﻿Sachsens Baubranche in der Krise – Experten kritisieren Bürokratie

Leipzig. Die Baubranche in Sachsen schlittert in eine tiefe Krise. Die Zahl der Baugenehmigungen sinkt, ebenso die Nachfrage nach Immobilienkrediten. Inflation, stark gestiegene Zinsen und hohe Baupreise sind nicht die einzigen Gründe dafür. In Leipzig behindern zudem lange Genehmigungsverfahren die Branche. Mit Steffen Göpel und Christoph Gröner melden sich jetzt zwei der größten Leipziger Bauunternehmer zu Wort.

Im Wohnungsbau in Sachsen ist der Auftragseingang im Februar dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahresmonat um ein Drittel eingebrochen, sagt Robert Momberg, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Ost. Die Entwicklung sei besorgniserregend. Die Auftragsstornierungen würden zunehmen.

„Wunsch und Wirklichkeit liegen weit auseinander“

Bei dem von der Bundesregierung verfolgten Ziel von bundesweit 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr liegen laut Momberg Wunsch und Wirklichkeit weit auseinander. Für dieses Jahr rechnet er nur mit maximal 250.000 Wohnungen. „Eine Kehrtwende ist nicht in Sicht.“

In Mitteldeutschland geht die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen und bestehenden Gebäuden deutlich zurück, heißt es beim Verband der Immobilienwirtschaft BFW. So schlägt in Leipzig für das vergangene Jahr ein Minus von 6,9 Prozent zu Buche, gegenüber 2020 beträgt das Minus sogar 30,8 Prozent. In Halle liegt der Rückgang binnen Jahresfrist bei 13,8 Prozent. „Noch deutlicher fällt die Reduktion in Dresden und Jena mit minus 55,3 respektive minus 44,9 Prozent aus“, sagt BFW-Vorstandschef Ingo Seidemann.





Er verweist zugleich auf den rasanten Zuzug in die Städte. „Allein im Jahr 2022 ist die Bevölkerung in den sieben mitteldeutschen Großstädten um 1,7 Prozent auf zusammen 2,25 Millionen Menschen gestiegen.“ Das werde das Wohnungsproblem noch verschärfen und zu weiter steigenden Mieten führen.

Handwerk hofft auf große Bauprojekte

Noch sei die Auslastung im Bauhandwerk ganz gut, heißt es bei der Handwerkskammer zu Leipzig. Die Betriebe würden aber von sinkenden Aufträgen berichten, erklärt Hauptgeschäftsführer Volker Lux. Der Trend werde sich verschärfen, da die Nachfrage nach privaten Baukrediten in Sachsen eingebrochen ist. Die Hoffnung liege jetzt auf Projekten institutioneller Anleger, so Lux weiter. „Aber da sieht es insbesondere in Leipzig gerade wahrlich nicht gut aus.“

Das berichten auch Steffen Göpel von der GRK Gruppe und Christoph Gröner, der die Gröner Group AG führt. Institutionelle Anleger würden sich lieber Produkten wie Aktien, Wertpapieren und Staatsanleihen zuwenden, berichten sie. Die Baubranche mache aktuell eine schwere Zeit durch.

In Leipzig komme als weiterer Grund für die Stagnation der beim Bau die überbordend langen Verfahren der Verwaltung hinzu. „Bebauungsplanverfahren ziehen sich unerklärlich in die Länge. Probleme werden aufgebauscht, statt sie pragmatisch und schnell zu lösen.“

„Bauaktivitäten werden um bis zu 70 Prozent sinken“

Für Leipzig seien die Entwicklungen dramatisch, schätzt Unternehmer Gröner in einem Gastbeitrag für die LVZ ein. „Ich gehe davon aus, dass in Leipzig in den nächsten zwei bis fünf Jahren – je nach Zinsentwicklung – die Bauaktivitäten um bis zu 70 Prozent sinken werden.“ Das werde zu Kurzarbeit und Entlassungen führen.

Auf Nachfrage heißt es bei der Landesarbeitsagentur, dass erste Folgen des Rückgangs bereits sichtbar sind. So ging die Zahl der Beschäftigten in Bauberufen in Sachsen um zwei Prozent auf 104.700 (Stand Februar 2023) zurück. Ende April waren 12.800 Bauleute arbeitslos gemeldet, so ein Agentursprecher. „Das sind fast zehn Prozent mehr als im April des Vorjahres.“

„Verfahren werden hinausgezögert“

Große Projektentwicklungen wie am Bayerischen Bahnhof oder der Eutritzscher Freiladebahnhof mit zusammen knapp 5000 Wohnungen werden nach Ansicht von Unternehmer Gröner unter den gegebenen Voraussetzungen nicht umgesetzt. Und daran trage die Stadt eine Mitschuld. Eine Verfahrensdauer von zehn Jahren sei eher die Regel als die Ausnahme.

Die Bearbeitungszeit für Bauanträge sei in der Sächsischen Bauordnung verbindlich geregelt und betrage drei Monate, erklärt auf Nachfrage die Stadtverwaltung mit und ergänzt „ab Vollständigkeit des Antrages“. Zur Dauer von Genehmigungsverfahren für große Bauprojekte macht man keine Angaben.

Der Grund für die überbordend langen Verfahren ist nach BFW-Meinung die Überregulierung. Hier müsse dringend abgespeckt werden. Unternehmer Gröner fordert zudem Bund und Länder zum Handeln auf. Ohne Subventionen und verbilligte Kredite könne die Krise nicht abgewendet werden.