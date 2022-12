Im ausgetrockneten Flussbett der Elbe in einem Hafenbecken bei Pirna (Sachsen) wächst am eine kleine Pflanze in den Rissen der trockenen Erde. Im Jahresverlauf war es auch in Sachsen wieder einmal viel zu trocken – kurzer Entspannung im September.

Im aktuellen Schmuddelwetter mag die Erinnerung an die extreme Hitze in diesem sächsischen Sommer langsam verblassen. Aber auch der Blick in die Jahresauswertung 2022 zeigt deutlich: Es war meistens zu warm und vor allem auch wieder einmal zu trocken in der Region.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket