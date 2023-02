Schwerkranker Taio (3) aus Leipzig braucht Stammzellenspende – Willi Orban ruft zur Registrierung auf

Leipzig. Im Jahr 2017 hatte sich RB Leipzigs Abwehrspieler Willi Orban als Stammzellenspender registrieren lassen – und nun ging alles ganz schnell. Dem 30-Jährigen wurden am Mittwoch in Dresden Stammzellen entnommen. „Keinen Moment gezögert“ habe er, als der Anruf kam, dass er gebraucht werde, schreibt Orban in einem Beitrag auf Instagram – in dem auch der Name Taio fällt. Ein Junge aus Leipzig, der jetzt einen Retter braucht. Wie die Organisation DKMS erklärt, leidet das Kind an einer Erkrankung des blutbildenden Systems, nur eine Stammzellenspende kann demnach sein Leben retten.

https://www.instagram.com/p/CoZ6o0joUT8/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Nur zusammen, schreibt RB Leipzigs Willi Orban, sei man stark: „Auch du kannst helfen und mit deiner Registrierung Hoffnung spenden“. Taio „und viele andere Patienten weltweit warten dringend auf einen passenden Spender.“

Taio bleibt noch eine Chance: Die Stammzellenspende

Das Kind aus Leipzig ist schließlich nicht allein: Alle zwölf Minuten bekommt ein Mensch in Deutschland die Diagnose Blutkrebs, weltweit sind es alle 27 Sekunden. Ohne eine Stammzellenspende können viele die Krankheit nicht besiegen.

Der junge Taio, für den Willi Orban nun zur Registrierung für eine Knochenmarkspende aufruft, leidet unter einer schweren aplastischen Anämie, die im vergangenen Sommer diagnostiziert wurde. Eine äußerst seltene Krankheit, bei der das Knochenmark zu wenig Blutzellen produziert – und die lebensgefährlich ist.

Nur noch eine Chance bleibt für den Kleinen, schreibt die DKMS: Eine Stammzellenspende, denn weltweit sei bisher kein passender Spender gefunden worden. Aufgrund seiner kamerunischen Wurzeln habe der Dreijährige „sehr seltene Gewebemerkmale“, entsprechend werden vor allem Menschen mit afrikanischen oder kamerunischen Wurzeln zur Registrierung aufgerufen. Aber auch alle anderen Spenderinnen und Spender zwischen 17 und 55 Jahren seien gefragt, „denn Blutkrebs kann jeden treffen.“

„Er kämpft isoliert von der Außenwelt“

Diese Krankheit, macht der Vater von Taio in einer Videobotschaft deutlich, bedeutet für den Jungen ein Leben mit drastischen Einschnitten. „Er kämpft isoliert von der Außenwelt, da jede Ansteckung sehr bedrohlich für Taio sein kann.“ Sein Sohn sitzt auf seinem Schoß, lächelt, lässt sich nicht anmerken, was er täglich durchmacht.

Der Name Taio bedeutet übrigens so viel wie „Glücklichsein“. In Zukunft, schreibt die DKMS, würde er so gern „mit seinen beiden Brüdern und seinen Eltern das Heimatland seines Vaters, Kamerun, erkunden. Er möchte wie sein Vorbild Spiderman klettern und er möchte leben – um glücklich zu sein.“

Wer zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/taio ein Registrierungsset zuschicken lassen. Auch eine normale Registrierung ist via dkms.de möglich.