﻿Aushängeschild mit Schrammen: VW baut Stellen in Zwickau ab

Leipzig/Zwickau. Im Zwickauer Werk des Autobauers Volkswagen droht ein Stellenabbau. Die Gewerkschaft IG Metall rechnet damit, dass befristete Verträge nicht entfristet beziehungsweise verlängert werden. Das könnte das Aus für Hunderte Beschäftigte bedeuten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach LVZ-Informationen soll die dritte Schicht auf einer von zwei Montagelinien gestrichen werden. Näheres zu den Stellenkürzungen im Werk soll allerdings erst auf einer Betriebsversammlung am 14. September von der Geschäftsführung bekannt gegeben werden. Die Stimmung sei schlecht, heißt aus der Belegschaft. Auf der Versammlung werde es sicherlich heiß hergehen.

2700 befristete Verträge im Werk Zwickau

Wie ein VW-Sprecher auf LVZ-Anfrage sagte, gibt es im Zwickauer Werk 10 700 Beschäftigte, darunter 2700 mit befristeten Verträgen. Bislang sei keine Entscheidung getroffen worden, wie viele Befristungen nicht verlängert werden sollen. Noch läuft zwar der Absatz von E-Autos im sächsischen Werk, aber die Bestellungen sind stark rückläufig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Hauptgrund dafür sieht Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research (CAR) in Duisburg in der seit diesem September ausgelaufenen staatlichen Förderung für gewerblich genutzte Elektro-Fahrzeuge. Und fürs kommende Jahr werden die Prämien für privat genutzte E-Autos von 4500 auf 3000 Euro gekürzt.

„Habeck macht das E-Auto kaputt“

An die Adresse des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) gerichtet, sagt er: „Habeck macht mit seiner Politik das E-Auto kaputt. Die Beschäftigten im Werk in Zwickau bekommen das jetzt zu spüren.“ Die Politik sollte schnell die Umweltprämie wieder einführen, so Dudenhöffer.

Als einen weiteren Grund für die rückläufigen Bestellungen nennt der Experte die schwierige wirtschaftliche Situation. „In schlechten Zeiten kaufen die Leute weniger Autos, das ist einfach so.“ Zudem kommen wohl die ID-Modelle von Volkswagen nicht, wie erhofft, bei den Kunden an.

Im Werk in Zwickau laufen neben den ID-Modellen von VW auch vollelektrisch angetriebene Audi vom Band. © Quelle: Teresa Kröger/Imago

In Zwickau, dem Hauptelektrostandort des VW-Konzerns, werden die VW-Modelle ID.3, ID.4, ID.5 sowie Audi Q4 E-Tron und Cupra Born montiert. Allesamt rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge. VW gilt in der Branche als Vorreiter: Der Konzern baute sein Werk in Sachsen in den vergangenen Jahren für rund 1,2 Milliarden Euro zur reinen Fabrik für Elektrofahrzeuge um. Das letzte Fahrzeug mit Benzinmotor lief 2020 vom Band.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Konzern mit Stammsitz Wolfsburg hat laut Dudenhöffer bereits reagiert und auf der Internationale Automobil-Ausstellung in München gerade den Elektro-GTI präsentiert. Ob der sportliche Golf ein Absatzrenner wird, bleibe aber abzuwarten.

Hinzu kommt die Konkurrenz aus China. Die EU-Kommission wirft den Asiaten unfaire Subventionen seiner Autohersteller vor und droht nun mit hohen Zöllen.

Werk ist für die Region von großer Bedeutung

Die Belegschaft in Zwickau verlangt Antworten von der Geschäftsführung, sagt Thomas Knabel, Chef der IG Metall Zwickau. VW habe am Standort die Weichen in Richtung Zukunft gestellt. Dafür dürften die Beschäftigten nicht bestraft werden. Das Werk sei einer der größten Arbeitgeber in Sachsen und für die Region von großer Bedeutung.

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) macht die derzeit schlechte wirtschaftliche Lage für die schleppende Nachfrage nach Fahrzeugen verantwortlich. „Diese Inflation ist Gift für unser Land“, so seine Worte auf dem Ostdeutschen Energieforum in Leipzig.

E-Mobilität habe eine große Zukunft. Der Staat dürfe aber nicht vorgeben, „welche Technologien zu benutzen sind. Das ist in der DDR schief gegangen, das geht auch jetzt schief.“ Zugleich lobte er Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), der sich für den Verbrenner und E-Fuels starkmacht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kretschmer: Wollen Beschäftigten positive Perspektive aufzeigen

Kretschmer hatte am Dienstagabend vor dem Arbeitsplatzabbau in Zwickau gewarnt. „Bedauerlichen Nachrichten“ aus Zwickau werden „in den nächsten Tagen, vielleicht Stunden“ zu hören sein. Man sei „stolz“ auf das gewesen, was in Sachsen bei Volkswagen entstanden sei, so der Ministerpräsident.

„Jetzt sehen wir, ganz so erfolgreich ist es dann am Ende doch nicht. Eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen wird zumindest zeitweise dort erst mal nicht mehr arbeiten können. Das wird diese Leute frustrieren“, meinte Kretschmer.

„Es ist eine ernste Situation“, konstatiert Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Er sei seit mehreren Wochen in Kontakt mit dem Betriebsrat und seinem niedersächsischen Amtskollegen Olaf Lies (SPD). „Wir wollen den Beschäftigten eine positive Perspektive aufzeigen, können aber mögliche Lösungen nicht immer gleich öffentlich diskutieren.“ Dulig warnt zugleich davor, „eventuelle künftige Szenarien“ künstlich herbeizureden.

LVZ