﻿„Wir sind voll bis zur letzten Besenkammer“: Sachsens Tierheimen droht der Kollaps

Rund um die Uhr abholen

Deutsche Post nimmt in Brandis neue Packstation in Betrieb

Die Deutsche Post hat in Brandis eine neue App-gesteuerte DHL-Packstation in Betrieb genommen. An dieser kann die Kundschaft laut dem Bonner Dax-Unternehmen kostenlos rund um die Uhr Pakete verschicken und empfangen.