﻿„Spin 2030“ in Sachsen: Eine Image-Kampagne – nicht mehr und nicht weniger

Sachsen will bis 2030 insgesamt 17 Milliarden Euro in die Forschung investieren. Das ist gut, aber nicht wirklich neu. Beim Projekt „Spin 2030“ handelt es sich daher vor allem um eine Image-Kampagne. Aber auch das ist berechtigt – ein LVZ-Kommentar.

Leipzig. Der Plan der sächsischen Staatsregierung, bis 2030 insgesamt 17 Milliarden Euro in die Wissenschaft zu investieren, ist imposant, aber gar nicht so neu. Bereits im Doppelhaushalt 2023/24 verfügt das Zwei-Themen-Ministerium für Wissenschaft und Kultur über das zweitgrößte Budget: zusammen fast fünf Milliarden Euro in den beiden Jahren. Nur für die Schulbildung sind höhere Ausgaben veranschlagt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf den Motor der Wissenschaft zu setzen, ist richtig, jedoch für die Politik gar nicht immer so einfach zu verkaufen. Jedes einzelne Projekt kann auch scheitern, und zwar mitunter schnell. Dagegen offenbart sich die Streuwirkung gelungener Innovation oftmals erst nach Jahren oder Jahrzehnten – jedenfalls meistens erst nach der nächsten Wahl.

Auf der Suche nach einer großen Erzählung

Das Neue am Projekt „Spin 2030“, das jetzt in Leipzig vorgestellt wurde, ist also nicht die Tatsache, dass Sachsen in die Spitzenforschung vordringen möchte. Teilweise ist der Freistaat schon dort. Neu ist eher, dass Gemkow mit seinen Leuten etwas etablieren will, das man heutzutage „Narrativ“ nennt: einen roten Faden, der die vielen Forschungsprojekte zusammenbindet und ihnen einen gemeinsamen Sinn gibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Spin 2030“ ist letztlich vor allem eine Image-Kampagne. Nicht mehr – aber auch nicht weniger. Denn nur, wenn die Menschen daran glauben, dass Investitionen in die Wissenschaft langfristig Früchte tragen, wird der Atem nicht stocken, falls spektakulärer Erfolg zwischenzeitlich auch mal ausbleibt.