﻿Sachsen stockt Nothilfe für Studenten auf

Sachsen will mehr Nothilfe leisten, der Bund kündigt für Mitte März die lang erwartete Energiepauschale an – und kommt dann noch ein 29-Euro-Bildungsticket? An Ideen mangelt es nicht, um Studenten aus der Armutsfalle zu helfen. Doch was passiert konkret?

Leipzig. Der große Wurf sei es noch nicht. Aber immerhin „ein erster Schritt“: Die Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS) und die vier Studentenwerke im Freistaat betonen in mehreren Stellungnahmen fast wortgleich, dass sie die Ankündigung von Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) „begrüßen“, die Nothilfefonds der Studentenwerke nach Bedarf aufzustocken. „Studierende brauchen in der aktuellen Inflationslage unsere Unterstützung“, erklärt Anja Schönherr, Geschäftsführerin des Studentenwerks Chemnitz-Zwickau und Sprecherin der sächsischen Studentenwerke. KSS-Sprecherin Sabine Giese würdigt den Plan als wichtiges Zeichen: „Damit zeigt die Landesregierung, dass sie sich der Extremsituation der Studierenden bewusst ist.“ Gleichwohl gebe es noch „deutliche Steigerungspotenziale zur Problembehebung“.

In der Tat sind die Nothilfefonds keine neue Erfindung infolge gegenwärtiger Krisen. Doch wie die KSS vermutet, wissen bislang kaum Studierende von den Töpfen. „Aus Angst, dass die Mittel nicht reichen würden, wurde diese Möglichkeit bisher nur sehr spärlich beworben.“ Schon seit Jahren können Studierende, die unverschuldet in eine akute finanzielle Notlage gerutscht sind, von den Studentenwerken Leipzig, Dresden, Freiberg und Chemnitz-Zwickau kurzfristig Hilfe erhalten – meist in Form eines unverzinslichen Darlehens. Das Geld sollte bislang für die Vergabe immer wieder neu zur Verfügung stehen: Nach der Rückzahlung ging es an neue Antragsteller. In besonderen Härtefällen wurden aber auch Zuschüsse bewilligt. Gemkows Zusage, die Nothilfefonds jetzt „nach Bedarf“ aufzustocken, ermöglicht den vier Studentenwerken, notleidenden Studierenden auch über das Geld hinaus zu helfen, das schon im Topf liegt.

Mensa-Preise und Wohnheim-Mieten steigen

Zur „finanziellen Absicherung“, so heißt es aus dem Wissenschaftsministerium, erhielten die Studentenwerke „bereits jetzt“ mehr als drei Millionen Euro. Allerdings ist die Aussage verwirrend, denn bei dem Geld handelt sich lediglich um den ersten Abschlag der im Doppelhaushalt 2023/24 beschlossenen Landeszuschüsse von insgesamt 25,3 Millionen Euro für zwei Jahre. Die Mittel für das erste Quartal fließen sowieso, und die Studentenwerke benötigen sie, um Mensen und Wohnheime zu betreiben, und für ihre Beratungsangebote. Trotz der Zuschüsse sind in der Inflation Mahlzeiten und Mieten teurer geworden. So erhöhte das Leipziger Studentenwerk wegen der Energiekrise im Februar die Wohnheim-Warmmieten, die bis dahin zwischen 175 und 430 Euro lagen, um 10 Euro. Dank der Energiepreisbremse des Bundes fiel die Steigerung immerhin moderater aus, als die 35 Euro, die man ursprünglich befürchtet hatte. Im Juni soll eine zweite Erhöhung um weitere 30 Euro pro Monat folgen.

Nach einer bundesweiten Erhebung des Deutschen Studentenwerks stehen 28 Prozent der Studierenden monatlich weniger als 700 Euro zur Verfügung. Minister Gemkow wiederholte zwar jetzt sein Versprechen vom Januar: „Niemand soll sein Studium wegen steigender Lebenshaltungskosten aufgeben müssen.“ Doch KSS-Referent Paul Steinbrecher kritisiert, dass die Aufstockung der vorübergehenden Nothilfe das kaum gewährleisten werde. „Ob die studentische Armut wirklich bekämpft werden kann, wird sich erst in den nächsten Wochen und weiteren Schritten der Staatsregierung zeigen.“ Mit Spannung wird insbesondere erwartet, wie Gemkow seine mittlerweile mehrfach angekündigte „zusätzliche Unterstützung“ mit Inhalt füllt. Das Wort „zusätzlich“ bezieht sich auf die Einmalzahlung von 200 Euro, die der Bund Ende 2022 beschloss und die sich laut Bundesbildungsministerium ab Mitte März beantragen lässt.

Das Studentenwerk Leipzig hat unterdessen am Dienstag eine Mobilitätsumfrage gestartet, um vor den anstehenden Verhandlungen mit dem Mitteldeutschen Verkehrsverbund besser abzuschätzen, wie es nach Ansicht der Studierenden mit dem Semesterticket weitergehen soll. Denn die geplante Einführung eines deutschlandweit gültigen 49-Euro-Monatstickets wirft etliche Fragen auf. In Leipzig kostet das halbjährig gültige Semesterticket, das Studierende nur in Ausnahmefällen ausschlagen können, momentan 165 Euro, liegt mit 27,50 Euro pro Monat also deutlich unter dem 49-Euro-Ticket. Es gilt aber eben auch nur in Teilen Mitteldeutschlands und nicht in Berlin, Hamburg oder München.

Wären die Studierenden bereit, 21,50 Euro draufzusatteln, um den öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland nutzen zu können? Bereits Mitte Februar hatten Studierendenvertretungen aus zwölf Bundesländern, darunter die KSS, sowie die sächsischen Studentenwerke eine Kampagne mit der Forderung nach einem 29-Euro-Bildungsticket als günstigere Variante des 49-Euro-Tickets initiiert. Sollte sich die Idee politisch durchsetzen, wäre das Semesterticket freilich wohl obsolet.