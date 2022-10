﻿Stromkrise: Verbraucherpreise steigen weiter an - Hintergründe zum Energiesektor in Sachsen

Mügeln: Einbruch in Einfamilienhäuser – Polizei sucht Zeugen

In der Mühlenstraße in Mügeln sind Unbekannte am Samstag, 22. Oktober, in zwei Einfamilienhäuser eingedrungen und haben hohe Geldbeträge entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Tatgeschehen.