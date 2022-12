﻿Großstädte wegen VNG unter Druck – Leipziger SPD sieht Sachsen in der Pflicht

Die Entscheidung des Leipziger Gasimporteurs VNG, sein Eigenkapital um 850 Millionen Euro zu erhöhen, setzt die acht ostdeutschen Kommunen als Anteilseigner unter Druck. Tragen sie die Erhöhung mit? In Leipzig gibt es bereits erste Forderungen an die Landespolitik.

Leipzig. "Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld?" Wie im Karnevalslied von Jupp Schmitz geht es auch beim Leipziger Gasimporteur VNG um die große Frage, wer bezahlt und wo soll das Geld dafür herkommen. VNG benötigt rund 850 Millionen Euro. Das Geld soll über eine Erhöhung des Eigenkapitals fließen. Die Anteilseigner EnBW (Energie Baden-Württemberg AG), die VNG Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft (VUB) sowie die OEW Energie-Beteiligungs GmbH hatten das am Donnerstag auf einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen.

Leipzig und Dresden bleibt Zeit bis Ende Mai

Die Einzahlungen sollen demnach in einem zweistufigen Verfahren erfolgen. Die EnBW (74,21 Prozent der Anteile) und die OEW Energie-Beteiligungs GmbH (4,21 Prozent) sollen noch in diesem Jahr ihre Summen überweisen. Mehr Zeit hat die VUB, die Anteile von acht ostdeutschen Stadtwerken bündelt. Bis Ende Mai 2023 kann sie sagen, ob und wie sie das Geld für die Kapitalerhöhung auftreibt.

Auf die VNG-Ankündigung gab es am Freitag weder in Leipzig (die Stadt hält über ihre Stadtwerke 7,46 Prozent der VNG-Anteile) noch in Dresden (6,47 Prozent) schon konkrete Festlegungen, wie beiden Städte mit der Erhöhung umgehen werden. In Leipzig verwies Stadtsprecher Matthias Hasberg darauf, dass bei der großen Summe – bei einer Aufstockung wären rund 63 Millionen Euro fällig – definitiv der Stadtrat entscheiden muss. Das werde dann in den Haushalt der Stadt mit aufgenommen. Über eventuelle finanzielle Verschiebungen mit Folgen für andere Haushaltsposten wollte Hasberg nicht spekulieren. Dafür sei es noch viel zu früh.

Dresdens Stadtsprecher Kai Schulz erklärte auf Nachfrage, dass nicht die Landeshauptstadt Dresden direkt die VNG-Anteile hält, sondern der kommunale Versorgungskonzern SachsenEnergie. „Uns ist die Problematik bekannt, und wir müssen jetzt erst einmal prüfen, welche Konsequenzen auf uns zukommen“, so Schulz.

VNG ist für den Osten von großer Bedeutung

Auch Katharina Krefft, Fraktionschefin der Grünen im Leipziger Parlament, verwies auf den Zeitpunkt Ende Mai 2023. „Wir werden das gut abwägen. Wichtig ist jetzt, dass VNG stabilisiert ist und der Standort gesichert ist“, sagte sie. Es sei der einzige Konzern mit Sitz in Ostdeutschland. „Daher werden wir die Zeit nutzen, um Optionen auf allen Ebenen zu prüfen.“

Christopher Zenker, SPD-Fraktionschef im Leipziger Stadtrat, hob ebenfalls den besonderen Wert der VNG für die Wirtschaft der Stadt, Sachsens und den Osten hervor. „VNG wird in den nächsten Jahren auch im Wasserstoffbereich ein wichtiger Player sein“, sagte er. Und weil das so ist, will der SPD-Politiker auch das Land Sachsen in die Pflicht nehmen. „Wir würden es deshalb begrüßen, wenn der Freistaat in Anbetracht der schwierigen Lage der kommunalen Haushalte die VUB aktiv dabei unterstützt, die Kapitaleinlage realisieren zu können.“

Beim Land ist man sich der Bedeutung der VNG durchaus bewusst, wie Jörg Herold, Sprecher im Ressort von Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) sagte. Aktuell habe man aber nicht vor, sich an VNG zu beteiligen. Das sei auch rein rechtlich nicht möglich. Ob die beiden Städte diesbezüglich bei der sächsischen Regierung um Hilfe gebeten haben, sei ihm nicht bekannt.

VNG sieht sich für Zukunft gut aufgestellt

Weil Verträge mit Vorlieferanten nicht bedient wurden, war der Leipziger Versorger in Schwierigkeiten geraten. Konkret geht es dabei um Verträge mit der russischen Gazprom Export und mit WIEH – einem Tochterunternehmen der ehemaligen Gazprom-Tochter Sefe. Anfang Dezember gab es dann Entwarnung. Der Bund springt den Leipzigern zur Seite und regelt die Probleme, die durch die höheren Beschaffungskosten für das am Weltmarkt nachgekaufte Erdgas aufgelaufen sind, wie es hieß.

Daraufhin zog VNG einen Anfang September gestellten Antrag auf sogenannte Stabilisierungsmaßnahmen zurück. Die verbleibenden wirtschaftlichen Belastungen, so will es der Bund, soll VNG aus eigener Kraft und mit Unterstützung der Anteilseigner tragen.

Wie der Leipziger Versorger gestern auf Nachfrage sagte, ermögliche die Summe der Eigenkapitalerhöhung „nur begrenzt Rückschlüsse auf die Verluste der VNG“. Die Kapitalerhöhung sei so bemessen, „dass sie zusammen mit den Ergebnissen aus den anderen Geschäftsbereichen der VNG und dem Vergleich mit der WIEH sowie der Entschädigung durch den Bund die Verluste aus den Ersatzbeschaffungen für unsere Kunden kompensiert. Damit ist die VNG für die Aufgaben in den kommenden Jahren finanziell gut aufgestellt.“

Von Andreas Dunte und André Böhmer