Tragischer Unfall auf Bobbahn in Oberhof: Stand die Startampel für die Verunglückten auf Rot?

Beim tragischen Unfall auf der Bobbahn in Oberhof ist am Donnerstag ein Mann gestorben, mehrere Menschen wurden verletzt. Offenbar raste ein Viererbob, in dem auch Staatssekretär Torsten Weil saß, in zwei Schlauchringe. Nun wird ermittelt, ob die Ampel für die verunglückten Personen auf Rot stand.