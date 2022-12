Leipzig. Glauben beschränkt sich nicht auf Religion. Dass jeder Mensch durch einen Glauben an etwas getragen wird, zeigen zehn Antworten von zehn Menschen aus der Region Leipzig auf die eine Frage: Woran glauben Sie?

Sumaia Daghestani (23) will sich in Borna weiter für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund einsetzen. Das neue Jahr stimmt sie in dieser Hinsicht zuversichtlich. © Quelle: Nora Börding

Sumaia Daghestani (23), Ehrenamtliche aus Borna

„Ich glaube an ein wachsendes, gutes Miteinander zwischen hier ankommenden Geflüchteten und denen, die schon lange in Borna leben. Als ehrenamtliche Mitarbeiterin bei ,Bon Courage‘ habe ich 2022 als große Herausforderung erlebt. Unser Verein, der Geflüchtete im Landkreis Leipzig berät und unterstützt, hatte wegen der Lockdowns zu manchen Klientinnen und Klienten den Kontakt verloren. Deshalb mussten Kontakte und Strukturen neu entstehen. Wie wichtig die Arbeit des Vereins ist, habe ich selbst erlebt, als ich 2017 aus Syrien nach Deutschland kam. Trotz meines Studiums der Medieninformatik an der HTWK Leipzig arbeite ich weiter für ,Bon Courage‘. Für 2023 bin ich zuversichtlich, dass wir mit noch mehr Angeboten Integration erleichtern können – und damit Vorurteile und Ängste in der Bevölkerung gegenüber Geflüchteten weiter abbauen.“

Lothar Döring, 97-jähriger Rentner mit Kriegserfahrung und seit Kurzem im Pflegeheim, ist vom Frieden überzeugt. © Quelle: Nora Börding

Lothar Döring (97), Rentner aus Leipzig

„Für das Jahr 2023 glaube ich an Frieden, vor allem für die Ukraine. Ich habe selbst Krieg erlebt und weiß, was das bedeutet. Mir tun die Menschen leid, die Angehörige verloren haben und die jetzt ohne Heizung die Kälte ertragen müssen. Für mich persönlich war die zweite Hälfte dieses Jahres mit einem gravierenden Einschnitt verbunden. Seit dem Spätsommer ging es mir körperlich schlechter. Nach mehreren Schwächeanfällen und einem gravierenden Zusammenbruch hat mir mein Arzt geraten, in ein Seniorenheim zu ziehen. Seit September lebe ich im Marthahaus der Diakonie Leipzig. Das war erst nicht leicht, aber nun fühle ich mich wohl. In dem Wissen, dass es anderen gerade viel schlechter geht, hoffe ich auf mehr als nur einen Waffenstillstand.“

Carola Zausch aus Leipzig-Wahren – die 59-Jährige wünscht sich mehr Mut zu konstruktivem Streit. © Quelle: Nora Börding

Carola Zausch (59), Demonstrantin aus Leipzig

„Ich glaube an die Demokratie und das Miteinander auch im Streit. Ich glaube daran, dass aus der Kontroverse und der Unterschiedlichkeit der Meinungen etwas Gutes erwachsen kann, weil unsere Gemeinschaft und Gesellschaft immer dann stark ist, wenn sie Unterschiedlichkeiten zulässt. 1989 bin ich für Freiheit um den Ring marschiert, habe die Demokratie herbeigesehnt – weil ich schon als Jugendliche im Westfernsehen die Bundestagssitzungen sah und dachte: Dieses Ringen um den Kompromiss wünsche ich mir auch. Auch deswegen bin ich die vergangenen Monate montags wieder in Leipzig auf die Straße gegangen, weil ich mir mehr Diplomatie und Diskussion vorstelle für unsere Gesellschaft; gerade bei schwierigen Grundsatzfragen wie denen nach Waffenlieferungen aus Deutschland in die Ukraine. Doch heute ist alles nur noch so absolut, es gibt nur noch Schwarz und Weiß, Links und Rechts. Wo ist die Mitte? Ich wünsche mir weniger Spaltung, mehr echte Diskussion, weniger Radikalität.“

Carla Rochel (20), Studentin in Leipzig und Aktivistin bei „Die letzte Generation“, lässt momentan ihr Studium ruhen. © Quelle: Nora Börding

