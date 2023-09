Fakten zum Strom: Preise gesunken - viele Importe aus dem Ausland

Leipzig. Die durch Russlands Angriff auf die Ukraine und klimabedingte Ausfalle der französischen Atomkraft im vergangenen Jahre ausgelöste Energiekrise in Europa zeigt sich auch auf dem Strommarkt. Über Monate stiegen die Preise an den Börsen an, für kurzfristige Energiekäufe musste im Vergleich zum Vorjahr ein Vielfaches aufgewendet werden. Das hatte letztlich auch Auswirkungen auf die Strompreise für private Haushalte, Gewerbe und Industrie. Inzwischen scheint sich die Situation aber wieder etwas mehr zu entspannen - auch wenn das Niveau vor Corona, Krieg und Co. wohl langfristiger nicht mehr erreicht wird. Wir haben ein paar Informationen zur aktuellen Entwicklung und zu den Hintergründen dieses Energiesektors zusammengetragen.

Strompreis: Bereits seit 2021 zeichnet sich Dynamik ab

Lange wurde Strom an den Börsen – beispielsweise an der EEX in Leipzig – zu relativ konstanten Preisen gehandelt. So kostete die Lieferung einer Megawattstunde (MWh) bei kurzfristigen, sogenannten Day-Ahead-Auktionen über Jahre hinweg etwa 50 Euro. Das änderte sich beim Auslaufen der Corona-Maßnahmen 2021 vor allem aufgrund des steigenden Bedarfs bereits erheblich. Nach Russlands Angriff auf die Ukraine erhöhte sich der Handelspreis dann bereits auf 200 Euro pro MWh, infolge des plötzlichen Ausfalls der französischen Atomkraft im Sommer 2022 ging es explosionsartig noch bis 800 Euro je MWh hinauf. Mit diversen Maßnahmen, auch auf europäischer Ebene, konnte die Situation wieder etwas mehr entspannt werden. Aktuell, im Sommer 2023, liegt der Handelspreis nun wieder bei etwa 100 Euro pro Megawattstunde.

Nachdem im vergangenen Sommer große Mengen Strom aus Deutschland vor allem nach Frankreich exportiert wurden, um den dortigen hitzebedingten Ausfall der Atomkraft zu kompensieren, bezieht die Bundesrepublik aktuell angesichts gesunkener Preise erhebliche Energiemengen von den europäischen Partnerländern.

Insgesamt scheint sich die Situation an den Strom-Börsen weiter zu entspannen – obgleich die Versorger beim schnellen Handel auch weiterhin tief in die (kommunalen) Taschen greifen müssen. Das wird auch Folgen für private Haushalte haben. Laut dem Vergleichsportal Verivox zahlten Neukunden mit durchschnittlichem Jahresverbrauch Anfang September 2022 im Schnitt 51 Cent je Kilowattstunde (kWh), nun sind es noch knapp 40 Cent. So niedrige Preise, wie noch vor der russischen Invasion in die Ukraine, sind aktuell aber weiterhin nicht in Sicht und unwahrscheinlich.

Strompreis für Haushalte: Die Zusammensetzung im Detail

Aufgrund der meist langfristigen Planungen der Stromversorger wurden die zwischenzeitlich extrem hohen Einkaufspreise nicht komplett in den Haushalten landen. Zudem hatte die Bundesregierung im Sommer 2022 beispielsweise auch die EEG-Umlage im Strompreis für den Ausbau der Erneuerbaren gänzlich abgeschafft. Stattdessen macht nun die Beschaffung der Strommengen den größten Teil im Strompreis für Endverbraucherinnen und -verbraucher aus.

Stromverbrauch in Deutschland: 30 bis 40 Prozent stammen aus erneuerbaren Energien

Bisher entstammen etwa 30 bis 40 Prozent des verbrauchten Stroms in Deutschland aus erneuerbarer Energie – also aus Kraftwerken für Sonne, Wind, Wasser und Biomasse. Monatlichen Schwankungen im Anteil liegen an den noch unterschiedlich stark in Anspruch zu nehmenden Quellen. Der Rest des täglichen Strombedarfs, die sogenannte Residuallast, wurde bisher mit konventioneller Erzeugung aus Kohle-, Erdgas- oder Atomkraftwerken aufgebracht. Ziel der anvisierten Energiewende ist es, erheblich mehr erneuerbare Energie als tatsächlich notwendig erzeugen zu können und die Überschüsse in (Pump-)Speichern für Schwankungen vorzuhalten.

Stromerzeugung in Sachsen: Überwiegend durch Braunkohle, erneuerbare Energien eher untergeordnete Rolle

Bisher wird Deutschlands Strom in gut 1400 sehr verschiedenen Kraftwerken und Anlagen erzeugt. Allein in Sachsen gibt es laut Bundesnetzagentur 36 Energielieferanten mit einer Gesamtleistung von 6400 Megawatt. Das größte ist das Lausitzer Kohlekraftwerk Boxberg im Landkreis Görlitz, wo allein bis zu 2500 Megawatt erzeugt werden können. Dahinter folgt das Kraftwerk in Lippendorf (Landkreis Leipzig, 1750 MW). Abgesehen von den beiden großen Braunkohle-Verbrennern gibt es auch elf mit Erdgas betriebene Turbinen im Freistaat, fünf größere Photovoltaik-Anlagen, zehn Windparks, zwei Biomassekraftwerke, eine Abfall-Verbrennungsanlage und zwei größere Pumpspeicher.

In der Gesamtleistung spielen erneuerbare Energien in Sachsen aber weiterhin eine eher untergeordnete Rolle. Fast drei Viertel des im Freistaat erzeugten Stroms entstand bisher allein durch die Verbrennung von Braunkohle, weitere zehn Prozent bei der Verstromung von importiertem Erdgas. Der Anteil von Sonne, Wind, Wasser und Biomasse bei der sächsischen Stromerzeugung betrug bislang nur etwa 15 Prozent. Im Bundesdurchschnitt waren es zuletzt schon 40 Prozent erneuerbare Energieleistung.

Laut Angaben des Länderarbeitskreises Energiebilanzen lag Sachsen zusammen mit Nordrhein-Westfalen (16 Prozent Erneuerbare) nur knapp vor den beiden Stadtstaaten Bremen und Hamburg am Ende der Tabelle. Am stärksten auf grüne Energie setzen bereits Schleswig-Holstein (63 Prozent Erneuerbare), Thüringen (61 Prozent) und Bayern (51 Prozent). Auch im eigentlich noch produktiveren Braunkohlerevier Brandenburg wurde bereits ein größerer Anteil erneuerbarer Energie erzeugt als in Sachsen.

Sollten Sie Anregungen zu den Infografiken oder Informationen auf dieser Seite haben, schreiben sie uns gern: m.puppe@lvz.de.

