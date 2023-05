﻿Zu viele Lappalien, zu wenig Personal: Daran kranken die Notdienste in Sachsen

Leipzig. Wieder mal umsonst. Eigentlich. Doch Robert Stöhr ist der Ärger nicht anzusehen. Professionell kümmert sich der Notarzt um eine Lappalie – um einen Mann, der schlichtweg zu viel Alkohol getrunken hat. Eine sogenannte Schnapsleiche, wie sie vor allem an den Wochenenden in Leipzig quasi im Dutzend vorkommt. Eigentlich würden Schlaf und Flüssigkeit ausreichen, um den Rausch zu überstehen. Allerdings haben sich die Freunde des Mannes zu große Sorgen gemacht und den Notruf 112 gewählt. Deshalb steht Dr. Stöhr, der Lebensretter, nun hier und sagt: „Ein solcher Einsatz kann dramatische Folgen für andere haben, die die Hilfe ganz dringend brauchen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr als die Hälfte der Notfälle sind eigentlich keine

Über Bagatellfälle, wie sie von Medizinern bezeichnet werden, gibt es keine offizielle Statistik. Nirgendwo wird erfasst, ob ein Notdienst überhaupt notwendig gewesen ist – oder eben nicht. Wer sich mit Notärzten oder Rettungssanitätern unterhält, wird dennoch überrascht sein: Viele von ihnen schätzen die „gefühlte“ Quote der Lappalien auf mindestens 50 bis 60 Prozent, manche setzen den Wert sogar noch höher an. Damit sind Einsätze gemeint, die etwa den Missbrauch von Alkohol oder Drogen betreffen. Aber zu solchen Fahrten, zu denen auch mit Blaulicht angerückt wird, zählen beispielsweise genauso Rückenschmerzen, eine Magenverstimmung oder eine Blasenentzündung.

Selbst wenn alle diese persönlichen Probleme schmerzhaft oder wenigstens unangenehm sind, heißt das aber: In immerhin mehr als der Hälfte der Fälle hätte eigentlich kein Notruf abgesetzt werden müssen. Und wenn man bedenkt, dass in Großstädten wie Leipzig oder Dresden jede Notärztin und jeder Notarzt pro Tag auf etwa 15 Einsätze kommt, lässt sich die Dimension leicht errechnen. In ländlicheren Regionen sind es sieben bis zehn Fälle je 24 Stunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besetzung von Rettungsdiensten wird immer schwieriger

„Notärzte sind dafür da, im Ernstfall einen Menschen lebend ins Krankenhaus zu bringen, und nicht, um Rezepte zu schreiben, Krankenscheine auszustellen oder den Besuch beim Facharzt zu ersparen, selbst wenn es dort Terminschwierigkeiten gibt“, wird Stöhr kategorisch. Denn allen müsse klar sein: „Wenn wir zu Fällen gerufen werden, die eigentlich nicht zu unseren Aufgaben gehören, fehlen wir anderswo – bei Unfällen, Herzinfarkten oder Schlaganfällen.“ Auch die Bundesärztekammer weist inzwischen in Fortbildungen darauf hin: Aufgabe eines Notarztes sei, die „Erkennung drohender oder eingetretener Notfallsituationen und die Behandlung von Notfällen sowie die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung akut bedrohter Vitalfunktionen“ zu gewährleisten, wie es dort unter anderem heißt.

Tatsächlich wird es in Sachsen immer schwieriger, die Rettungswachen mit ausreichend Notärzten zu besetzen. Eine Statistik des Innenministeriums, die jetzt auf eine Kleine Anfrage der Gesundheitspolitikerin Susanne Schaper (Linke) erstellt wurde, zeigt: Während 2021 noch 434 Zwölf-Stunden-Notdienste (0,8 Prozent) nicht besetzt werden konnten, waren es im vergangenen Jahr bereits 905 Schichten (1,67 Prozent). An der Negativspitze unter den 78 sächsischen Rettungsstellen steht Freiberg mit 125 Fehldiensten, dahinter folgen Leipzig-Nord (54), Dresden-Stephensonstraße (48), Leipzig-West (47), Heidenau (41), Wurzen (40) und Oschatz (33).

