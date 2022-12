﻿Sirenen und Cell Broadcast – so läuft der Warntag ab

Ausnahmsweise im Dezember testen Bund und Länder am 8. Dezember ihre Alarm-Infrastruktur. Neben Sirenen soll dabei auch eine neue Technik zum Einsatz kommen. Die wichtigsten Fragen zur Großübung beantwortet die LVZ.

Leipzig. Bei einem bundesweiten Warntag wollen Bund und Länder im Rahmen einer gemeinsamen Übung an diesem Donnerstag ihre Warnmittel sowie technische Abläufe überprüfen. Doch was passiert dabei eigentlich ganz konkret? Und warum beteiligen sich nicht alle Kommunen in Sachsen an dieser Übung? Die LVZ beantwortet die wichtigsten Fragen.