Carla Rochel (20), Mitglied der „Letzten Generation“ aus Leipzig

„Ich glaube daran, dass wir als Gesellschaft Maßnahmen zum Klimaschutz viel besser umsetzen können, als wir es bislang tun. Mein Blick auf 2022 ist zwiegespalten. Zum einen ist die Politik krachend am eigenen Klimaschutzgesetz gescheitert. Auch die Klimakonferenz war eine große Enttäuschung. Das hat mich sehr traurig gemacht. Auf der anderen Seite bekommen wir in der ,Letzten Generation‘ trotz mancher Kritik auch großen Zulauf von Unterstützerinnen und Unterstützern. Das schenkt mir Mut. Zur Zeit lasse ich mein Studium der Politikwissenschaft und Psychologie ruhen und arbeite für die „Letzte Generation“. Denn ein Abschluss ist nichts wert, solange wir ungebremst auf die Zerstörung unseres Planeten zusteuern. Meine Hoffnung ist, dass Politik und Zivilgesellschaft begreifen, was auf dem Spiel steht. Und danach handeln.“

Grit Markert (54) ist Pfarrerin im Alesius-Kirchspiel, einem Gemeindeverbund im Leipziger Osten. © Quelle: Nora Börding

Grit Markert (54), Pfarrerin aus Leipzig

„Gott hat mit Weihnachten einen neuen Anfang gesetzt. Ich glaube zutiefst, dass Neuanfänge auch für Menschen möglich sind. In diesem Jahr mussten wir erleben, dass in vielen Leipziger Kirchen eingebrochen wurde; Ende Oktober auch bei uns in der Emmauskirche. Laut Polizeibericht waren die Täter wahrscheinlich junge Leute, die abhängig von Crystal Meth sind und sich vor allem im nahegelegenen Park aufhalten. Es handelt sich um junge Menschen, die die Spur verloren haben, falsch abgebogen sind. Im Dezember ist der Arbeitskreis Sellerhausen gegründet worden, der aus vielen Engagierten besteht, die etwas verändern möchten. Und die Kirche gehört dazu. Zu den Schwerpunkten der Arbeit soll die Lebenssituation der Menschen im Park gehören, um diese zu verbessern.“

Nataliia Palianytsia (37) hatte auf der Flucht von Cherson nach Leipzig nur diesen kleinen Rucksack dabei. © Quelle: Wolfgang Sens

Nataliia Palianytsia (37), Kriegsflüchtling aus Cherson

„Ich glaube an die Gerechtigkeit – es ist für mich weiter unvorstellbar, dass einfach ein Nachbar kommt und sagt, was wir tun dürfen und was nicht, welche Sprache wir sprechen dürfen und welche nicht. Ich glaube an die Willensstärke der ukrainischen Soldaten. Und an mich selbst. Viele Frauen, die geflüchtet sind, haben an Selbstbewusstsein gewonnen. Wer sein Leben in einen kleinen Rucksack packen und seine Heimat verlassen muss, der glaubt an die eigene Kraft. Ich bin im April geflüchtet, vorbei an Zerstörung und russischen Militärposten, zusammen mit meinem zwölfjährigen Sohn. Mit ihm wohne ich jetzt in Paunsdorf. In meinem Job als Logistikmanagerin habe ich noch nichts gefunden. Aber wir fühlen uns sicher hier, ich bin Europa und Deutschland sehr dankbar. Ich mache mir große Sorgen um meine Eltern, die nicht gehen wollten. Sie glauben daran, dass Cherson komplett befreit wird.“

„Wir brauchen die Forschung“, sagt Jens Meiler (48), Direktor des Instituts für Wirkstoffentwicklung an der Universität Leipzig. © Quelle: Wolfgang Sens

Jens Meiler (48), Humboldt-Professor und Direktor des Instituts für Wirkstoffentwicklung an der Universität Leipzig

„Ich glaube daran, dass sich die Erkenntnisse der Wissenschaft langfristig durchsetzen. Die Welt wird komplizierter, doch es liegt in der Natur des Menschen, einfache Lösungen zu bevorzugen. Wir haben es mit großen Krisen zu tun: Klimawandel, Infektionskrankheiten, Krieg in der Ukraine. Das wird sich nicht ändern. In den nächsten Jahren kommen die nächsten Herausforderungen auf uns zu. Um sie zu meistern, werden wir die Art, wie wir leben, ändern müssen. Und um das zu schaffen, dürfen wir als Gesellschaft niemanden abhängen. Die Wissenschaft kann mit neuen Technologien zu einem umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Leben beitragen. Wollen wir unseren Lebensstandard halten, brauchen wir die Forschung. Aber ihre Antworten sind komplex, dadurch erhalten Schein-Antworten Auftrieb. In der Geschichte waren sie oft mehrheitsfähig – jedoch stets nur vorübergehend. Das gibt mir Hoffnung, dass sich auch diesmal am Ende die richtigen Ideen Gehör verschaffen. Sorge bereitet mir allerdings, dass bei den meisten großen Herausforderungen – Klimawandel, Infektionskrankheiten, Kriege – die Zeit für gutes Agieren in unserer schnelllebigen Welt immer kürzer wird.“

