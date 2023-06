﻿Schülerkongress „Schultopia“: Wie sieht die Schule der Zukunft aus?

Leipzig. Die Zeit ist offenbar reif für einen Wandel im sächsischen Schulsystem. Wie berichtet tüftelt das Kultusministerium bereits an einer Strategie: „Bildungsland 2030“ nennt sich das Vorhaben. Ende Juni beginnen fünf mehrteilige „Bildungsforen“ in den fünf Schulamtsbezirken, in denen Fachleute, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern beratschlagen, was sich alles ändern soll. Schon Ende des Jahres möchte Minister Christian Piwarz einen konkreten Plan präsentieren. Es gebe keine Denkverbote, betont der CDU-Politiker im Vorfeld.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Schultopia“ ist da eine treffende Überschrift. Es ist der Titel, unter dem sich am 16. und 17. Juni Schülerinnen und Schüler auf eigene Initiative an der Schule am Palmengarten zu einer Konferenz treffen. Wer mitmachen will, kann sich noch anmelden. Der Stadtschülerrat Leipzig und die Kreisschülerräte von Nordsachsen und dem Landkreis Leipzig organisieren die Zusammenkunft. Sie repräsentieren zusammen rund 85.000 Kinder und Jugendliche.

Die Angst, nicht zu genügen

Welche Sorge lastet den Heranwachsenden am schwersten auf der Seele? „Die Angst, nicht zu genügen“, antwortet Ruben Lorenz. Der 17-jährige Schüler der Thomasschule engagiert sich im Leipziger Stadtschülerrat sowie im sächsischen Landesschülerrat und gehört zu den Initiatoren der „Schultopia“-Tagung. „Es sticht wirklich heraus, wie viele Schüler über den Druck, den Stress, die Aufgabenlast klagen.“ Zwar kämen andererseits etliche Altersgenossen mit den Anforderungen zurecht, fügt er an. Aber das ändere nichts daran: „Sehr viele von uns machen sich Gedanken über die mentale Gesundheit.“ In der Oberstufe zählten Koffeinkapseln noch zu den harmloseren Aufputschmitteln, berichtet er. Einige besorgten sich sogar illegal das Anti-ADHS-Medikament Ritalin, um ihr Leistungsvermögen zu steigern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ruben Lorenz geht in die elfte Klasse der Leipziger Thomasschule. Der 17-Jährige engagiert sich im Leipziger Stadtschülerrat sowie im sächsischen Landesschülerrat. Seine Leistungskurse am Gymnasium sind Musik, Deutsch und Englisch. © Quelle: Dirk Knofe

Am Wochenende werden die Schülerinnen und Schüler unter anderem mit Rainer Papsdorf, dem Leiter der Jugendpsychiatrie am Leipziger Uniklinikum, über den Druck und den Umgang damit sprechen. Zudem haben sich Gäste aus Politik und Verwaltung angekündigt: Leipzigs Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne), der SPD-Bundestagsabgeordnete Holger Mann und Jörg Heynoldt, der im Landesschulamt die Niederlassung für Leipzig und die beiden angrenzenden Landkreise leitet. Mit den Entscheidungsträgern zu sprechen, ist wichtig, um etwas zu erreichen. „Wir können nur Anstöße geben. Wie die Politik mit den Ideen umgeht, liegt nicht in unserer Hand“, sagt Lorenz.

„Schultopia“ am 16. und 17. Juni Nach der Premiere 2022 treffen sich die Schülerräte von Leipzig, Nordsachsen und vom Landkreis Leipzig am 16. Juni von 16 bis 21 Uhr und am 17. Juni von 10 bis 16 Uhr zum zweiten Mal zu einem „Schultopia“-Kongress in der Schule am Palmengarten (Karl-Heine-Straße 22b in Leipzig). Vor einem Jahr hatten sich die Jugendlichen dort unter anderem über den Lehrermangel und über Jugendrechte ausgetauscht. Jede Schülerin und jeder Schüler kann daran teilnehmen, egal ob Mitglied eines Schülerrats oder nicht. Anmeldung: schultopia.de/anmeldung; Zugangscode: „Leipzig“.

Das Gefühl der Ohnmacht beschleiche Schülerinnen und Schüler aber nicht nur, wenn es um schulpolitische Entscheidungen gehe, so der Elftklässler. „Die Idee des Schulsystems ist: Man muss funktionieren. Dagegen vermittelt die Schule nur selten das Gefühl, dass man auch etwas verändern kann.“ Selbstwirksamkeit lautet das Stichwort, das auch für die bundesweite Initiative „Schule im Aufbruch“ zentral ist. Gründerin Margret Rasfeld ist ebenfalls beim „Schultopia“-Kongress dabei. Ihr bekanntestes Konzept erproben mittlerweile sachsenweit 28 Schulen: In vier Unterrichtsstunden pro Woche, am sogenannten „Frei Day“, dürfen die Schülerinnen und Schüler eigene Vorhaben verfolgen – mit dem Ziel, das Schulleben zu verbessern.

Ruben Lorenz hält viel vom „Frei Day“, der ein bisheriges Prinzip auflöse: „Schule denkt in Fächern“, seufzt er. „Unser Leben findet aber nicht in Fächern statt.“ Das Stressgefühl sei oft einfach die Folge davon, dass die Lehrinhalte sinnlos erschienen und man sie nur auswendig lerne, damit am Ende die Note stimme. „Der Lehrplan ist so überfrachtet, dass für die wirklich relevanten Themen kein Platz bleibt“, kritisiert er überdies. „Und die großen Fragen unserer Generation – Klimawandel, Migration, Künstliche Intelligenz – lassen sich sowieso nur lösen, wenn wir zusammenarbeiten.“ An kooperativem Lernen mangle es der Schule ebenso, wie Anreize fehlten, sich zu engagieren. „Das ist auch für unsere Zukunft als Gesellschaft fatal.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es sind aber nicht nur die ganz großen Räder, an denen sie beim „Schultopia“-Treffen drehen wollen. Indem junge Leute aus der Stadt auf Altersgenossen treffen, die auf dem Land in die Schule gehen, können beide Seiten ihren Blick weiten, so die Hoffnung. Um Probleme in der Schulinfrastruktur soll es gehen – „darum, dass an manchen Schulen Schimmel am Fenster hängt, sich die Toiletten nicht mehr abschließen lassen und es in die Turnhalle regnet, während die Ausstattung anderswo topmodern ist“, sagt Lorenz.

Die Diskussion um die Sinnhaftigkeit von Noten wird auch bei „Schultopia“ fortgesetzt, ebenso die Frage, ob Unterricht später beginnen kann, um besser zum Biorhythmus der Heranwachsenden zu passen. Themen, die auch in der vom Kultusministerium angestoßenen Debatte um das „Bildungsland 2030“ auftauchen dürften. Und Denkverbote – die lassen sich die Schülerräte sowieso nicht aufdrücken.

LVZ