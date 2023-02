Viel Winter gab es zuletzt nicht in Leipzig. Am 7.2. war es zumindest frostig. Zum Jahreswechsel kletterten die Temperaturen aber auch ins Zweistellige hinauf.

Bis knapp 18 Grad gingen die Temperaturen in diesem Winter in Leipzig hinauf. Insgesamt zeigte sich die kalte Jahreszeit zum zwölften Mal in Folge von ihrer sehr milden Seite.