Ulrike Ebeling (56) arbeitet seit jeher in der Pflege im Ev. Diakonissenkrankenhaus in Leipzig-Lindenau – und das mit Freude. © Quelle: Nora Börding

Ulrike Ebeling (56), Pflegebereichsleiterin am Ev. Diakonissenkrankenhaus in Leipzig-Lindenau

„Ich glaube an Gott, an meine Familie, an meine engagierten Mitarbeiter, und ich erfahre viel Wertschätzung von der Pflegedirektion. Ich arbeite seit 1987 im Diakonissenkrankenhaus; als Krankenschwester, als Leiterin der Notaufnahme und nun schon viele Jahre als Pflegebereichsleiterin. Wir stehen immer wieder vor großen Belastungen und Herausforderungen. Ich bin für rund 70 Pflegekräfte verantwortlich und gehöre zu denjenigen, die das knappe Personal koordinieren. Jede Schicht braucht genügend Mitarbeiter, aber gerade aktuell gibt es immer wieder Ausfälle, müssen wir Kollegen um Schichtwechsel bitten. Bei alledem versuchen wir unsere Dienstpläne familienfreundlich zu gestalten. Das ist nicht immer einfach, aber alle tun, was sie können. Es gibt selten Tage, an denen ich keine Freude an meiner Arbeit habe.“

„Es geht nur gemeinsam“, sagt Feuerwehrmann Dietmar Ettrich (66) aus Arzberg. © Quelle: Wolfgang Sens

Dietmar Ettrich (66), Feuerwehrmann aus Arzberg

„Ich glaube an den Zusammenhalt der Kameradinnen und Kameraden. Auch der schwere Waldbrand im Sommer, bei dem Wassermangel und Sturm die Arbeit erschwerten, hat gezeigt: Es geht nur gemeinsam. Viele Wehren haben geholfen, sehr wichtig war dabei die Kooperation zwischen den Ortswehren Arzberg, Blumberg und Nichtewitz, die in unserer Gemeindefeuerwehr zusammengeschlossen sind. Es ist wichtig, dass man sich kennt und weiß, wer welche Technik hat. So kann man besser agieren. Und wir werden ja weiter mit solchen Bränden zu tun haben. In Ausbildung, Kinder- und Jugendarbeit arbeiten wir ebenfalls zusammen und können so sicher den einen oder anderen für eine der Einsatzabteilungen gewinnen. Wir schieben auch abseits der Knochenarbeit gemeinsam etwas voran: Die Gestaltung der 125-Jahr-Feier der Ortswehr Arzberg war nur möglich durch Unterstützung aus Blumberg und Nichtewitz.“

Regina Werlich (59) hat nach zwei Jahren immer noch mit starken Covid-19- Symptomen zu kämpfen. © Quelle: Wolfgang Sens

Regina Werlich (59), Post-Covid-Patientin aus Borsdorf

„Ich glaube daran, dass ich meinem Enkelsohn weiter zur Seite stehen kann. So finde ich Halt, weil da jemand ist, der mich braucht und sich freut, dass es die Oma gibt. Ansonsten blicke ich nicht voller Euphorie in die Zukunft. Fast zwei Jahre nach meiner Corona-Erkrankung habe ich immer noch mit starken Symptomen zu tun. Auch eine Reha im September brachte keine Verbesserung. Muskel- und Knochenschmerzen quälen mich weiter in der Nacht. Ich fühle mich ständig erschöpft und kraftlos, bin weiter krank geschrieben und beziehe mittlerweile Arbeitslosengeld. Gerade kümmere ich mich um die Anerkennung einer Schwerbehinderung und eine Erwerbsminderungsteilrente. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Meine Selbsthilfegruppe gibt mir ebenfalls Kraft, aus ihr bekomme ich Hinweise zu möglichen Therapieansätzen. Ich will alles versuchen.“

Von Mark Daniel / Björn Meine / Hannah Suppa / Mathias Wöbking