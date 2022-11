Legionellen sind Stäbchenbakterien, die sich in Wasseranlagen bei 25 bis 45 Grad schnell vermehren und so zum Erreger lebensgefährlicher Lungenkrankheiten werden können.

Wer es mit dem Energiesparen übertreibt, riskiert eine Legionellen-Infektion. Gesundheitsämter in Sachsen warnen davor, die Temperaturen in den Trinkwassersystemen zu stark abzusenken. Wieviel Grad sollte das Wasser mindestens haben, und was ist noch zu beachten?

