﻿Reisebranche im Osten: Leipzig-Hype ist ungebrochen

Stellenabbau bei VW Zwickau

BMW in Leipzig: Nachfrage nach Fahrzeugen ist groß

Die Nachfrage nach den in Zwickau gefertigten ID-Modellen von Volkswagen ist derzeit mau, weshalb ein Stellenabbau geplant ist. Anders sieht es bei BMW in Leipzig aus. Hier soll in Kürze auch der Mini Countryman gefertigt werden.