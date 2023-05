﻿Anfangs teilten sich zwölf Leute einen Pkw – Wie Teilauto aus Leipzig ein Platzhirsch wurde

Leipzig. Es ist aktuell das bundesweit sechstgrößte Carsharing-Unternehmen, im Osten sowieso die Nummer 1 – und es feiert im Mai sein 30-jähriges Bestehen: Teilauto. Begonnen hat die mitteldeutsche Erfolgsgeschichte vor drei Jahrzehnten praktisch in einer Garage an der Saale hellem Strande.

Fahrzeugschlüssel im Rohrtresor

Eine kleines Häuflein von knapp zwei Dutzend Interessierten schloss sich in Halle in einem Verein zusammen und im Mai 1993 war es dann so weit: Das zu teilende Objekt – ein weinroter Skoda Favorit – wurde in Empfang genommen. Reservierungen für den flotten Flitzer mussten auf einem Anrufbeantworter hinterlassen werden. Der Fahrzeugschlüssel steckte in der Nähe einer Kirche in einem eingemauerten Rohrtresor, zu dem alle Mitglieder einen Schlüssel hatten. Die gefahrenen Kilometer wurden einem Fahrtenbuch anvertraut.

Achim Haufe mit seiner Mitgliedskarte mit der Nummer 18. © Quelle: Martin Pelzl

Erster ehrenamtlicher Autochef war der Hallenser Achim Haufe. „Ich hatte einfach nie Lust, mich um ein eigenes Auto mit all dem Versicherungskram, notwendigen Werkstattbesuchen und laufenden Kosten zu kümmern“, schildert Haufe einen seiner Beweggründe, sich mit anderen Nutzern Autos zu teilen. Für die Gemeinschaft kümmerte er sich in den ersten Jahren gern um den weinroten Favorit. „Das war eine sinnvolle Sache, und der Aufwand war überschaubar“, so der 66-Jährige. Zweimal jährlich in die Werkstatt, Luftdruck und Öl prüfen, den Verbandskasten kontrollieren – als Ehrenamtlicher mit der Mitgliedsnummer 18. Heute genieße er den Luxus, auf viele verschiedene Modelle zurückgreifen zu können und sich um nichts mehr kümmern zu müssen.

Vorsichtige Expansion

500 D-Mark Einlage pro Kopf (heute nicht mehr fällig), nur Ehrenamtler – diese Zeiten sind längst passé. Aktuell nutzen „mehr als 68. 000 Privat- und Geschäftskunden die gut 1600 Fahrzeuge an über 800 Stationen in etwa zwei Dutzend Städten“, hat Teilauto-Chef Michael Creutzer ausgerechnet, der einst zum ersten Angestellten des damaligen Vereins avancierte und heute einer von zwei Geschäftsführern der GmbH ist. „Im Jahr 2000 expandierten wir nach Leipzig und Erfurt, verlegten dazu acht Wagen aus Halle in die beiden Städte“, kann sich Creutzer noch erinnern. Wobei sich Leipzig – erstes Auto war eine Mercedes-A-Klasse – schnell zum Flaggschiff entwickelt habe.

Die meisten Nutzer gebe es derzeit mit etwa 54 .000 in Sachsen, gefolgt von Thüringen (8500) und Sachsen-Anhalt (5700). Mit aktuell 40 festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steuert Teilauto – zugleich das erste gemeinwohlzertifizierte Unternehmen in Mitteldeutschland – finanziell einen erfolgreichen Kurs. Der Umsatz hat sich in den vergangenen fünf Jahren auf 24 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

Etwa zehn Prozent der über 1600 Fahrzeuge fahren mittlerweile elektrisch – hier an der Ladesäule am Hauptbahnhof in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Und es könnte noch mehr werden, denn das Interesse, Teilauto-Stadt zu werden, scheint groß. „Wir haben aktuell 44 kleinere Orte aus den drei mitteldeutschen Bundesländern auf der Warteliste, die bei Teilauto gern dabei sein wollen“, so Creutzer. Pro Jahre schaffe man es aber lediglich, zwei bis drei Orte in die Teilauto-Familie aufzunehmen. Zuletzt habe man Standorte in Plauen, Meißen, Borna, Zwickau und Görlitz eröffnen können. Aktuell seien Annaberg-Buchholz und Markranstädt die nächsten aussichtsreichen Kandidaten. „Mit weiteren Orten sind wir im Gespräch“, verrät der Teilauto-Chef.

So viel kostet ein Auto im Schnitt pro Monat Laut einer Untersuchung von Forschern des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung sowie der Universitäten Mannheim und Yale liegen die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben für den eigenen privaten Pkw – Kraftstoff, Werkstattbesuche, Steuern, Versicherung und Abnutzung – bei 425 Euro. Der Kaufpreis ist da noch nicht dabei. Die Experten befragten dazu im Jahr 2020 rund 6000 deutsche Haushalte mit eigenem Auto und glichen die Ergebnisse mit Daten des ADAC ab. Besonders die durchschnittlichen Reparaturkosten und den monatlichen Wertverlust haben laut der Untersuchung viele Menschen nicht auf dem Schirm. Wie der „Spiegel“ in diesem Zusammenhang schrieb, könnte der Autobesitz laut Umfrage um 37 Prozent sinken, wenn sich die Menschen in Deutschland über die tatsächlichen monatlichen Kosten eines Autos informieren würden.

Allerdings ist Carsharing in kleineren Orten kein Selbstläufer – neben einer Gruppe Interessierter bedarf es potenzieller Ankernutzer wie Verwaltungen, Firmen oder andere Institutionen, Unterstützung aus dem Rathaus sowie ehrenamtlicher Kümmerer vor Ort – also ein bisschen die Rückkehr zu den Wurzeln.

Camptourist und Rover-Cabrio

Haufe, der Autochef der ersten Stunde, hat zusammengezählt, was er in den vergangenen 30 Jahren bei Teilauto verfahren hat: „Rund 33 .000 Euro, wobei ich ein eher sporadischer Nutzer bin.“ Schmunzelnd erinnert er sich, dass es in der Anfangszeit Lastenfahrräder, einen Camptourist (ausklappbares Wohnzelt auf Rädern), diverse Anhänger und sogar ein Teilauto-Mobiltelefon zur Leihe gegeben hat.

Auch zum ersten Teilauto-Lieferwagen hat Haufe eine Schmonzette parat: „Den betrieb der Verein in Zusammenarbeit mit dem Studentenwerk. Der Transporter hatte schneller den Spitznamen ,das Beulchen‘ weg, als die Tinte unter dem Kooperationsvertrag trocken war.“ In kürzester Zeit habe der Wagen aus vielerlei Gründen ausgesehen wie ein Streuselkuchen.

„Und einmal konnte ich es mir nicht verkneifen, das damals verfügbare Rover-M 6-Cabrio auszuleihen und einfach mal nur eine Spritztour durchs Saaletal zu unternehmen, um in Wettin einen Kaffee zu trinken“, erzählt er.

