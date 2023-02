﻿Debatte um Fragebögen und Schweigepflicht: Wann ist ein Student in Sachsen prüfungsfähig?

Leipzig. Die aktuelle Praxis zur Bescheinigung einer Prüfungsunfähigkeit treibt Sachsens Studierende auf die Barrikaden. Denn seitdem es keine Krankenscheine in Papierform mehr gibt, würden einige Universitäten Formblätter ausgeben, auf denen Ärzte weitreichende Angaben machen sollen, moniert die Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS). Das sei ein „untragbarer Eingriff in die Privatsphäre der Studierenden“.

Auf ihren Dokumenten zur Prüfungsunfähigkeit fragen Fakultäten der Universität Leipzig (zum Beispiel Theologie) und der Technischen Universität Dresden (zum Beispiel Informatik) nach Krankheitssymptomen. Auf dem der LVZ vorliegenden Formular der TU Dresden wird sogar um die Diagnose gebeten – allerdings als freiwillige Angabe. Auf den entsprechenden Formblättern wird darauf hingewiesen, dass die Studierenden ihren Arzt gegebenenfalls von der ärztlichen Schweigepflicht entbinden müssten. Am Ende entscheide kein Arzt über die Prüfungsfähigkeit, sondern der Prüfungsausschuss, heißt es auf den Bögen. Die Hochschule Mittweida erwartet eine „Beschreibung der Art der Leistungsminderung“ und hat dazu fünf Zeilen vorgegeben, auf denen sich der behandelnde Arzt erklären soll.

Studierende sind schockiert

Der KSS geht das alles zu weit. „Uns schockiert, dass Studierenden und behandelnden Ärztinnen und Ärzten so wenig Vertrauen entgegengebracht wird, dass sogar Schweigepflichten gebrochen werden müssen“, sagt Paul Steinbrecher, KSS-Referent für Hochschulpolitik. „Symptome und Diagnosen gehören zu den intimsten Persönlichkeitsdaten und haben auf den Schreibtischen der Prüfungsausschüsse und Sekretariate nichts zu suchen.“ Zudem bezweifelt Steinbrecher, dass ein Ausschuss über die Prüfungsfähigkeit eines Studierenden entscheiden könne: „Wenn es nicht gerade die Medizinische Fakultät ist, haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses nahezu keine Kompetenzen, um darüber zu entscheiden, ob die vorliegende Krankheit zur Prüfungsunfähigkeit führt oder nicht.“ Moniert wird zudem, dass die geforderten Dokumente Kosten für Studierende verursachen können.

Der Leipziger Rechtsanwalt Professor Kurt-Ulrich Mayer sieht einen Abwägungsbedarf: „Einerseits gilt es einem Missbrauch vorzubeugen, der durch ,Gefälligkeitsatteste’ erfolgen kann und andererseits um den Schutz der Intimsphäre des Betroffenen.“ Mayer hält deshalb amtsärztliche Atteste für sinnvoll. Diesen werde „in der Regel eine höhere Glaubwürdigkeit beigemessen“ und sie könnten sich auf allgemeine Angaben beschränken.

Verschiedene Sichtweisen

Knut Köhler von der Sächsischen Landesärztekammer verweist auf den Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages. Der hat 2018 festgestellt, dass nach der Rechtsprechung ein Arzt von der Schweigepflicht entbunden sei, wenn sich ein Prüfling an ihn wendet, um ein Attest zur Prüfungsunfähigkeit einzuholen. Es gibt aber auch Juristen, die das ganz anders sehen – und die zudem erklären, dass die Feststellung der Prüfungsfähigkeit allein durch einen Arzt erfolgen dürfe. Die Bundesländer könnten in ihren Hochschulgesetzen festlegen, dass ein ärztliches oder amtsärztliches Attest ohne weitere Angaben ausreicht, so der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat das so gemacht.

Im sächsischen Wissenschaftsministerium hat man gerade eine Neufassung des Hochschulgesetzes erarbeitet; sie geht im März in den Landtag. Darin ist bislang allerdings keine explizite Regelung zur Feststellung einer Prüfungsunfähigkeit vorgesehen; das Thema sollen die Prüfungsordnungen der Hochschulen regeln. Michael Schmischke, Leiter des Büros von Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU), stellt klar: „Wir nehmen die Kritik der Studierenden ernst und werden alle Formulare aller Hochschulen in Sachsen nochmals prüfen.“ Auch die Frage der Kosten werde erörtert. Zugleich betont Schmischke, dass eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, also der klassische Krankenschein, noch nie als Nachweis für eine Prüfungsunfähigkeit gereicht habe. Es dürfe nach aktueller Rechtsprechung durchaus erfragt werden, warum ein Studierender eine Prüfung nicht ablegen könne – ohne dabei die Diagnose zu nennen.

Uni Leipzig sieht sich im Recht

Darauf verweist auch die Universität Leipzig, die zu den Adressaten der KSS-Kritik gehört: Eine Abfrage von Symptomen und Art der Leistungsminderung sei zulässig, erklärt Sachgebietsleiter Lars Jedding – und verweist auf Literatur und ein Gerichtsurteil zum Thema. „Die Verwendung der an der Universität Leipzig gebräuchlichen Formblätter ist rechtens, seit Jahren gängige Praxis und auch mit dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten abgestimmt.“

Es sei darüber hinaus richtig, dass ein Prüfungsausschuss über die Prüfungsfähigkeit befinde, denn es gehe um eine rechtliche Entscheidung – nicht um eine medizinische. Die ärztliche Bescheinigung habe dabei die Funktion eines Sachverständigengutachtens. Eine Änderung der Formblätter sei nicht geplant.