﻿Was haben DDR-Wochenkrippen mit den Kindern gemacht? Leipzigerinnen auf Spurensuche

Leipzig. Bis zum Ende der DDR wurden mindestens 100 000 Kinder in Wochenkrippen betreut – komplett, mit Übernachtung, von Montag bis zum Wochenende. Viele merken erst als Erwachsene, dass diese Zeit etwas mit ihnen gemacht hat. Zu Besuch in einer Leipziger Selbsthilfegruppe.

Kerstin J.* kann sich nicht mehr an vieles erinnern. Sie kann es nur erahnen. Bis heute hat die 56-Jährige in keiner Wohnung die Wände weiß gelassen. „Immer, wenn ich umgezogen bin, musste ich alles bunt streichen.“ Mit sechs Wochen war sie in eine Leipziger Wochenkrippe gekommen, bis zum dritten Lebensjahr wurde sie dort von Montag bis Freitag betreut. Kerstin J. vermutet, dass ihre Aversion gegen das Weiße mit dieser Zeit zu tun hat: „Als Säugling hat man da eine Woche gelegen und die kahle Wand angestarrt.“ Das bisschen, woran sie sich erinnert, das sind die beharrliche Verwirrung, die schwierigen Wechsel, der fehlende Bezug zu den Eltern. Vor allem aber ist es diese Verlorenheit, denn intensiv beschäftigt hat man sich mit den Kleinen oft nicht. „Wenn man als Baby nicht gespiegelt wird, bekommt man keine Identität – man weiß nicht, wer man ist.“

„Große Schäden durch frühe Trennung von der Mutter“

„In Beziehungen unter Wert verkauft“: Frühere Wochenkrippenkinder spüren die Folgen des Betreuungsmodells oft noch als Erwachsene. © Quelle: Wolfgang Sens

Auch wenn jede und jeder eine etwas andere Geschichte hat: Was Kerstin J. aus ihrer frühesten Kindheit berichtet, ist charakteristisch dafür, was viele der früheren DDR-Wochenkrippenkinder in ihrem späteren Leben bewegt. In größeren Städten Ostdeutschlands haben sich Selbsthilfegruppen gegründet – auch in Leipzig gibt es eine. Dort tauscht sich Kerstin J. aus – zum Beispiel mit Maja Bronold.

Die 49-Jährige hatte sich schon länger gefragt, was eigentlich mit ihr los ist. Warum sie anderen oft nicht recht vertrauen kann. Weshalb ihr feste Bindungen so schwer fallen. Woher diese Verlustängste kommen. „Ich hatte das Gefühl, dass das bei mir alles stärker ausgeprägt ist“, erzählt Maja Bronold. Mit fünf Monaten war sie in eine DDR-Wochenkrippe gekommen; erst in den vergangenen Jahren hat sie begonnen nachzuforschen. „Durch die frühe Trennung von der Mutter“, stellt Maja Bronold heute fest, „sind große Schäden entstanden.“

Zur Selbsthilfegruppe gehört auch Anita Kaiser. Die heutige Rentnerin hatte früh gemerkt, „dass ich anders bin als meine Geschwister“. Die seien früh verheiratet gewesen und hatten Kinder. „Aber ich konnte mich nicht binden.“ Zu Lebzeiten wurde nicht über die frühesten Jahre gesprochen – doch als Kaiser eine Fernsehdokumentation zum Thema sah, wusste sie sofort, dass es da auch um sie ging.

Die Bedeutung jener Zeit ist Anke Labudde ebenfalls erst in den vergangenen Jahren klar geworden. Sie habe sich selbst viel infrage gestellt, kaum Hilfe oder ein Lob annehmen können. Und sie habe sich in Beziehungen unter Wert verkauft, erzählt die 53-Jährige. Kirsten Rennert berichtet von tiefen Existenzängsten. Lange hatte sie die vergessen, aber unmittelbar nach der Geburt ihrer Tochter waren sie wieder da.

Natürlich gab es in den Wochenkrippen diese und jene Erzieherinnen. Grundsätzlich aber haben sie die Kinder vor allem ernährt, sauber gehalten und im sozialistischen Sinne funktional erzogen. Die eigenen Sachen wurden abgelegt – sie bekamen einheitliche und leicht zu reinigende Kleidung. „Wir haben sehr gut gelernt, in der Gruppe zu funktionieren und das zu machen, was von uns verlangt wird“, sagt Maja Bronold. „Der Preis: Wir können uns oft nicht abgrenzen, manchmal nicht für uns einstehen und oft nur schwer über unsere Gefühle sprechen.“ Sie sei immer ein stilles Kind gewesen, berichtet Anke Labudde. „Ich habe versucht, zu gefallen und mich anzupassen.“ Und sie habe eigentlich alles mit sich selbst ausgemacht. „Das ist zum Teil heute noch so. Das alles hat viel mehr hinterlassen, als man sich eingestehen will.“

Waschen, anziehen – schon die ganz Kleinen, die gerade mal laufen konnten, machten vieles früh allein. Wochenkrippenkinder hatten oft von kleinauf das Gefühl, sie müssten im Leben selbst klarkommen. Das hat, bei allen Problemen, auch etwas Positives. „Ich habe früh gelernt, Stimmungen wahrzunehmen“, erzählt Anke Labudde, „ich merke sehr schnell, wenn etwas in der Luft liegt.“ Wegen der oft wechselnden Bezugspersonen in den Einrichtungen hätten sich die Babys von Beginn immer wieder auf andere Menschen einstellen müssen, sagt Kerstin J. Aber es gab halt auch immer diese kindliche Angst: auf jemanden angewiesen zu sein, der einen dann wieder verlässt. Maja Bronold bringt es auf den Punkt: „Das Urvertrauen, das im ersten Lebensjahr gebildet wird, fehlt.“

