﻿Zu viel ausgefallener Unterricht: Leipziger Eltern starten Petition gegen Lehrermangel

Leipzig. Irgendwann hat es gereicht. Sie hatten gemeinsam mit ihren Kindern die Corona-Pandemie und das Homeschooling überstanden, waren bei den Stundenausfällen im vergangenen Spätherbst noch nachsichtig gewesen. Doch als sich die frustrierenden Antworten der Bildungsagentur im Frühjahr häuften, konnten und wollten viele Eltern der Grundschule in der Leipziger Gießerstraße nicht länger schweigen. Deshalb haben sie eine Online-Petition gegen den Personalmangel und den Unterrichtsausfall gestartet – es ist nichts Geringeres als ein Hilferuf von enttäuschten, von verzweifelten Eltern.

Vom Ausfall genervt: Kinder wollten nicht mehr zur Schule

„Das Maß war einfach voll. In unserem Bildungssystem wird nur noch der Mangel verwaltet. So kann es doch nicht weitergehen“, sagt Christian Billing. Sein Kind geht in die dritte Klasse. Um die wöchentlichen Stundenausfälle oder Vertretungen zu zählen, reichen die beiden Hände häufig nicht mehr aus. In den vergangenen Monaten gab es sogar Tage, an denen überhaupt kein regulärer Unterricht stattgefunden hat. Nicht selten wurden auch ganze Klassen gruppenweise auf andere Klassen verteilt, um die Kinder wenigstens beaufsichtigen zu können.

„Was sollen die Kinder denn auf diese Weise lernen?“, fragt Jana Laßmann, die Elternratsvorsitzende, ohne ernsthaft eine Antwort zu erwarten. „Die Kinder haben dieses Durcheinander doch hautnah mitbekommen. Wenn sie nicht gefordert und gefördert werden, verlieren sie die Freude am Lernen. Das ging sogar so weit, dass manche Kinder schon gar nicht mehr zur Schule wollten.“ Ganz zu schweigen davon, fügt Jana Laßmann hinzu, dass aufgrund der Personalmisere spezielle Förderungen, die beispielsweise Schwächen ausgleichen sollen, und auch die Integration völlig durchgefallen sind.

Ein Viertel des Unterrichts fand nicht regulär statt

Eine aktuelle Statistik des sächsischen Kultusministeriums beweist: Die Leipziger Grundschule in der Gießerstraße ist nur ein Beispiel von vielen – wenn auch ein extremes. Hier haben sich allein im ersten Halbjahr 1145 Ausfallstunden angesammelt, das entspricht 16,4 Prozent des gesamten Unterrichts. Hinzu kommen 704 Vertretungen in einem anderen Fach (10,1 Prozent). Mit anderen Worten: Mehr als jede vierte Stunde wurde gestrichen oder fand nicht regulär statt. Das ist bei 370 Schülerinnen und Schüler in 15 Klassen eine enorme Größe. Auf die gesamte Grundschulzeit hochgerechnet würden diese Werte bedeuten: Ein komplettes Schuljahr ginge verloren.

„Irgendwann verliert man den Glauben daran, dass Probleme gelöst werden wollen, dass sich irgendwer kümmert“, fasst Christian Billing seine Erfahrungen aus den vergangenen Monaten zusammen. Auch André Lahmann, dessen Kind in die zweite Klasse geht, wird in seiner Kritik kategorisch: „Wir wollen ein Bildungsland sein, in dem jedes Kind gefördert wird. Doch Tatsache ist, dass nur noch von der Substanz gezehrt wird, dass Lehrer ausgelaugt werden, dass Eltern die Defizite ausbügeln sollen, aber ansonsten nicht ernstgenommen werden. Das alles müssen am Ende die Kinder ausbaden – und zwar ein Leben lang.“ Einig sind sich die Eltern, dass wenigstens die Schulleitung ihr Bestmögliches unternommen hat.

