„Tag X“ in Leipzig: Der Polizeikessel war kein Ruhmesblatt

Leipzig. Im Kern liegt Innenminister Schuster richtig: Wer am „Tag X“ in den Leipziger Polizeikessel geriet, darf sich fragen lassen, wie es dazu kam. Bisher ist die Kritik am Polizeivorgehen groß, die Fähigkeit zur Selbstkritik bei den Betroffenen dagegen deutlich unterentwickelt: Warum müssen beispielsweise 13-Jährige zu einer Demonstration gehen, bei der es aller Voraussicht nach ungemütlich werden kann? Auf diese Sachverhalte darf ein Innenminister hinwiesen. Seine Polizei sollte dann aber auch die eigenen Fehler eingestehen können.

Am Montagnachmittag war es auffällig, dass die Koalitionspartner von Grünen und SPD fast deckungsgleich mit der oppositionellen Linken argumentierten: Im Innenausschuss habe die Leipziger Polizeiführung nicht erklären können, welche Informationen sie am Samstagabend über den Polizeikessel hatte. Dabei geht es um die grundlegende Frage, wie viele Menschen festgehalten wurden? Gezählt oder geschätzt hat sie anscheinend niemand. Nach den Schilderungen im Ausschuss war man vielmehr selbst überrascht, wie groß die Menge war. In einer unübersichtlichen Lage kann das zeitweilig der Fall sein. Aber nicht über Stunden.

Ohne Frage: Der Polizeikessel hat zur Ruhe am ersten Juni-Wochenende in Leipzig beigetragen. Ein Ruhmesblatt war er nicht. Das könnte auch ein Innenminister eingestehen.

