Berschet, Geschäftsleiter Operations. Auch bei Fiebersäften oder Antibiotika gebe es erhebliche Engpässe. Konnten vor einem Jahr die Bestellungen der Apotheken nahezu vollständig ausgeliefert werden, beträgt die Ausfallquote jetzt fast zehn Prozent. Das heißt: Von 100 bestellten Arzneimitteln können nur 90 an die Apotheken geschickt werden. „Der Großhandel bunkert nichts. Wenn diese Waren hier ankommen, werden sie direkt von der Palette kommissioniert und gehen innerhalb von zwei Stunden raus“, versicherte Berschet. Von Leipzig-Plaußig aus versorgt die Niederlassung rund 540 Apotheken in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ministerin Petra Köpping (rechts) und Niederlassungsleiterin Dörte Braun in der Phoenix Pharmahandel GmbH in Leipzig-Plaußig. © Quelle: André Kempner

Arzneimittel austauschen, importieren oder selbst herstellen

Das sächsische Sozialministerium hat bereits pragmatische Lösungen erlaubt, damit die Sachsen ausreichend Arzneimittel bekommen. So dürfen Apotheken untereinander Arzneimittel austauschen, auch wenn sie nicht zum selben Filialverbund gehören. Selbst größere Mengen eines Arzneimittels dürfen selbst hergestellt und ohne Zulassung verkauft werden, wenn ein industriell gefertigtes Produkt nicht verfügbar ist. Arzneimittel dürfen auch aus dem Ausland importiert werden. Zudem will Sachsen ein Monitoring auf den Weg bringen, um herauszufinden, wo regionale Engpässe bestehen. „Was können wir in Sachsen noch tun? Ist eine Taskforce nötig?“, fragte Ministerin Köpping die Vertreter des Großhändlers sowie des Bundesverbandes des pharmazeutischen Großhandels (Phagro). In Bayern existiert eine solche – in Sachsen gibt es Gespräche auf vielen Ebenen, aber der Begriff Taskforce wird bisher nicht verwendet.

Lesen Sie auch

Maßnahmen des Bundes sind gefragt

„Wir als Freistaat Sachsen können dem Großhandel zusichern, dass wir das Arzneimittelrecht großzügig auslegen“, sagte Köpping. „Solange die Qualität der Arzneimittel nicht gefährdet wird, hat der Großhandel Spielraum – beispielsweise bei der Festlegung der Temperaturen in seinem Arzneimittellager. Das spart Energiekosten.“ In erster Linie sei aber der Bund mit stabilisierenden Maßnahmen gefragt, um Lieferengpässe zu beseitigen. Viele Aspekte spielen da eine Rolle – Preisdeckel, Rabattausschreibung, Vergütung der Apotheken und des Großhandels bis hin zum Lieferkettengesetz, das vom Verband Phagro als „Bürokratiemonster“ kritisiert wird. Hintergrund: Seit dem 1. Januar sind Unternehmen in Deutschland verpflichtet, Umwelt- und Menschenrechtsstandards entlang des gesamten Produktionswegs sicherzustellen und sich entsprechende Zertifikate und Protokolle vorlegen zu lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anfragen für Ansiedlungen in Sachsen

Letztlich verbirgt sich hinter den Lieferengpässen aber ein gesamtgesellschaftliche Problem: Alles soll immer möglichst billig sein. „Wir geben uns täglich Mühe, die Arzneimittel für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen“, so Dörte Braun, Niederlassungsleiterin beim Phoenix Pharmahandel. „Wenn wir hier wieder mehr produzieren würden, wären wir auf andere nicht angewiesen.“ Das sieht auch Petra Köpping so: „Ansiedlungen in Sachsen sind unser großes Ziel.“ Sie habe Anfragen aus der Industrie auf dem Tisch, die jedoch noch nicht spruchreif seien. Wenn aber wieder mehr Arzneimittel in Europa produziert würden, wo hohe Standards gelten, dann müssten sie auch mehr kosten.