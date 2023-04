﻿Sollen Patienten für die Notaufnahme zahlen? Das halten Mediziner in Sachsen von dieser Idee

Krankheiten

Zweite Grippewelle in Sachsen verlangsamt

Die zweite Grippewelle der Saison in Sachsen schwächt sich ab. Laut dem am Freitag vom Gesundheitsministerium in Dresden veröffentlichten aktuellen Wochenbericht der Landesuntersuchungsanstalt (LUA) erhöhte sich die Zahl der gemeldeten Influenzafälle in der ersten Aprilwoche um 113. Das war knapp ein Viertel weniger als der Zuwachs in der Vorwoche und ein Drittel weniger als Ende März.