Sachsen-MP Kretschmer fragt sich: Muss ich immer dagegen sein?

Leipzig. Er ist einer der schärfsten Kritiker der Ampel-Koalition in Berlin: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wehrt sich aber gegen den Vorwurf, er sei immer nur dagegen. Seine Haltung liege doch nicht an ihm, „sondern an denen, die in Berlin regieren“, sagte Kretschmer am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der Wochenzeitung „Die Zeit“ in Leipzig. „Ich frage mich aber ehrlich: Muss man immer dagegen sein?!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kretschmer reklamierte für sich, die politische Debatte konstruktiv zu führen: „Man kann Dinge verändern, das braucht ab und zu einen kritischen Widerspruch.“ Protest um des Protests willen „würde ich ablehnen“. Zudem achte er die politische Konkurrenz. Als im vergangenen Herbst Bundeswirtschaftsminister die Kritik an Robert Habeck (Grüne) wegen der Energiekrise groß war, habe er nach einem Treffen von Habeck mit der Landesregierung zu Mäßigung geraten, da Habeck fast körperlich unter Druck gestanden habe. „Am Ende sind wir Menschen. Bei allem Streit verbindet uns mehr als uns trennt“, sagte Kretschmer.

„Die Dinge so benennen, wie sie sind“

Politische Parteien seien in Deutschland Konkurrenten, aber keine Feinde. „Das muss man sich erhalten, das ist ein Riesenwert.“ Die Äußerungen von Kretschmer beispielsweise zu den Grünen und ihrer Politik auf Bundesebene haben in den vergangenen Monaten die sächsische Koalition belastet, in denen die Grünen neben der SPD die kleineren Partner sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die sächsischen Grünen werfen dem Ministerpräsidenten und der CDU, dessen Landesvorsitzender Kretschmer ist, Populismus vor. „Ich wünschte, es verginge wenigstens mal eine Woche, in der die CDU nicht in den Reigen populistischer Stimmung, Angstmacherei und Schwarzmalerei einstimmen würde“, sagte die Landeschefin Christin Furtenbacher beim jüngsten Landesparteitag.

„Ich finde, dass man die Dinge so benennen muss, wie sie sind, und nicht einem Mainstream folgen darf“, sagte Kretschmer bei der Leipziger Debatte. Auch CDU-Bundesparteichef Friedrich Merz akzeptiere, dass er als stellvertretender Bundesvorsitzender in Sachen Russland eine andere Meinung habe. Man müsse die Sachverhalte in einem „anständigen Ton“ ansprechen.