„Meine Eltern wussten selbst nicht, was das bedeutet“

„Für meine Eltern war es eine gute Sache, dass sie so einen Platz bekommen haben. Und dann wurde das halt so gemacht“: Die früheren Wochenkrippenkinder der Leipziger Selbsthilfegruppe geben ihren Eltern keine Schuld. © Quelle: Wolfgang Sens

Die Frauen in der Selbsthilfegruppe zeichnen zwar ein eher düsteres Bild von ihrer Kindheit – in der Analyse aber kein schwarz-weißes. Auch mit Blick auf ihre Eltern. Niemand will ihnen eine Schuld geben. „Das war damals kein großes Thema, meine Eltern wussten selbst nicht, was das bedeutet“, erzählt Maja Bronold. „Für sie war es eine gute Sache, dass sie so einen Platz bekommen haben. Und dann wurde das halt so gemacht.“ Sie habe ein gutes Elternhaus gehabt und sich auch behütet gefühlt, sagt Bronold. „Es gab eben nur diesen einen Punkt.“ Ihre Mutter habe einmal davon berichtet, wie sie manchmal schon am Donnerstagabend weinend vor der Einrichtung gestanden und sie früher abgeholt habe, berichtet Kirsten Rennert.

Die meisten sozialistischen Staaten schafften die Wochenkrippen nach und nach ab – in der Tschechoslowakei hatten Untersuchungen zu niederschmetternden Ergebnissen geführt: Die Kinder wiesen nicht nur Entwicklungsverzögerungen auf, sie wurden auch nachweislich häufiger krank. In der DDR wurden solche Erkenntnisse unter dem Deckel gehalten. Man wollte nicht auf die Mütter als Arbeits- und Nachwuchskräfte verzichten. Die letzten Einrichtungen gingen erst nach der Wende vom Netz.

Impfpass führt in die Vergangenheit

„Tiefe und vertraute Existenzängste“: Gefühle aus der Kindheit treten bei einigen ehemaligen Wochenkrippenkindern im späteren Leben wieder hervor. © Quelle: Wolfgang Sens

So begannen auch viele Nachforschungen erst nach und nach. Weil die aus heutiger Sicht ungewöhnliche Betreuung in den meisten Familien eher ein Tabuthema war, hatten sich viele Wochenkrippenkinder ohnehin noch nicht früher mit ihrer Vergangenheit befasst. Und es war gar nicht so einfach, überhaupt Anhaltspunkte zu finden. Oftmals helfen die letzten verbliebenen Dokumente jener Zeit – Impfpässe zum Beispiel. Über diesen Ausweis ist auch Kerstin J. tief in ihre Kindheit vorgedrungen. „Zwei Jahre habe ich recherchiert, bis ich herausgefunden habe, dass die Adresse im Impfpass zu einer Wochenkrippe in Leipzig-Leutzsch gehörte.“ Sie wühlte weiter, es gelang ihr sogar, eine Betreuerin von damals zu treffen. „Sie hat sehr idealisiert von dieser Zeit gesprochen. Die Frage, ob die Kinder damals in der Nacht mit Medikamenten ruhig gestellt wurden, hat sie aber immerhin nicht verneint.“ Die Nachforschungen, das Hervorkramen – das alles sei sehr schmerzhaft gewesen, sagt Kerstin J. „Es war viel Enttäuschung dabei.“

In der Leipziger Selbsthilfegruppe geben sich die früheren Wochenkrippenkinder gegenseitig Halt und tauschen sich aus. Und trotz aller Herausforderungen haben sie alle ihren Weg gemacht – ein Weg, der etwas mit der Vergangenheit zu tun hat. „Ich hatte als Kind auch in der Schule immer Angst, etwas falsch zu machen, nicht gut genug zu sein, etwas nicht zu schaffen“, sagt Maja Bronold. Später wurde sie Lehrerin, heute arbeitet sie als Mediatorin – und leitet die Selbsthilfegruppe der Wochenkrippenkinder. Anke Labudde ist als Sachbearbeiterin in einer Schule tätig. Kirsten Rennert wurde Konzertdramaturgin und Pfarrerin. Kerstin J. war rund 30 Jahre als Erzieherin und Sozialarbeiterin tätig. Warum sie diesen Weg eingeschlagen hat, kann sie nicht mehr so genau sagen, „es könnte aber schon damit zu tun haben, wie ich aufgewachsen bin“. Auf jeden Fall habe sie ihren Job anders machen wollen, als sie Erziehung in der DDR kennengelernt hatte.

„Wir geben Babys viel zu zeitig in die Fremdbetreuung“

Die Frauen zogen auch für ihre eigenen Kinder Konsequenzen. „Bei meiner Tochter war sofort klar, dass ich zwei Jahre zu Hause bleibe“, berichtet zum Beispiel Anke Labudde. Ihr sei heute sehr bewusst, wie viel man in frühen Jahren kaputtmachen kann, sagt Maja Bronold. „Kinder, die regelmäßig in so eine Einrichtung gegeben wurden, sind oft traumatisiert. Dieses Bewusstsein muss in der Gesellschaft wachsen. Wir geben Babys immer noch viel zu zeitig in die Fremdbetreuung und machen uns nicht richtig klar, was wir damit bei ihnen anrichten.“

*Name ist der Redaktion bekannt

