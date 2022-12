So geht sächsisch – „bomforzionös“

Am Mittwochabend Am Mittwochabend

Heute live: LVZ-Talk mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ist zuletzt häufig angeeckt – in der Bundespolitik, in der eigenen Partei. Seine Positionen zu Russland und zur Energiekrise waren nicht unumstritten. Am Mittwoch ist der Regierungschef zum Talk in der LVZ-Kuppel. Wir übertragen das Gespräch im Live-Stream.