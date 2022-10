﻿Stromkrise: Preisanstieg schwächt sich ab - Hintergründe zum Energiesektor in Sachsen

Erdgas-Krise: Importpreis sinkt erstmals wieder unter 100 Euro – Gasspeicher sind voll

Wie lange halten die Erdgasvorräte noch in Deutschland? Wie entwickelt sich der Importpreis? Wo stehen Erdgasspeicher auch in unserer Region? Wir haben Fakten zur Situation zusammengetragen und diese in Infografiken aufbereitet.