Sachsen markiert neue Höchstwerte beim Stundenausfall

Tatsächlich liegt die Grundschule Gießerstraße weit über dem sächsischen Durchschnitt und mit an der landesweiten Negativspitze. Doch die Tendenz ist an vielen Schulen zumindest ähnlich. An den rund 1400 Schulen in Sachsen sind im ersten Halbjahr 2022/23 insgesamt 863 000 Stunden beziehungsweise 8,4 Prozent des Unterrichts ausgefallen – damit wird ein neuer Höchstwert markiert. Auffällig ist auch: An Förder- und Oberschulen müssen besonders häufig Stunden gestrichen werden (14,5 Prozent beziehungsweise 11,2 Prozent). Grundschulen kommen, jedenfalls im Allgemeinen, mit 5,1 Prozent noch vergleichsweise gut weg.

Im Bereich des Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub) in Leipzig, das neben der Stadt auch für den Landkreis Leipzig und für Nordsachsen zuständig ist, rangiert die besagte Grundschule in der Schulart auf Platz zwei: Nur an der Regenbogengrundschule in Taucha (Nordsachsen) sind 17,8 Prozent und damit noch mehr Stunden ausgefallen. Daneben stechen etwa die Grundschule in Hausdorf (Landkreis Leipzig) mit 12,5 Prozent, die Wilhelm-Hauff-Schule (12,0) und die Clara-Wieck-Schule (10,8) in Leipzig sowie die Grundschule Schildau (10,8) heraus.

Rund 1200 Lehrerstellen sind im Freistaat nicht besetzt

„In den Wintermonaten war bis März ein sehr hoher Krankenstand zu verzeichnen. Zum Teil fehlten sieben der 37 Lehrkräfte kurzfristig, hinzu kam eine Langzeiterkrankung“, erklärt das Landesamt für Schule und Bildung die prekäre Situation an der Grundschule Gießerstraße. Nachdem die Eltern ihre Petition im April gestartet hatten, tat sich dann doch etwas – obwohl die Neuverpflichtungen offiziell nicht mit den Aktivitäten im Zusammenhang stehen sollen. Inzwischen haben 558 Menschen im Internet den Leipziger Aufruf unterzeichnet, für ein Quorum sind 3300 notwendig.

Zwischenzeitlich wurde im Mai eine Lehrkraft aus dem Programm „Unterrichtsversorgung“, also aus dem letzten Studienjahr, eingestellt. „Zudem ist eine Vollzeitlehrkraft ab Mai an die Schule abgeordnet worden. Die Schule hat – neben anderen Schulen der Stadt Leipzig – Priorität im Einstellungsverfahren“, versichert das Lasub auf Nachfrage. Des Weiteren bestehe ein „enger Austausch mit der Schulleitung und dem Elternrat“.

Leipziger Eltern wollen trotz Verbesserungen weiterkämpfen

Das Kultusministerium verweist seinerseits auf die „angespannte“ Gesamtsituation: So konnten in den beiden jüngsten Einstellungsrunden Hunderte Stellen nicht besetzt werden und fehlen sachsenweit aktuell rund 1200 Vollzeit-Lehrkräfte. Christian Billing, einer der Väter von der Grundschule Gießerstraße, hält dem entgegen: „Wir haben ja Verständnis für die Schwierigkeiten gezeigt – doch Verständnis löst keine Probleme und hilft den Kindern nicht weiter.“

Ob sich die Leipziger Eltern von den jüngsten Aktivitäten besänftigen lassen, scheint zumindest fraglich: Ihnen geht es um Grundsätzliches – und nicht allein um ihre Schule, an der sich die Lage allmählich ein wenig verbessert. „In den ersten vier Klassen wird der Grundstein für das weitere Leben gelegt. Für die Kinder steht ganz viel auf dem Spiel. An den weiterführenden Schulen fragt niemand mehr, ob Lehrer gefehlt haben“, macht Claudia Rösner klar, deren Kind in die erste Klasse geht. Deshalb müsse die „ganze Flickschusterei“ ein Ende haben, müsse viel mehr als bislang unternommen werden, um Lehrkräfte an die Schulen zu bekommen.

Für André Lahmann steht fest: „Wir kämpfen unseren Kampf im Kleinen weiter. Vielleicht ergreifen ja auch noch mehr andere Eltern die Initiative. Letztlich liegt es aber an der Politik, ob sich wirklich etwas zum Besseren ändert.“