Notärzte verrichten ihre Dienste überwiegend im Nebenjob

„Wir verwalten ein Stück weit den Mangel“, gesteht Frank Krause, der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Notärztliche Versorgung (Arge NäV). Dabei handelt es sich um einen Verbund der Krankenkassen in Sachsen – und Krause ist sozusagen der oberste Einsatzmanager im Freistaat. Denn die Krankenversicherungen haben seit Anfang 2005 den gesetzlichen Sicherstellungsauftrag für Sachsen übernommen, was deutschlandweit einmalig ist.

Dabei gibt es unter den Lebensrettern eigentlich keine „Mengenprobleme“, wie es Krause nennt: In den fast 20 Jahren haben sich rund 3500 Ärztinnen und Ärzte bei dem Notdienst-Verbund im Freistaat gemeldet, von denen derzeit etwa 1000 aktiv im Einsatz sind. „Doch immer weniger Mediziner sind bereit, so viele Dienste zu übernehmen, wie eigentlich notwendig wären. Und man darf auch nicht vergessen: Notärzte verrichten ihre Dienste überwiegend als Nebenjob, in ihrer Freizeit“, erklärt der Einsatzmanager.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Personalmangel in Kliniken verschärft Notdienstprobleme

Inzwischen kursiert in Rettungswachen sogar eine Faustformel: Um einen älteren Kollegen, der in den Ruhestand geht, in den Dienstplänen zu ersetzen, werden drei jüngere Ärztinnen und Ärzte als Kompensation gebraucht. „Das macht es zusehends schwierig, alle Schichten abzudecken“, sagt Krause. Die Gründe sind vielfältig. Zum einen arbeiten auch immer mehr Medizinerinnen und Mediziner in Teilzeit, achten in ihren Knochenjobs stärker als früher auf die Balance zwischen Arbeit und Privatleben. Zum anderen leiden auch etliche Klinken, in den die Notärzte häufig angestellt sind, unter Personalmangel und müssen auf den Stationen ebenfalls die Dienstpläne gefüllt werden. Genauso sind aber auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in ihren Praxen bereits gut ausgelastet, bevor sie in die Rettungswachen zum Dienst kommen.

„Wenn dann im Einsatz auch noch eher leichte Fälle hinzukommen, steigt die Frustration. Dann fragen sich viele: Warum mache ich das hier eigentlich“, erklärt Stöhr, der im Hauptjob der Chef der Notaufnahme im Leipziger Diakonissen-Krankenhaus ist. Ein Blick in seinen Terminkalender verrät: Da ist kaum noch Platz für die Familie. Von 6.30 Uhr bis zum Nachmittag ist er in der Klinik, danach sitzt Stöhr unter der Woche nicht selten ab 19 Uhr auf dem Rettungswagen oder wartet in der Wache auf den nächsten Notruf. Am Wochenende haben die Mediziner sogar 48-Stunden-Dienste, rücken dabei – wie etwa Stöhr, der im Landkreis Leipzig der Notdienstkoordinator ist – zwischen 15 und 20 Mal aus. „Es darf trotzdem kein Qualitätsverlust für den Hauptjob entstehen“, macht Stöhr klar.

Kassenärztlicher Notdienst kann bei leichteren Fällen helfen

Deshalb wollen sowohl Krause als auch Stöhr nicht falsch verstanden werden: Ihnen geht es darum, für das Thema zu sensibilisieren – und nicht unbedingt wegen Kleinigkeiten die 112 anzurufen, sondern auch mal die 116117, den Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen. „Viele haben die Erwartung: Das läuft beim Rettungsdienst sowieso und mir wird geholfen. Doch die Lage ist inzwischen so prekär, dass wir die begründete Befürchtung haben, die Notdienste nicht mehr absichern zu können“, sagt Krause.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Prinzipiell werde zwar allen geholfen, fügt der Notarzt Stöhr hinzu, doch er appelliert auch: „Das Problem ist, dass anderen Menschen, schwereren Fällen, in dieser Zeit nicht geholfen werden kann und außerdem die Notfallambulanzen der Kliniken unnötig verstopft werden. “ Alle sollten im Auge behalten, wofür Notärzte zuständig sind – „wir wollen und sollen Leben retten“. Aus diesem Grund helfe auch nicht immer mehr Geld, wie häufig gefordert werde, sondern vor allem ein Umdenken in der Bevölkerung. Die Linke-Gesundheitsexpertin Schaper nennt noch einen weiteren Ansatz: Gerade abseits der Großstädte müssten schnellstmöglich noch mehr medizinische Versorgungszentren entstehen, um die Notaufnahmen zu entlasten.