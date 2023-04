﻿Sachsen: Personalmangel in radiologischen Praxen kann die Diagnose verschleppen

Radiologen in Sachsen warnen vor einem immer größeren Personalproblem. Es gibt zu wenig Medizinisch-Technische Radiologie-Assistenten. Das hat längst Konsequenzen für Patienten.

Leipzig. Radiologen in Deutschland und Sachsen schlagen Alarm: Der Personalmangel in ihren Praxen wird immer heftiger – und das hat bereits dramatische Konsequenzen für Terminvergaben. In Folge kann es zu verschleppten Diagnosen kommen – zum Beispiel bei Krebserkrankungen. „Das ist gerade erst der zarte Anfang dessen, was uns in den kommenden Jahren bevorsteht“, prophezeit der Leipziger Radiologe Dr. Jens-Peter Schneider.