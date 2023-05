﻿Sachsens Baubranche in der Krise – Großprojekte auch in Leipzig gefährdet

In Sachsen ist die Zahl der Baugenehmigungen und die Nachfrage nach Immobilienkrediten eingebrochen. Jetzt schlagen zwei der großen Bauunternehmer in Leipzig Alarm.

Leipzig. Die Baubranche in Sachsen schlittert in eine tiefe Krise. Die Zahl der Baugenehmigungen sinkt, ebenso die Nachfrage nach Immobilienkrediten. Inflation, stark gestiegene Zinsen und hohe Baupreise sind nicht die einzigen Gründe dafür. In Leipzig behindern zudem lange Genehmigungsverfahren die Branche. Mit Steffen Göpel und Christoph Gröner melden sich jetzt zwei der größten Leipziger Bauunternehmer zu Wort.