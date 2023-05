﻿Kosten und Klima: Spargel kommt immer seltener aus Sachsen

Leipzig. Sachsens Spargelbauern ziehen sich aus dem Anbau des Edelgemüses immer mehr zurück. Seit 2015 habe sich die Fläche im Freistaat auf 175 Hektar halbiert, heißt es beim Verband der ostdeutschen Spargel- und Beerenobstanbauer (VOSBA). Nahezu halbiert habe sich auch die Fläche, auf der Erdbeeren angebaut werden. Die Gründe dafür sind unterschiedlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anbau und Ernte von Spargel und Erdbeeren seien sehr arbeitsintensiv, sagt Udo Jentzsch, Geschäftsführer des Landesverbandes Sächsisches Obst. „Die Löhne machen bis zu 70 Prozent der Gesamtkosten aus.“ Seit Einführung des Mindestlohns in Deutschland gehe die Anbaufläche kontinuierlich zurück. Der Zusammenhang sei augenfällig.

Jeder solle in Deutschland für seine Arbeit gut entlohnt werden, auch die Saisonkräfte aus dem Ausland, keine Frage, so Jentzsch. „Aber leider spielen bei der Rechnung nicht alle mit.“ Der Handel nicht, der mit billigen Importen locke. Hinzu kommen die Inflation und die dadurch zunehmende Kaufzurückhaltung der Kunden.

„14 Euro pro Stunde ist der Tod für viele Bauern“

VOSBA-Geschäftsführer Frank Saalfeld ergänzt: „Der hohe Mindestlohn belastet den Spargel- und Erdbeeranbau sehr.“ Sollte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sein Vorhaben umsetzen, den Mindestlohn im kommenden Jahr auf 14 Euro die Stunde anzuheben, „ist das der Tod für viele Obst- und Gemüsebauern im Land“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Mindestlohn war zuletzt im Oktober 2022 von 10,45 Euro auf zwölf Euro gestiegen. In diesem Juni soll über den nächsten Erhöhungsschritt beraten werden.

Speziell in Sachsen sei die Nachfrage nach Spargel aus heimischer Produktion im Vergleich zu anderen Bundesländern stark gesunken. Das berichteten ihm mehrere Landwirte. „Die Kaufkraft ist im Freistaat geringer“, so Saalfeld. In Beelitz und anderen Regionen Brandenburgs werde zwar auch auf weniger Fläche als bisher das Edelgemüse angebaut, aber dank der Nähe zu Berlin mit seinen zahlreichen Institutionen, Vertretungen und Ministerien sowie einer Vermarktung weit über die Landesgrenzen hinaus laufe der Absatz noch ganz gut.

Erntemenge bleibt hinter Erwartungen zurück

Wegen der Kälte im April liegt bei Spargelbauer Ingolf Tautz aus Frankenheim (Landkreis Leipzig) die Erntemenge in dieser Saison unter den Erwartungen. „Die Qualität ist aber hervorragend.“ Bei Preisen von bis zu 16 Euro für das Kilo setze er in dieser Saison weniger ab als in den Vorjahren.

In den Regalen der Supermärkte finde sich Spargel aus Griechenland oder Peru für deutlich weniger Geld. Dort würden die Leute zugreifen, so der Gärtnermeister. „Das sind übrigens Länder, in denen weißer Spargel keine Tradition hat, also selbst kaum verzehrt wird. Diese Länder bauen den Spargel für uns an, bringen ihn mit Schiffen zu uns. Sehr ökologisch.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tautz kann die Zurückhaltung der Kunden verstehen. „Wir müssen angesichts der Kostenexplosion insbesondere bei den Energiepreisen doch alle den Cent zweimal umdrehen, bevor wir ihn ausgeben.“ Würde er die gestiegenen Kosten für Benzin, Lohn oder Energie eins zu eins an die Kunden weiterreichen, dann müsste er für das Kilo Spargel 25 Euro und für die 500-Gramm-Schale Erdbeeren zehn Euro nehmen. „Unsere Politik kümmert es nicht, dass die Schere zu den Preisen etwa für Spargel aus Griechenland oder Erdbeeren aus Marokko weiter auseinandergeht.“

„Die Leute verdienen nicht mehr“

Auch in Sachsen-Anhalt ist die Anbaufläche für Spargel zurückgegangen. „Vor 15 Jahren waren es noch 1200 Hektar, jetzt etwas mehr als 525“, sagt Antje Hindorf vom Spargelhof Hindorf im Geiseltal nahe Merseburg. „Wir verkaufen das Kilo Spargel für 12,90 Euro“, sagt sie. Wegen der explodierten Kosten müsste das Unternehmen eigentlich mehr nehmen. „Aber mehr geht nicht in dieser Region. Die Leute verdienen nicht mehr. Und wir produzieren für die Menschen in der Region und nicht für Kunden im Ausland.“

Zugleich habe sie große Sorgen vor einer weiteren Anhebung des Mindestlohns. „Wir haben bisher tapfer investiert und die Anbaufläche erhöht, während andere reduziert haben. Aber bei einem Stundenlohn von 14 Euro geht das nicht mehr. Wir können das nicht an die Verbraucher weitergeben.“

„Deutscher Spargel ist immer noch sehr beliebt“

Die Politik kümmere sich nicht um die Belange der einheimischen Landwirte, kritisiert Landwirt Tautz. Er baue auf 18 Hektar Fläche Spargel an. Die werde er verringern. Antje Hindorf kündigt ebenfalls an, die Anbauflächen für Spargel und Erdbeeren zu verkleinern. Man wisse von Kollegen in Sachsen und Sachsen-Anhalt, die ebenfalls ihre Flächen reduzieren oder sogar den Betrieb einstellen wollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der VOSBA will sich gegen diese Entwicklung stemmen, wie Geschäftsführer Saalfeld sagt. Einen ersten Erfolg habe man mit dem Tag des deutschen Spargels am 5. Mai erzielen können. Die individuellen Aktionen im Handel, auf Märkten und im Hofverkauf seien gut angenommen worden. „Deutscher Spargel ist immer noch sehr beliebt.“

Zugleich räumte er ein, dass der weiße Spargel ein Imageproblem habe. Grundsätzlich gebe es viele Ältere, die den Spargel im Frühling sehnlich erwarten, ihn selber schälen und zubereiten. Während Jüngeren genau das zu aufwendig sei. An sie wolle man mit weiteren Aktionen wie dem Spargeltag herantreten. „Spargel wird nachhaltig und nach den in Deutschland üblichen, sozialen Standards produziert“, so Saalfeld. Er sei gesund, weil vitaminreich. „Und er schmeckt.“

LVZ